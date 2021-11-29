https://ru.sputnik.md/20211129/meriya-kishineva-gotovitsya-k-novoy-volne-zabolevaemosti-covid-iz-za-shtamma-omikron-46798699.html

Мэрия Кишинева готовится к новой волне заболеваемости COVID из-за штамма "омикрон"

Мэрия Кишинева готовится к новой волне заболеваемости COVID из-за штамма "омикрон"

Столичные власти опасаются новой волны заболеваемости из-за южноафриканского штамма.

2021-11-29T13:12+0200

2021-11-29T13:12+0200

2021-11-29T14:01+0200

кишинев

ион чебан

штаммы

коронавирус

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В мэрии Кишинева анализируют долгосрочные сценарии развития эпидемиологической ситуации и следуют рекомендациям компетентных органов на уровне ЕС и ВОЗ в подготовке к новой волне коронавируса, вызванной южноафриканским штаммом "омикрон". Об этом объявил в соцсети мэр Кишинева Ион Чебан.Он заявил, что ознакомился с решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ) от 26 ноября 2021 года о продлении до 15 января 2022 года чрезвычайного положения в области здравоохранения на всей территории Республики Молдова."Прошу отбросить амбиции и сделать приоритетом жизнь и здоровье граждан", — призвал мэр Кишинева.В Кишиневе, по словам Иона Чебана, принимаются дополнительные меры по профилактике заражения путем усиления вакцинации первой и второй дозами.По его словам, в медицинских учреждениях и муниципальных больницах проводится подготовка и обеспечение безопасности на случай новой волны пандемии, вызванной южноафриканским штаммом.Также производятся закупки средств защиты, медицинского оборудования, необходимого для подготовки к новой волне штамма "омикрон".Мэр Кишинева в очередной раз попросил министерство здравоохранения провести стратегические закупки, чтобы в резерве были противовирусные и другие препараты, в соответствии с протоколом лечения COVID-19, а также концентраторы кислорода и расходные материалы.В Кишиневе также будут подготовлены медицинские помещения в Центре COVID-19 на Moldexpo на случай новой волны.Напомним, Всемирная организация здравоохранения оценила как "очень высокий" глобальный риск из-за распространения штамма "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211129/marafon-vaktsinatsii-vaucherami-restoranov-partnerov-povtoryat-dekabre-46795612.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, ион чебан, штаммы