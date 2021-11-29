Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211129/marafon-vaktsinatsii-vaucherami-restoranov-partnerov-povtoryat-dekabre-46795612.html
Марафон вакцинации с ваучерами от ресторанов-партнеров повторят в декабре
Марафон вакцинации с ваучерами от ресторанов-партнеров повторят в декабре
В декабре в Кишиневе вновь пройдет марафон вакцинации с подарками от партнеров из сектора HoReCa.
2021-11-29T12:15+0200
2021-11-29T12:31+0200
кишинев
мобильный пункт
марафон
вакцинация
коронавирус
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1a/34888901_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bf277e404393cdbf24437d09fc8ea129.jpg
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В декабре по выходным мобильный пункт вакцинации будет располагаться в разных секторах города у сетей общественного питания, а экономические агенты будут предоставлять потребительские ваучеры и другие подарки тем, кто придет на прививку. Об этом во время еженедельного совещания в мэрии в понедельник объявил Ион Чебан.Как отметил мэр, этот марафон будет схож с ноябрьским. Тогда акцию провели в сквере Театра оперы и балета им. Марии Биешу.Напомним, похожий марафон вакцинации состоялся в Кишиневе 13 и 14 ноября. Каждый участник марафона после вакцинации получал ваучер на 500 леев. Люди могли пройти вакцинацию от COVID-19 без записи, в сквере у Театра оперы и балета.Полученный ваучер можно было использовать в течение 72 часов в ресторанах-партнерах.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
https://ru.sputnik.md/20211112/kishineve-proydet-novyy-marafon-vaktsinatsii-46369995.html
https://ru.sputnik.md/20211128/moldavskie-spasateli-populyariziruyut-kampaniyu-po-vaktsinatsii-46783484.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1a/34888901_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_20c16fde353850a1ddf2df37af4ef8bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кишинев, мобильный пункт, марафон, вакцинация, в молдове

Марафон вакцинации с ваучерами от ресторанов-партнеров повторят в декабре

12:15 29.11.2021 (обновлено: 12:31 29.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausAu fost lansate punctele mobile de vaccinare
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В начале зимы в Кишиневе вновь пройдет марафон вакцинации с подарками от партнеров из сектора HoReCa.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В декабре по выходным мобильный пункт вакцинации будет располагаться в разных секторах города у сетей общественного питания, а экономические агенты будут предоставлять потребительские ваучеры и другие подарки тем, кто придет на прививку. Об этом во время еженедельного совещания в мэрии в понедельник объявил Ион Чебан.

“Мы договорились с Ассоциацией MAR, с представителями HoReCa, что в декабре по выходным будем проводить марафоны вакцинации в каждом секторе города”, – заявил Чебан.

Как отметил мэр, этот марафон будет схож с ноябрьским. Тогда акцию провели в сквере Театра оперы и балета им. Марии Биешу.

“Программа уже утверждена и будет опубликована на сайте мэрии сегодня”, – добавил Чебан.

Напомним, похожий марафон вакцинации состоялся в Кишиневе 13 и 14 ноября. Каждый участник марафона после вакцинации получал ваучер на 500 леев. Люди могли пройти вакцинацию от COVID-19 без записи, в сквере у Театра оперы и балета.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
Коронавирус
В Кишиневе пройдет новый марафон вакцинации: всем пришедшим обещаны подарки
12 ноября, 18:50
Полученный ваучер можно было использовать в течение 72 часов в ресторанах-партнерах.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
Общество
Молдавские спасатели популяризируют кампанию по вакцинации
Вчера, 17:13
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:12Что нашли прокуроры при обыске у бывшего директора "Молдтелекома"
14:59Марчел Спатарь - о том, кто в Молдове сможет выйти досрочно на пенсию
14:38Кишиневцы задержали и передали полиции нетрезвого водителя
14:19В Молдове ожидается первый снег и ночные заморозки
14:05Байден окончательно испортил воздух в Европе
13:40Спыну отправляется в Сербию: что в повестке
13:12Мэрия Кишинева готовится к новой волне заболеваемости COVID из-за штамма "омикрон"
12:55Лукашенко поручил силовикам подготовить план ответа на возможную агрессию
12:44Умер народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов
12:27В четырех районах Молдовы действует "оранжевый код" COVID-опасности
12:15Марафон вакцинации с ваучерами от ресторанов-партнеров повторят в декабре
11:55"Молдовагаз" проводит перерасчет потребления газа за октябрь
11:29Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 30 ноября
11:25Спасатели освободили человека, застрявшего в пещере на глубине 350 метров
10:59ВОЗ оценила как "очень высокий" глобальный риск из-за штамма "омикрон"
10:28Пожар в Пересечино: огню не дали перейти на жилые дома
10:02В "Листвяжную" закачали около 20 кубов азота для предупреждения возгораний
09:28Где в Кишиневе 29 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Мир за сутки: бустерная доза в Молдове, Япония закрывает въезд, Трамп жалуется
08:30Был ли "Газпром" излишне строг с Молдовой