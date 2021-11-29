https://ru.sputnik.md/20211129/kishinevtsy-zaderzhali-i-peredali-politsii-netrezvogo-voditelya-46797129.html
Кишиневцы задержали и передали полиции нетрезвого водителя
Кишиневцы задержали и передали полиции нетрезвого водителя
Видео: Кишиневцы сообщили в полицию о хаотично движущемся автомобиле Citroën в секторе Ботаника
2021-11-29T14:38+0200
2021-11-29T14:38+0200
2021-11-29T14:59+0200
кишинев
полиция
пьяный водитель
новости кишинева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2752/51/27525190_0:95:1824:1121_1920x0_80_0_0_8bbc35d227c513a9554cc2d703a4043c.jpg
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Кишиневцы сообщили в полицию о хаотично движущемся автомобиле Citroën в секторе Ботаника, муниципия Кишинев. Еще до приезда полиции водитель был остановлен другими участниками дорожного движения. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.Прибывшая на место полиция задержала нетрезвого водителя.На его имя возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения.
https://ru.sputnik.md/20211128/politsiya-oshtrafovala-v-kishineve-bolshuyu-gruppu-stritreyserov-46778638.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2752/51/27525190_102:0:1723:1216_1920x0_80_0_0_c3ad8b726a13037e9091c356cbbe2281.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
кишинев, полиция, пьяный водитель
Кишиневцы задержали и передали полиции нетрезвого водителя
14:38 29.11.2021 (обновлено: 14:59 29.11.2021)
Полиция благодарит неравнодушных граждан, которые, возможно, предотвратили трагедию.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Кишиневцы сообщили в полицию о хаотично движущемся автомобиле Citroën в секторе Ботаника, муниципия Кишинев. Еще до приезда полиции водитель был остановлен другими участниками дорожного движения. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции.
Прибывшая на место полиция задержала нетрезвого водителя.
"Результаты тестирования с помощью прибора Drager показали, что концентрация спирта в выдыхаемом воздухе составляет 1,44 миллиграмма на литр", – говорится в сообщении полиции.
На его имя возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения.