Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211129/gavrilitsa-bryussel-assotsiirovannoe-trio-46809409.html
Гаврилица отправилась в Брюссель для участия в работе "Ассоциированного трио"
Гаврилица отправилась в Брюссель для участия в работе "Ассоциированного трио"
С 29 ноября по 1 декабря премьер-министр Наталья Гаврилица находится с официальным визитом в Брюсселе.
2021-11-29T20:55+0200
2021-11-29T20:55+0200
брюссель
наталья гаврилица
политика
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46314076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbdd3b52f72bd5fa1435dd0a3397efd1.jpg
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Как сообщает пресс-служба правительства, 30 ноября премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица встретится с премьер-министрами Украины и Грузии Денисом Шмыгалем и, соответственно, Ираклием Гарибашвили в так называемом "Ассоциированном трио премьер-министров".Три премьер-министра встретятся с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, затем проведут совместную встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с президентом Европейского парламента Дэвидом М. Сассоли.По итогам встреч Ассоциированного трио премьер-министров с высшим руководством Евросоюза будет организована пресс-конференция.Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины о сотрудничестве в области европейской интеграции был подписан в Киеве 17 мая 2021 года.Документ о создании так называемого "Ассоциированного трио" устанавливает параметры сотрудничества трех стран, ассоциированных с Европейским союзом, и обеспечивает нормативную основу для проведения совместных дипломатических шагов, трехсторонних консультаций, действий по связям с общественностью.
https://ru.sputnik.md/20210629/eksperty-assotsiirovannoe-trio-manifest-a-ne-struktura-35300237.html
брюссель
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46314076_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5edac4a86d22231058839aedf1a227b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
брюссель, наталья гаврилица, в молдове, молдова

Гаврилица отправилась в Брюссель для участия в работе "Ассоциированного трио"

20:55 29.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
С 29 ноября по 1 декабря премьер-министр Наталья Гаврилица находится с официальным визитом в Брюсселе.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Как сообщает пресс-служба правительства, 30 ноября премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица встретится с премьер-министрами Украины и Грузии Денисом Шмыгалем и, соответственно, Ираклием Гарибашвили в так называемом "Ассоциированном трио премьер-министров".

"На мероприятии будут обсуждаться возможности для развития партнерских отношений между государствами, продвижения диалога с ЕС и достижения новых целей на пути евроинтеграции", – сообщают в правительстве.

Протест комбатантов перед зданием правительства Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 29.06.2021
Эксперты об "Ассоциированном трио": манифест, а не структура
29 июня, 21:26
Три премьер-министра встретятся с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, затем проведут совместную встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с президентом Европейского парламента Дэвидом М. Сассоли.
По итогам встреч Ассоциированного трио премьер-министров с высшим руководством Евросоюза будет организована пресс-конференция.
Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины о сотрудничестве в области европейской интеграции был подписан в Киеве 17 мая 2021 года.
Документ о создании так называемого "Ассоциированного трио" устанавливает параметры сотрудничества трех стран, ассоциированных с Европейским союзом, и обеспечивает нормативную основу для проведения совместных дипломатических шагов, трехсторонних консультаций, действий по связям с общественностью.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:39Как в Молдове будут выплачивать пенсии через 10 лет
21:16Школьники из Молдовы получили "бронзу" на олимпиаде по информатике
20:55Гаврилица отправилась в Брюссель для участия в работе "Ассоциированного трио"
20:27Ураган в Стамбуле унес жизни четырех людей, разрушены здания
20:00Кто в Молдове получает пенсии
19:33Прокуратура предъявила обвинение Стояногло по одному из уголовных дел
19:05Досрочная пенсия в Молдове: кто сможет выйти на заслуженный отдых раньше срока
18:44Директор предприятия Termoelectrica покидает свой пост
18:26Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:00Алекса: бунт на колесах, или Чего требуют от кабмина водители маршруток
17:51Агентство по инспектированию и реставрации памятников осталось без директора
17:37Несколько судей в Кишиневе и Бельцах подали в отставку
17:16Игорь Гросу встретился в Брюсселе с вице-председателем Европарламента
17:00Юшков: почему "Газпром" все же пошел навстречу молдавскому кабмину
16:43С риском для жизни: зимой водители в Гагаузии подвергаются серьезной опасности
16:24Путин выразил соболезнования родным Градского: это был талантливый, яркий артист
16:09Эффективны ли вакцины при новом штамме "омикрон" – ответ ВОЗ
15:47Пограничная полиция начала ревакцинацию сотрудников
15:30Россотрудничество подарило несколько тысяч учебников школам Приднестровья
15:12Что нашли прокуроры при обыске у бывшего директора "Молдтелекома"