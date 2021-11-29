https://ru.sputnik.md/20211129/effektivny-li-vaktsiny-pri-novom-shtamme-omikron---otvet-voz-46793717.html
Эффективны ли вакцины при новом штамме "омикрон" – ответ ВОЗ
Эффективны ли вакцины при новом штамме "омикрон" – ответ ВОЗ
ВОЗ предполагает, что имеющиеся вакцины от коронавируса смогут защитить от летального исхода при заражении штаммом "омикрон"
2021-11-29T16:09+0200
2021-11-29T16:09+0200
2021-11-29T16:21+0200
коронавирус
воз
вакцина
эффективность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1d/46793379_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_5ac49b281e96b97252a481d011634f27.jpg
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что имеющиеся вакцины от коронавируса смогут защитить от летального исхода и тяжелого течения болезни при заражении штаммом "омикрон", передает РИА Новости.Также ВОЗ призвала страны ускорить процесс вакцинации населения от коронавируса на фоне возникновения нового штамма "омикрон"."Необходимо как можно быстрее увеличить охват вакцинацией населения от COVID-19, в частности, среди граждан, которые нуждаются в ней в первую очередь и еще не сделали прививку от коронавируса или прошли вакцинацию не полностью", – говорится в документе организации.Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211129/voz-otsenila-kak-ochen-vysokiy-globalnyy-risk-iz-za-shtamma-omikron--46791268.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1d/46793379_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_7dfdc66094b3bcb3e314e142f946a847.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
воз, вакцина, эффективность
Эффективны ли вакцины при новом штамме "омикрон" – ответ ВОЗ
16:09 29.11.2021 (обновлено: 16:21 29.11.2021)
Новый штамм коронавируса содержит 32 мутации и классифицируется как вызывающий беспокойство.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что имеющиеся вакцины от коронавируса смогут защитить от летального исхода и тяжелого течения болезни при заражении штаммом "омикрон", передает РИА Новости
.
"Несмотря на неопределенность, разумно предполагать, что имеющиеся ныне вакцины в некоторой степени защищают от тяжелого течения болезни и летального исхода", – говорится в докладе организации.
Также ВОЗ призвала страны ускорить процесс вакцинации населения от коронавируса на фоне возникновения нового штамма "омикрон".
"Необходимо как можно быстрее увеличить охват вакцинацией населения от COVID-19, в частности, среди граждан, которые нуждаются в ней в первую очередь и еще не сделали прививку от коронавируса или прошли вакцинацию не полностью", – говорится в документе организации.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".