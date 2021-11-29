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https://ru.sputnik.md/20211129/direktor-termoelectrica-46812210.html
Директор предприятия Termoelectrica покидает свой пост
Директор предприятия Termoelectrica покидает свой пост
У Вячеслава Ени закончился контракт с госпредприятием, он продлевался с 2015 года.
2021-11-29T18:44+0200
2021-11-29T19:03+0200
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газ
termoelectrica
в молдове
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КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Директор предприятия Termoelectrica Вячеслав Ени попрощался в социальных сетях с коллективом. Срок его годового контракта завершается первого декабря. В социальных сетях Ени выразил надежду, что Termoelectrica, "возродившаяся из собственного пепла, как птица Феникс, будет и далее развиваться" и пожелал коллективу предприятия дальнейших успехов.️В ноябре правительство Молдовы сумело оплатить долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" лишь через договор цессии с уступкой долга Termoelectrica за газ другому госпредприятию, Energocom.️Эту схему раскритиковала оппозиция, обвинив правительство в махинациях, а "Газпром" выразил обеспокоенность ситуацией, в которой кабмин вынужден оплачивать потребление газа в стране деньгами из государственного бюджета.Вячеслав Ени занимал пост директора предприятия с 2015 года.
https://ru.sputnik.md/20211126/spynu-termoelectrica-prodolzhit-vyplachivat-svoi-dolgi-za-gaz-kompanii-energocom-46740894.html
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отставка, газ, termoelectrica, в молдове, молдова

Директор предприятия Termoelectrica покидает свой пост

18:44 29.11.2021 (обновлено: 19:03 29.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausЗдание Termoelectrica S.A.
Здание Termoelectrica S.A. - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
У Вячеслава Ени закончился контракт с госпредприятием, который продлевался с 2015 года.
КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Директор предприятия Termoelectrica Вячеслав Ени попрощался в социальных сетях с коллективом. Срок его годового контракта завершается первого декабря.
В социальных сетях Ени выразил надежду, что Termoelectrica, "возродившаяся из собственного пепла, как птица Феникс, будет и далее развиваться" и пожелал коллективу предприятия дальнейших успехов.
️В ноябре правительство Молдовы сумело оплатить долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" лишь через договор цессии с уступкой долга Termoelectrica за газ другому госпредприятию, Energocom.
️Эту схему раскритиковала оппозиция, обвинив правительство в махинациях, а "Газпром" выразил обеспокоенность ситуацией, в которой кабмин вынужден оплачивать потребление газа в стране деньгами из государственного бюджета.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
Спыну: Termoelectrica продолжит выплачивать свои долги за газ компании Energocom
26 ноября, 11:50
Вячеслав Ени занимал пост директора предприятия с 2015 года.
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