Политика
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Лукашенко поручил силовикам подготовить план ответа на возможную агрессию
12:55 29.11.2021 (обновлено: 13:58 29.11.2021)
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Глава государства провел совещание по вопросам военной безопасности.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Не поддаваться на провокации и подготовить план ответа на возможную агрессию против Беларуси извне – такое поручение, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, он отдал силовикам, пишет РИА Новости.
Государственное агентство Белоруссии Белта сообщает, что на совещании в понедельник по вопросам военной безопасности "глава государства напомнил, что еще ранее поручал министру обороны и председателю Госпогранкомитета ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать конфликты и столкновения".
"Планы на любое их действие, планы нашего противодействия должны быть. У нас есть все возможности для того, чтобы держать нос по ветру, как в народе говорят, и реагировать на каждое их телодвижение с оружием. И даже не с оружием, а на их замыслы – этих вооруженных сил. Вот цель нашего сегодняшнего мероприятия", – заявил Лукашенко.
Главе Минобороны и начальнику генерального штаба вооруженных сил было поручено подготовить план ответа на возможные агрессию и противоправные действия в отношении Белоруссии, говорится в сообщении со ссылкой на слова Лукашенко.
На совещании Лукашенко отметил, что обученные и оснащенные воинские подразделения, которыми располагает Минск, могут за три часа выдвинуться в любую точку Белоруссии при обострении военной ситуации.
На совещании Лукашенко отметил, что обученные и оснащенные воинские подразделения, которыми располагает Минск, могут за три часа выдвинуться в любую точку Белоруссии при обострении военной ситуации.
"Вы просили поддержать вас в создании сил быстрого реагирования, которые будут задействованы минимум в течение двух-трех часов… У нас есть определенное количество подразделений, их немало, очень обученные, оснащенные, которые в течение трех часов могут быть выдвинуты в любую точку Беларуси", – констатировал он.
Президент Белоруссии заявил, что "в генштабе каждый раз должны помнить, по каким направлениям эти мерзавцы будут действовать против нас и как мы на это будем реагировать". Он заверил военных, что "все, на что мы были способны в финансовом отношении, – и даже не способны, – мы для армии старались сделать".
Целью совещания в министерстве обороны является обсуждение планов реагирования вооруженных сил на возможные недружественные и агрессивные шаги в направлении Белоруссии, отметил Лукашенко. "Именно вооруженных сил. Не только армии, но и МВД, пограничных войск, Комитета госбезопасности. То есть мы видим, что происходит. Мы не разворачиваем свои воинские подразделения. Таких приказов я не отдавал", – констатировал он.
Целью совещания в министерстве обороны является обсуждение планов реагирования вооруженных сил на возможные недружественные и агрессивные шаги в направлении Белоруссии, отметил Лукашенко. "Именно вооруженных сил. Не только армии, но и МВД, пограничных войск, Комитета госбезопасности. То есть мы видим, что происходит. Мы не разворачиваем свои воинские подразделения. Таких приказов я не отдавал", – констатировал он.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
В то же время Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев численностью порядка 2 тысяч человек. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.
В то же время Польша увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря ближневосточных беженцев численностью порядка 2 тысяч человек. Министерство обороны Белоруссии заявило, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у границы с Белоруссией нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. В ведомстве заявили, что это больше напоминает создание ударных группировок войск. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Польша хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.