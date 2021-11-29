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Мир за сутки: бустерная доза в Молдове, Япония закрывает въезд, Трамп жалуется
Мир за сутки: бустерная доза в Молдове, Япония закрывает въезд, Трамп жалуется
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
2021-11-29T09:00+0200
2021-11-29T10:55+0200
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса с понедельника доступна для жителей Молдовы. Ранее о сроках начала прививок сообщила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы, сообщила Николаеску на брифинге 24 ноября.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".С просьбой к Минздраву разрешить вакцинацию третьей дозой ранее обратилась Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Япония закрывается для иностранцевПослабления отменяются: Япония с 30 ноября вводит запрет для иностранцев из всех стран, передает МИР24."Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября", – отметил премьер-министр страны Фумио Кисида.Меры вызваны информацией о появлении нового штамма коронавируса "омикрон". Как отметил Кисида, ограничения продлятся до тех пор, пока не удастся получить всю информацию об этом штамме.В Стране восходящего солнца с 8 ноября были введены послабления на въезд для бизнесменов, студентов и специалистов с сертифицированными в стране вакцинами. Прошедшим полный курс вакцинации разрешалось пробыть в карантине три дня вместо 10 или 14. Затем они могли посещать необходимые им по работе места и пользоваться общественным транспортом.Штамм "омикрон" обусловил и некоторые ограничительные меры в Молдове. Так, решением срочно созванной 28 ноября Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья в республике вводится 14-дневный карантин для молдавских граждан, прибывающих из восьми южноафриканских стран: ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Эсватини и Малави.Сообщается, что карантин может быть прерван через семь дней, если помещенный в него человек получит отрицательный результат ПЦР-теста.Кроме того, на территорию Молдовы запрещен въезд иностранцам, побывавшим в перечисленных странах в последние две недели.ВОЗ обозначила в пятницу выявленный в Ботсване, ЮАР и ряде других стран южной Африки штамм B.1.1.529 как вызывающий озабоченность и назвала его "омикрон". Было заявлено, что "омикрон" обладает огромной способностью к распространению, даже больше "дельты": в Южной Африке на него приходится 30% заражений, хотя еще 2 недели был только 1%. Как сообщают инфекционисты в ЮАР, в стране заболевают многие уже переболевшие. В ВОЗ заявили, что информации о том, что симптомы "омикрон" отличаются от симптомов других штаммов, пока нет. Предполагается, что используемые сейчас вакцины от коронавируса будут эффективны и против "омикрона"."Эти люди больные": Трамп объяснил, почему ему не дали наладить сотрудничество с РоссиейЭкс-президент США Дональд Трамп заявил, что клеветническая кампания, продолжавшаяся большую часть его правления, не позволила наладить взаимодействие с Россией и добиться "очень хороших" результатов для обеих стран, передает РИА Новости.Политик дал интервью телеканалу Fox, вспомнив об опровергнутых обвинениях со стороны внутриполитических противников в сговоре с Россией, который якобы имел место в ходе избирательной кампании 2016 года.Трамп не мог не воспользоваться случаем и прорекламировал готовящийся к публикации фотоальбом, который рассказывает о его президентстве. Среди фотографий, отобранных Трампом, есть снимок его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ru.sputnik.md/20211128/uchenye-rasskazali-u-kogo-vyshe-riski-zarazitsya-shtammom-omikron-46777932.html
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в мире, кишинев, молдова, япония, дональд трамп

Мир за сутки: бустерная доза в Молдове, Япония закрывает въезд, Трамп жалуется

09:00 29.11.2021 (обновлено: 10:55 29.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВ Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса с понедельника доступна для жителей Молдовы. Ранее о сроках начала прививок сообщила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы, сообщила Николаеску на брифинге 24 ноября.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
С просьбой к Минздраву разрешить вакцинацию третьей дозой ранее обратилась Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

Япония закрывается для иностранцев

Послабления отменяются: Япония с 30 ноября вводит запрет для иностранцев из всех стран, передает МИР24.
"Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября", – отметил премьер-министр страны Фумио Кисида.
Меры вызваны информацией о появлении нового штамма коронавируса "омикрон". Как отметил Кисида, ограничения продлятся до тех пор, пока не удастся получить всю информацию об этом штамме.
В Стране восходящего солнца с 8 ноября были введены послабления на въезд для бизнесменов, студентов и специалистов с сертифицированными в стране вакцинами. Прошедшим полный курс вакцинации разрешалось пробыть в карантине три дня вместо 10 или 14. Затем они могли посещать необходимые им по работе места и пользоваться общественным транспортом.
Штамм "омикрон" обусловил и некоторые ограничительные меры в Молдове. Так, решением срочно созванной 28 ноября Национальной чрезвычайной комиссии в области общественного здоровья в республике вводится 14-дневный карантин для молдавских граждан, прибывающих из восьми южноафриканских стран: ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии, Эсватини и Малави.
Сообщается, что карантин может быть прерван через семь дней, если помещенный в него человек получит отрицательный результат ПЦР-теста.
Кроме того, на территорию Молдовы запрещен въезд иностранцам, побывавшим в перечисленных странах в последние две недели.
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ВОЗ обозначила в пятницу выявленный в Ботсване, ЮАР и ряде других стран южной Африки штамм B.1.1.529 как вызывающий озабоченность и назвала его "омикрон". Было заявлено, что "омикрон" обладает огромной способностью к распространению, даже больше "дельты": в Южной Африке на него приходится 30% заражений, хотя еще 2 недели был только 1%. Как сообщают инфекционисты в ЮАР, в стране заболевают многие уже переболевшие. В ВОЗ заявили, что информации о том, что симптомы "омикрон" отличаются от симптомов других штаммов, пока нет. Предполагается, что используемые сейчас вакцины от коронавируса будут эффективны и против "омикрона".

"Эти люди больные": Трамп объяснил, почему ему не дали наладить сотрудничество с Россией

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что клеветническая кампания, продолжавшаяся большую часть его правления, не позволила наладить взаимодействие с Россией и добиться "очень хороших" результатов для обеих стран, передает РИА Новости.

Политик дал интервью телеканалу Fox, вспомнив об опровергнутых обвинениях со стороны внутриполитических противников в сговоре с Россией, который якобы имел место в ходе избирательной кампании 2016 года.

"Но на это (опровержение) ушло два с половиной года, и из-за этого было очень сложно взаимодействовать с некоторыми странами, особенно с Россией. Вы знаете, мы могли бы сделать некоторые великие вещи с Россией, очень хорошие для нашей страны, хорошие также для России. <...> Но ты не мог этого сделать, потому что о тебе бы сказали: "О, он любит Россию". Эти люди больные", – сказал Трамп.

Трамп не мог не воспользоваться случаем и прорекламировал готовящийся к публикации фотоальбом, который рассказывает о его президентстве. Среди фотографий, отобранных Трампом, есть снимок его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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