https://ru.sputnik.md/20211129/marafon-vaktsinatsii-vaucherami-restoranov-partnerov-povtoryat-dekabre-46795612.html
Марафон вакцинации с ваучерами от ресторанов-партнеров повторят в декабре
Марафон вакцинации с ваучерами от ресторанов-партнеров повторят в декабре
В декабре в Кишиневе вновь пройдет марафон вакцинации с подарками от партнеров из сектора HoReCa.
2021-11-29T12:15+0200
2021-11-29T12:15+0200
2021-11-29T12:31+0200
кишинев
мобильный пункт
марафон
вакцинация
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В декабре по выходным мобильный пункт вакцинации будет располагаться в разных секторах города у сетей общественного питания, а экономические агенты будут предоставлять потребительские ваучеры и другие подарки тем, кто придет на прививку. Об этом во время еженедельного совещания в мэрии в понедельник объявил Ион Чебан.Как отметил мэр, этот марафон будет схож с ноябрьским. Тогда акцию провели в сквере Театра оперы и балета им. Марии Биешу.Напомним, похожий марафон вакцинации состоялся в Кишиневе 13 и 14 ноября. Каждый участник марафона после вакцинации получал ваучер на 500 леев. Люди могли пройти вакцинацию от COVID-19 без записи, в сквере у Театра оперы и балета.Полученный ваучер можно было использовать в течение 72 часов в ресторанах-партнерах.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
https://ru.sputnik.md/20211112/kishineve-proydet-novyy-marafon-vaktsinatsii-46369995.html
https://ru.sputnik.md/20211128/moldavskie-spasateli-populyariziruyut-kampaniyu-po-vaktsinatsii-46783484.html
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Евгений Чебан
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кишинев, мобильный пункт, марафон, вакцинация, в молдове
Марафон вакцинации с ваучерами от ресторанов-партнеров повторят в декабре
12:15 29.11.2021 (обновлено: 12:31 29.11.2021)
В начале зимы в Кишиневе вновь пройдет марафон вакцинации с подарками от партнеров из сектора HoReCa.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В декабре по выходным мобильный пункт вакцинации будет располагаться в разных секторах города у сетей общественного питания, а экономические агенты будут предоставлять потребительские ваучеры и другие подарки тем, кто придет на прививку. Об этом во время еженедельного совещания в мэрии в понедельник объявил Ион Чебан.
“Мы договорились с Ассоциацией MAR, с представителями HoReCa, что в декабре по выходным будем проводить марафоны вакцинации в каждом секторе города”, – заявил Чебан.
Как отметил мэр, этот марафон будет схож с ноябрьским. Тогда акцию провели в сквере Театра оперы и балета им. Марии Биешу.
“Программа уже утверждена и будет опубликована на сайте мэрии сегодня”, – добавил Чебан.
Напомним, похожий марафон вакцинации состоялся в Кишиневе 13 и 14 ноября. Каждый участник марафона после вакцинации получал ваучер на 500 леев. Люди могли пройти вакцинацию от COVID-19 без записи, в сквере у Театра оперы и балета.
Полученный ваучер можно было использовать в течение 72 часов в ресторанах-партнерах.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".