https://ru.sputnik.md/20211129/igor-grosu-vstretilsya-v-bryussele-s-vitse-predsedatelem-evroparlamenta-46807755.html

Игорь Гросу встретился в Брюсселе с вице-председателем Европарламента

Игорь Гросу встретился в Брюсселе с вице-председателем Европарламента

Председатель молдавского парламента находится с рабочим визитом в Брюсселе.

2021-11-29T17:16+0200

2021-11-29T17:16+0200

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брюссель

игорь гросу

европарламент

политика

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу провел встречу с первым вице-председателем Европейского парламента Робертой Метсола. Встреча прошла в рамках рабочего визита спикера в Брюссель, сообщает пресс-служба парламента.Игорь Гросу подтвердил важность тесного сотрудничества с Европейским парламентом для реализации Соглашения об ассоциации между Молдовой и Европейским союзом и обеспечения необратимого процесса демократизации страны. В связи с этим высокопоставленные лица договорились реализовывать весь потенциал сотрудничества.В ходе встречи Гросу выразил уверенность в том, что Европейский парламент продолжит помогать Республике Молдова успешно реализовывать принятую европейскую повестку дня.“Мы полны решимости доказать, что принятые законы и реформы направлены на благо граждан", – сказал он.Игорь Гросу пожелал Роберте Метсола успехов в выборах президента Европейского парламента, в которых она решила участвовать.В завершение встречи Гросу пригласил Метсола посетить Кишинев с официальным визитом.

https://ru.sputnik.md/20211122/igor-grosu-primet-uchastie-v-mezhparlamentskoy-assamblee-sng-46613566.html

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брюссель, игорь гросу, европарламент