https://ru.sputnik.md/20211129/kto-moldove-poluchaet-pensii-46810766.html
Кто в Молдове получает пенсии
Кто в Молдове получает пенсии
Сколько тысяч человек и какие категории граждан получают пенсию в Молдове.
2021-11-29T20:00+0200
2021-11-29T20:00+0200
2021-11-29T20:00+0200
в молдове
инфографика
молдова
пенсии
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В Молдове пенсии получают несколько категорий граждан. Это пенсионеры по возрасту и достижению рабочего стажа, а также люди, получающие выплаты по инвалидности или в связи с другими обстоятельствами. Всего в республике 680 тысяч пенсионеров. Из них 522 тысячи получают пенсию по возрасту. В связи с инвалидностью пенсионерами являются 114 тысяч человек. Еще 44 тысячи человек, получающих пенсионные выплаты, относятся к другим категориям.В Кишиневе 158 тысяч пенсионеров, что составляет 18,9% от всего населения города.
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в молдове, инфографика, молдова, пенсии
Кто в Молдове получает пенсии
Узнайте из инфографики Sputnik, какие категории граждан получают пенсию в Молдове.
В Молдове пенсии получают несколько категорий граждан. Это пенсионеры по возрасту и достижению рабочего стажа, а также люди, получающие выплаты по инвалидности или в связи с другими обстоятельствами.
Всего в республике 680 тысяч пенсионеров. Из них 522 тысячи получают пенсию по возрасту. В связи с инвалидностью пенсионерами являются 114 тысяч человек. Еще 44 тысячи человек, получающих пенсионные выплаты, относятся к другим категориям.
В Кишиневе 158 тысяч пенсионеров, что составляет 18,9% от всего населения города.