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https://ru.sputnik.md/20211129/memorandum-vzaimoponimanii-46811154.html
Подписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Молдовы и Европарламентом
Подписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Молдовы и Европарламентом
Документ должен послужить основой для качественно нового сотрудничества, уверены стороны соглашения.
2021-11-29T22:15+0200
2021-11-29T22:15+0200
молдова
игорь гросу
европарламент
политика
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Меморандум о взаимопонимании был подписан председателем парламента Молдовы Игорем Гросу и главой Европарламента Давидом Сассоли.Как сообщает пресс-служба парламента, документ послужит основой для качественно нового сотрудничества и направлен на поддержку укрепления курса на европейскую интеграцию и сближение с Европейским союзом."Европейский парламент был и всегда остается с Республикой Молдова, а главное, с нашими гражданами, за что я очень благодарен. От имени меня и народа Молдова благодарю вас за это доказательство дружбы", – сказал Гросу после подписания меморандума.По словам спикера, новые рамки сотрудничества помогут депутатам Молдовы и Европарламента создать новые важные возможности для граждан.Напомним, председатель парламента Игорь Гросу находится в Брюсселе с рабочим визитом.
https://ru.sputnik.md/20211129/igor-grosu-vstretilsya-v-bryussele-s-vitse-predsedatelem-evroparlamenta-46807755.html
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молдова, игорь гросу, европарламент

Подписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Молдовы и Европарламентом

22:15 29.11.2021
© Photo : Miroslav RotariПредседатель парламента Молдовы Игорь Гросу
Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Photo : Miroslav Rotari
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Документ должен послужить основой для качественно нового сотрудничества, уверены стороны соглашения.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Меморандум о взаимопонимании был подписан председателем парламента Молдовы Игорем Гросу и главой Европарламента Давидом Сассоли.
Как сообщает пресс-служба парламента, документ послужит основой для качественно нового сотрудничества и направлен на поддержку укрепления курса на европейскую интеграцию и сближение с Европейским союзом.
"Европейский парламент был и всегда остается с Республикой Молдова, а главное, с нашими гражданами, за что я очень благодарен. От имени меня и народа Молдова благодарю вас за это доказательство дружбы", – сказал Гросу после подписания меморандума.
По словам спикера, новые рамки сотрудничества помогут депутатам Молдовы и Европарламента создать новые важные возможности для граждан.
Встреча Игоря Гросу и Мевлюта Чавушоглу в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
Политика
Игорь Гросу встретился в Брюсселе с вице-председателем Европарламента
17:16
Напомним, председатель парламента Игорь Гросу находится в Брюсселе с рабочим визитом.
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