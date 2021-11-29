https://ru.sputnik.md/20211129/gavrilitsa-bryussel-assotsiirovannoe-trio-46809409.html

Гаврилица отправилась в Брюссель для участия в работе "Ассоциированного трио"

Гаврилица отправилась в Брюссель для участия в работе "Ассоциированного трио"

С 29 ноября по 1 декабря премьер-министр Наталья Гаврилица находится с официальным визитом в Брюсселе.

2021-11-29T20:55+0200

2021-11-29T20:55+0200

2021-11-29T20:55+0200

брюссель

наталья гаврилица

политика

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46314076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbdd3b52f72bd5fa1435dd0a3397efd1.jpg

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Как сообщает пресс-служба правительства, 30 ноября премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица встретится с премьер-министрами Украины и Грузии Денисом Шмыгалем и, соответственно, Ираклием Гарибашвили в так называемом "Ассоциированном трио премьер-министров".Три премьер-министра встретятся с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, затем проведут совместную встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с президентом Европейского парламента Дэвидом М. Сассоли.По итогам встреч Ассоциированного трио премьер-министров с высшим руководством Евросоюза будет организована пресс-конференция.Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Грузии, Молдовы и Украины о сотрудничестве в области европейской интеграции был подписан в Киеве 17 мая 2021 года.Документ о создании так называемого "Ассоциированного трио" устанавливает параметры сотрудничества трех стран, ассоциированных с Европейским союзом, и обеспечивает нормативную основу для проведения совместных дипломатических шагов, трехсторонних консультаций, действий по связям с общественностью.

https://ru.sputnik.md/20210629/eksperty-assotsiirovannoe-trio-manifest-a-ne-struktura-35300237.html

брюссель

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

брюссель, наталья гаврилица, в молдове, молдова