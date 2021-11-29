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В "Листвяжную" закачали около 20 кубов азота для предупреждения возгораний
В "Листвяжную" закачали около 20 кубов азота для предупреждения возгораний
Последствия ЧП на шахте в Кемеровской области ликвидируют более 100 человек.
2021-11-29T10:02+0200
2021-11-29T11:09+0200
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в мире
гибель людей
шахтеры
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В шахту "Листвяжная" в Кемеровской области через пробуренную скважину подано около 20 тысяч кубических метров азота и около 900 килограммов хладона, это сделано для недопущения новых возгораний, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.За минувшие сутки в шахту поступило 7,6 тысячи кубических метров азота и почти 400 килограммов хладона. К реагированию на последствия ЧП сейчас привлечены 122 человека и 26 единиц техники.Также в понедельник было заявлено, что на поверхность на шахте "Листвяжная" спасатели подняли тела 11 погибших."На поверхность подняты тела 11 погибших – восьми шахтеров и трех горноспасателей", – сообщил собеседник агентства.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.
https://ru.sputnik.md/20211127/spasateli-podnyali-tela-pyaterykh-shakhterov-listvyazhnoy-46772535.html
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в мире, гибель людей, шахтеры

В "Листвяжную" закачали около 20 кубов азота для предупреждения возгораний

10:02 29.11.2021 (обновлено: 11:09 29.11.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСпасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
Спасательные работы на шахте Листвяжная в Кемеровской области - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Последствия ЧП на шахте в Кемеровской области ликвидируют более 100 человек.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В шахту "Листвяжная" в Кемеровской области через пробуренную скважину подано около 20 тысяч кубических метров азота и около 900 килограммов хладона, это сделано для недопущения новых возгораний, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Всего в аварийный штрек через скважину подано более 19,73 тысячи кубометров азота и 880 килограммов хладона", – сказал собеседник агентства.

За минувшие сутки в шахту поступило 7,6 тысячи кубических метров азота и почти 400 килограммов хладона. К реагированию на последствия ЧП сейчас привлечены 122 человека и 26 единиц техники.

Также в понедельник было заявлено, что на поверхность на шахте "Листвяжная" спасатели подняли тела 11 погибших.
"На поверхность подняты тела 11 погибших – восьми шахтеров и трех горноспасателей", – сообщил собеседник агентства.
Спасательные работы на шахте Листвяжная в Кемеровской области - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2021
Спасатели подняли тела пятерых шахтеров "Листвяжной"
27 ноября, 19:12
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.
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