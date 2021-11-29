https://ru.sputnik.md/20211129/moldova-pensii-cherez-10-let-46816606.html

Как в Молдове будут выплачивать пенсии через 10 лет

Как в Молдове будут выплачивать пенсии через 10 лет

Депутат молдавского парламента прокомментировал ситуацию с выплатами пенсий в республике.

2021-11-29T21:39+0200

2021-11-29T21:39+0200

2021-11-29T21:41+0200

радио

молдова

пенсии

владимир односталко

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Нынешняя власть в лице партии "Действие и солидарность" (PAS) выходила на минувшие парламентские выборы с обещаниями социального характера. А сейчас парламентское монобольшинство голосует за уравнивание пенсионного возраста для мужчин и женщин до 63 лет. Какую роль в этом сыграл МВФ? Думают ли молдавские депутаты о том, как в республике выжить на одну пенсию? Как в Молдове будут выплачивать пенсии через 10 лет, учитывая, что сегодня на 10 пенсионеров в стране приходится 12 официально работающих граждан? Эти и другие вопросы обсудили с депутатом от фракции Блока коммунистов и социалистов Владимиром Односталко.Отвечая на вопрос о том, как в Молдове будут выплачивать пенсии через 10 лет, депутат ответил, что "уже сейчас соцфонд состоит из двух частей". По его мнению, за счет повышения пенсионного возраста только в этом году власти сэкономят минимум полтора миллиарда леев. "Порядка 61 тысячи граждан не выйдут на пенсию с 1 января 2022 года, как это было бы возможным, если бы сохранили тот возраст, который вернули мы. Уточню, что мы же тоже не уменьшили пенсионный возраст в 2020 году, а вернули к тому, что были", – добавил депутат.Он отметил проблему небольшого числа трудоспособного населения на одного пенсионера. "Но это же не решение проблемы – взять и отрезать. Это тоже самое, когда не хватает денег, человек идет и ворует. Так нельзя. Это тоже самое, как пополнять бюджет за счет большего прихода НДС. Они сейчас говорят, что НДС в госбюджете больше, но ведь и цены увеличились. Нет денег? Давайте увеличим цены. Но вот увеличились цены и денег стало больше. Либо дать пенсионерам условные две тысячи леев и не для всех и поднять цены настолько, чтобы та надбавка, которая была дана, чтобы она не окупалась пожилым человеком", – уточнил Односталко.Напомним, в настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию у женщин составляет 59,5 года, а у мужчин – 63 года.В четверг, 25 ноября, депутаты в первом чтении приняли поправки в закон, который уравнивает возраст выхода на пенсию женщин и мужчин. За документ проголосовали 56 депутатов PAS.Согласно поправкам, со следующего года возраст выхода на пенсию у женщин будет расти постепенно, пока в 2028 году не достигнет 63 лет, как у мужчин. То есть каждый год возраст будет повышаться на полгода.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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молдова, пенсии, видео, владимир односталко