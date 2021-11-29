https://ru.sputnik.md/20211129/dosrochnaya-pensiya-moldova-46813308.html

Досрочная пенсия в Молдове: кто сможет выйти на заслуженный отдых раньше срока

Досрочная пенсия в Молдове: кто сможет выйти на заслуженный отдых раньше срока

Кто и как сможет выйти досрочно на пенсию в Молдове, в интервью радиостудии Sputnik рассказал министр труда и социальной защиты республики.

2021-11-29T19:05+0200

2021-11-29T19:05+0200

2021-11-29T19:05+0200

радио

молдова

пенсия

марчел спатарь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1d/46812521_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8d9c92f79f1b7c1bedc1ff4dabe70ea9.jpg

Министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь заявил в эфире радиостудии Sputnik, что пенсия по возрасту по-прежнему будет действовать, а вот досрочная пенсия – это особенное, дополнительное право."Мы ничего не исключаем из того, что действует на данный момент в том, что касается пенсии по возрасту", – уточнил Спатарь.Он уточнил, что досрочной пенсией не смогут воспользоваться все подряд. По его словам, эксперимент с внедрением досрочной пенсии пытались провести в Молдове в 2017 году, однако параметры действия этого механизма тогда были слишком легковыполнимыми. "То есть было слишком много людей, которые могли претендовать на это право, чем изначально предполагалась. Это означало очень много расходов. Тогда власти решили остановить всю эту программу", – рассказал министр.Он уточнил, что согласно проекту, который приняли в первом чтении в парламенте Молдовы, "страховой стаж, то есть трудовой стаж для мужчин должен быть на пять лет больше того, который считается стандартным полным стажем. То есть, нужно превысить продолжительность полного стажа минимум на пять лет"."Полный стаж для мужчин составляет 34 года, а с превышением – выходит 39 лет. Если мужчина начал трудовую деятельность в 20 лет и проработал до 59 лет, то есть у него 39 проработанных лет, то, конечно, он может уйти на пенсию в 59 лет, а это на четыре года раньше, чем стандартный пенсионный возраст", – заявил министр.Спатарь уточнил, что для женщин это превышение составляет три года. "Полный стаж для женщин с 1 января следующего года будет приравниваться к 32 годам и 6 месяцам, а плюс три года означает 35 лет и шесть месяцев. Если в следующем году трудовой стаж женщины составит 35 лет и шесть месяцев, то она сможет досрочно выйти на пенсию", – добавил министр.Напомним, в настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию у женщин составляет 59,5 года, а у мужчин – 63 года.В четверг депутаты в первом чтении приняли поправки в закон, который уравнивает возраст выхода на пенсию женщин и мужчин. За документ проголосовали 56 депутатов PAS.Согласно поправкам, со следующего года возраст выхода на пенсию у женщин будет расти постепенно, пока в 2028 году не достигнет 63 лет, как у мужчин. То есть каждый год возраст будет повышаться на полгода.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, пенсия, видео, марчел спатарь