https://ru.sputnik.md/20211129/memorandum-vzaimoponimanii-46811154.html

Подписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Молдовы и Европарламентом

Подписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Молдовы и Европарламентом

Документ должен послужить основой для качественно нового сотрудничества, уверены стороны соглашения.

2021-11-29T22:15+0200

2021-11-29T22:15+0200

2021-11-29T22:15+0200

молдова

игорь гросу

европарламент

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43655706_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_5b5ca334309848c4984fb2615610cb1a.jpg

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Меморандум о взаимопонимании был подписан председателем парламента Молдовы Игорем Гросу и главой Европарламента Давидом Сассоли.Как сообщает пресс-служба парламента, документ послужит основой для качественно нового сотрудничества и направлен на поддержку укрепления курса на европейскую интеграцию и сближение с Европейским союзом."Европейский парламент был и всегда остается с Республикой Молдова, а главное, с нашими гражданами, за что я очень благодарен. От имени меня и народа Молдова благодарю вас за это доказательство дружбы", – сказал Гросу после подписания меморандума.По словам спикера, новые рамки сотрудничества помогут депутатам Молдовы и Европарламента создать новые важные возможности для граждан.Напомним, председатель парламента Игорь Гросу находится в Брюсселе с рабочим визитом.

https://ru.sputnik.md/20211129/igor-grosu-vstretilsya-v-bryussele-s-vitse-predsedatelem-evroparlamenta-46807755.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молдова, игорь гросу, европарламент