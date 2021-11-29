https://ru.sputnik.md/20211129/effektivny-li-vaktsiny-pri-novom-shtamme-omikron---otvet-voz-46793717.html

Эффективны ли вакцины при новом штамме "омикрон" – ответ ВОЗ

Эффективны ли вакцины при новом штамме "омикрон" – ответ ВОЗ

ВОЗ предполагает, что имеющиеся вакцины от коронавируса смогут защитить от летального исхода при заражении штаммом "омикрон"

2021-11-29T16:09+0200

2021-11-29T16:09+0200

2021-11-29T16:21+0200

коронавирус

воз

вакцина

эффективность

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что имеющиеся вакцины от коронавируса смогут защитить от летального исхода и тяжелого течения болезни при заражении штаммом "омикрон", передает РИА Новости.Также ВОЗ призвала страны ускорить процесс вакцинации населения от коронавируса на фоне возникновения нового штамма "омикрон"."Необходимо как можно быстрее увеличить охват вакцинацией населения от COVID-19, в частности, среди граждан, которые нуждаются в ней в первую очередь и еще не сделали прививку от коронавируса или прошли вакцинацию не полностью", – говорится в документе организации.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211129/voz-otsenila-kak-ochen-vysokiy-globalnyy-risk-iz-za-shtamma-omikron--46791268.html

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воз, вакцина, эффективность