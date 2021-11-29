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Кишиневцы задержали и передали полиции нетрезвого водителя
Кишиневцы задержали и передали полиции нетрезвого водителя
Видео: Кишиневцы сообщили в полицию о хаотично движущемся автомобиле Citroën в секторе Ботаника
2021-11-29T14:38+0200
2021-11-29T14:59+0200
кишинев
полиция
пьяный водитель
новости кишинева
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Кишиневцы сообщили в полицию о хаотично движущемся автомобиле Citroën в секторе Ботаника, муниципия Кишинев. Еще до приезда полиции водитель был остановлен другими участниками дорожного движения. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.Прибывшая на место полиция задержала нетрезвого водителя.На его имя возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения.
https://ru.sputnik.md/20211128/politsiya-oshtrafovala-v-kishineve-bolshuyu-gruppu-stritreyserov-46778638.html
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кишинев, полиция, пьяный водитель

Кишиневцы задержали и передали полиции нетрезвого водителя

14:38 29.11.2021 (обновлено: 14:59 29.11.2021)
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Șofer la volan - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
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Евгений Чебан
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Полиция благодарит неравнодушных граждан, которые, возможно, предотвратили трагедию.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Кишиневцы сообщили в полицию о хаотично движущемся автомобиле Citroën в секторе Ботаника, муниципия Кишинев. Еще до приезда полиции водитель был остановлен другими участниками дорожного движения. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.
Прибывшая на место полиция задержала нетрезвого водителя.

"Результаты тестирования с помощью прибора Drager показали, что концентрация спирта в выдыхаемом воздухе составляет 1,44 миллиграмма на литр", – говорится в сообщении полиции.

На его имя возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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