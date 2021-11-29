https://ru.sputnik.md/20211129/kto-v-moldove-smozhet-vyyti-dosrochno-na-pensiyu-kakie-privilegii-est-46803465.html

Марчел Спатарь - о том, кто в Молдове сможет выйти досрочно на пенсию

Марчел Спатарь - о том, кто в Молдове сможет выйти досрочно на пенсию

Что должны знать граждане Молдовы о досрочной пенсии и в чем ее: ответы на эти вопросы представит в радиостудии Sputnik Молдова министр труда и социальной защиты.

2021-11-29T14:59+0200

2021-11-29T14:59+0200

2021-11-29T15:14+0200

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пенсионная система

марчел спатарь

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Многие граждане неправильно поняли изменения в закон о выходе на досрочную пенсию, такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь. На прошлой неделе депутаты в первом чтении приняли поправки к закону о пенсионной системе. "Документ предусматривает право лиц, внесших вклад в пенсионную систему и подтверждающих необходимый период взносов, выйти на пенсию досрочно за длинный стаж работы. Это позволит реализовать право на пенсию до достижения стандартного пенсионного возраста", - говорится в опубликованном парламентом пресс-релизе.В связи с внесением поправок и множеством комментариев в общественном пространстве Спатарь решил выступить с некоторыми уточнениями. В то же время он представил и пример досрочного выхода на пенсию у мужчин. "Если мужчина начал работать в возрасте 20 лет и проработал до 59 лет, он может выйти на пенсию в возрасте 59 лет, то есть на четыре года раньше стандартного пенсионного возраста", - пояснил министр.Также Спатарь уточнил, что такое право смогут получить не все граждане, а порядка 10% людей пенсионного возраста. Для женщин, как объяснил чиновник, чтобы выйти досрочно на пенсию нужно иметь стаж на три года больше, нежели стандартный стаж. "Полный стаж для женщин со следующего года - 32 года и шесть месяцев. Соответственно, если у женщины стаж работы 35 лет и шесть месяцев, со следующего года она сможет досрочно выйти на пенсию", - отметил Спатарь. Спатарь также объяснил, почему условия по стажу отличаются у женщин и мужчин, а также прояснил ситуацию с отпуском по уходу за ребенком, которую обсуждают несколько дней в прессе и обществе. "Разница между стажем у женщин и мужчин в три и пять лет объясняется тем, что авторы проекта хотели обеспечить более мягкие условия для женщин. Фактически, эти два года женщины проводят со своими детьми. Если женщина начала работать в возрасте 20 лет с полным периодом уплаты взносов на протяжении 32,5 лет плюс еще более трех лет и если она заботилась о ребенке два года, она может выйти на пенсию в 57 лет и 6 месяцев", - уточнил собеседник Sputnik.По словам министра, правила выхода на досрочную пенсию строгие, но они были разработаны таким образом для снятия нагрузки с пенсионной системы страны. Поэтому, как подчеркнул Спатарь, из этого стажа решили убрать периоды, когда граждане не платили взносов. "Досрочным выходом на пенсию мы вознаграждаем тех, кто платил взносы и поддерживал систему социального страхования, из денег которых мы могли потом выплачивать пособия по уходу за ребенком, пособия по безработице, болезни, пенсии и другое", - сказал Спатарь. В то же время он уточнил, что в целом условия выхода на пенсию не меняются. "Это правда, для женщин увеличивается возраст выхода на пенсию на шесть месяцев, но это и было предусмотрено в календаре повышения пенсионного возраста. Таким образом, период уплаты взносов и пенсионный возраст тоже увеличиваются на шесть месяцев", - отметил министр.Напомним, в настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию у женщин составляет 59,5 лет, а у мужчин - 63 года. В четверг депутаты в первом чтении приняли поправки в закон, который уравнивает возраст выхода на пенсию женщин и мужчин. За документ проголосовало 56 депутатов PAS. Согласно поправкам, со следующего года возраст выхода на пенсию у женщин будет расти постепенно, пока в 2028 году не достигнет 63 лет, как у мужчин. То есть каждый год возраст будет повышаться на полгода.

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