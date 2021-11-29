https://ru.sputnik.md/20211129/kurs-valyut-46813112.html

Курс валют на вторник: евро продолжает укрепляться

Курс валют на вторник: евро продолжает укрепляться

Евро растет в цене по отношению к молдавскому лею

2021-11-29T22:00+0200

2021-11-29T22:00+0200

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экономика

курс валют

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 30 ноября. Евро продолжит расти в цене по отношению к молдавскому лею, а доллар несколько подешевеет.Евро станет дороже на два бана и закрепится на уровне 20,0224 лея.Доллар незначительно упадет в цене и будет стоить 17,7314 лея.Что касается остальных валют, то 26 ноября немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2365 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6516 лея. Румынский лей поднимется до 4,0457 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.

https://ru.sputnik.md/20211118/finansovaya-blokada-legalizatsiya-kapitalov-tiraspol-kishinev-sporyat-dengakh-46504066.html

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курс валют, доллар, евро