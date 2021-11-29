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Где в Кишиневе 29 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 29 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 29 и 30 ноября.
2021-11-29T09:28+0200
2021-11-29T09:28+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 29 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, рядом с парком "Алунелул".Автобус будет располагаться в Вадул-луй-Водэ, на улице Штефана чел Маре, 40, рядом с Центром здоровья.Где будут находиться пункты вакцинации 30 ноябряТроллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Куза-Водэ, рядом с супермаркетом Green Hills.Автобус будет располагаться в Криково, на улице Кишиневской, 108, рядом с Центром здоровья.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
https://ru.sputnik.md/20211128/moldavskie-spasateli-populyariziruyut-kampaniyu-po-vaktsinatsii-46783484.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 29 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

09:28 29.11.2021
© Photo : Telegram / RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Photo : Telegram / RTE_Chișinău
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в понедельник, 29 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, рядом с парком "Алунелул".
Автобус будет располагаться в Вадул-луй-Водэ, на улице Штефана чел Маре, 40, рядом с Центром здоровья.

Где будут находиться пункты вакцинации 30 ноября

Троллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Куза-Водэ, рядом с супермаркетом Green Hills.
Автобус будет располагаться в Криково, на улице Кишиневской, 108, рядом с Центром здоровья.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
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Молдавские спасатели популяризируют кампанию по вакцинации
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
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