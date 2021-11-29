https://ru.sputnik.md/20211129/listvyazhnuyu-zakachali-20-kubov-azota-dlya-preduprezhdeniya-vozgoraniy-46790825.html

В "Листвяжную" закачали около 20 кубов азота для предупреждения возгораний

В "Листвяжную" закачали около 20 кубов азота для предупреждения возгораний

Последствия ЧП на шахте в Кемеровской области ликвидируют более 100 человек.

2021-11-29T10:02+0200

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В шахту "Листвяжная" в Кемеровской области через пробуренную скважину подано около 20 тысяч кубических метров азота и около 900 килограммов хладона, это сделано для недопущения новых возгораний, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.За минувшие сутки в шахту поступило 7,6 тысячи кубических метров азота и почти 400 килограммов хладона. К реагированию на последствия ЧП сейчас привлечены 122 человека и 26 единиц техники.Также в понедельник было заявлено, что на поверхность на шахте "Листвяжная" спасатели подняли тела 11 погибших."На поверхность подняты тела 11 погибших – восьми шахтеров и трех горноспасателей", – сообщил собеседник агентства.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 92 человека, в том числе 35 горноспасателей.

https://ru.sputnik.md/20211127/spasateli-podnyali-tela-pyaterykh-shakhterov-listvyazhnoy-46772535.html

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в мире, гибель людей, шахтеры