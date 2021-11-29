https://ru.sputnik.md/20211129/kishinevtsy-zaderzhali-i-peredali-politsii-netrezvogo-voditelya-46797129.html

Кишиневцы задержали и передали полиции нетрезвого водителя

Кишиневцы задержали и передали полиции нетрезвого водителя

Видео: Кишиневцы сообщили в полицию о хаотично движущемся автомобиле Citroën в секторе Ботаника

2021-11-29T14:38+0200

2021-11-29T14:38+0200

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кишинев

полиция

пьяный водитель

новости кишинева

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Кишиневцы сообщили в полицию о хаотично движущемся автомобиле Citroën в секторе Ботаника, муниципия Кишинев. Еще до приезда полиции водитель был остановлен другими участниками дорожного движения. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.Прибывшая на место полиция задержала нетрезвого водителя.На его имя возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения.

https://ru.sputnik.md/20211128/politsiya-oshtrafovala-v-kishineve-bolshuyu-gruppu-stritreyserov-46778638.html

кишинев

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, полиция, пьяный водитель