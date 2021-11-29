https://ru.sputnik.md/20211129/covid-19-moldova-46811641.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-11-29T18:26+0200

2021-11-29T18:26+0200

2021-11-29T18:37+0200

коронавирус

в молдове

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статистика

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 677 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечены четыре случая "импорта" инфекции – три из Италии и один из Болгарии.Общее число случаев заражения в стране достигло 363 110.У работников системы здравоохранения выявлено 13 случаев инфицирования: четыре — у врачей, шесть — у медсестер и три — у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 5039 тестов.Госпитализирован 1491 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 181 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 25).В то же время за сутки выздоровели 489 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 347 118.Минздрав сообщает о 21 погибшем за сутки.Общее число скончавшихся на данный момент – 9090.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211127/geroinya-nashego-vremeni-103-letnyaya-pensionerka-vylechilas-ot-koronavirusa-46766012.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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