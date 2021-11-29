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В России начали работу над модификацией "Спутник V" под штамм "омикрон"

В России начали работу над модификацией "Спутник V" под штамм "омикрон"

В случае, если новая версия вакцин все же понадобится, она может быть подготовлена для массового производства за 45 дней.

2021-11-29T22:44+0200

2021-11-29T22:44+0200

2021-11-29T22:44+0200

коронавирус

россия

вакцина

штаммы

спутник v

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. "Спутник V" и "Спутник Лайт" эффективны против штамма коронавируса "омикрон", тем не менее Центр имени Гамалеи начал положенную по протоколу адаптацию вакцин к новому штамму. Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В случае, если новая версия вакцин все же понадобится, она может быть подготовлена для массового производства за 45 дней, отметили в РФПИ.По мнению специалистов РФПИ, "несколько сотен миллионов бустерных доз "Спутника" против "омикрона" могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году могут быть доступны более 3 миллиардов доз".Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработка непосредственно вакцины против штамма "омикрон" займет не более 10 дней, сообщает РИА Новости.Он отметил, что большую часть времени могут занять процедуры регулирования, которые обычно проходят в течение 2-2,5 месяцев, но в условиях чрезвычайной ситуации можно уложиться в 45-50 дней.Глава Цента имени Гамалеи также подчеркнул, что принимать решение о замене вакцины нужно будет только после получения более полных данных о новом штамме.

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россия, вакцина, штаммы, спутник v