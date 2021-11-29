https://ru.sputnik.md/20211129/moldovagaz-provodit-pereraschet-potrebleniya-gaza-oktyabre-46795042.html
"Молдовагаз" проводит перерасчет потребления газа за октябрь
"Молдовагаз" проводит перерасчет потребления газа за октябрь
Сотрудники некоторых предприятий завышали данные о потреблении газа в октябре, надеясь оплатить его по старому тарифу.
2021-11-29T11:55+0200
2021-11-29T11:55+0200
2021-11-29T12:34+0200
общество
в молдове
молдовагаз
газ
перерасчет
октябрь
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Отдел корпоративной защиты АО "Молдовагаз" выявил многочисленные факты искусственного завышения объемов потребления природного газа в октябре текущего года. В связи с этим проводится перерасчет потребления природного газа за октябрь с целью фактурирования реальных объемов расхода голубого топлива. Как отметили в компании, благодаря обнаружению нарушений удалось предотвратить значительные финансовые потери компании на фоне роста тарифов в ноябре. В "Молдовагазе" добавили, что действия нарушителей могли привести к выраженным разночтениям в балансе природного газа в целом по стране."Проводится перерасчет потребления природного газа за октябрь с целью фактурирования его реальных объемов. Продолжается служебное расследование, а ответственные за приписки лица понесут соответствующее наказание", – подчеркнули в компании-поставщике. В заключение в "Молдовагазе" призвали потребителей передавать точные показания счетчиков, что можно сделать при помощи телефонного звонка, приложений Viber ChatBot и Telegram, услуги "Личный кабинет потребителя" или в офисах газораспределительных предприятий.Повышение тарифа на газ и тепло в МолдовеТариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
https://ru.sputnik.md/20211126/gazprom-podtverdil-poluchenie-platezha-za-gaz-ot-moldovagaza-46756085.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдовагаз, газ, перерасчет, октябрь
"Молдовагаз" проводит перерасчет потребления газа за октябрь
11:55 29.11.2021 (обновлено: 12:34 29.11.2021)
Сотрудники некоторых предприятий завышали данные о потреблении газа в октябре, надеясь оплатить его по старому тарифу.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Отдел корпоративной защиты АО "Молдовагаз" выявил многочисленные факты искусственного завышения объемов потребления природного газа в октябре текущего года.
В связи с этим проводится перерасчет потребления природного газа за октябрь с целью фактурирования реальных объемов расхода голубого топлива.
"Часть сотрудников газораспределительных предприятий, пользуясь служебным положением, в личных финансовых интересах включили в базу данных и, как следствие, фактурирования, десятки тысяч кубометров газа, который фактически не был потреблен", – говорится в сообщении "Молдовагаз".
Как отметили в компании, благодаря обнаружению нарушений удалось предотвратить значительные финансовые потери компании на фоне роста тарифов в ноябре. В "Молдовагазе" добавили, что действия нарушителей могли привести к выраженным разночтениям в балансе природного газа в целом по стране.
"Проводится перерасчет потребления природного газа за октябрь с целью фактурирования его реальных объемов. Продолжается служебное расследование, а ответственные за приписки лица понесут соответствующее наказание", – подчеркнули в компании-поставщике.
В заключение в "Молдовагазе" призвали потребителей передавать точные показания счетчиков, что можно сделать при помощи телефонного звонка, приложений Viber ChatBot и Telegram, услуги "Личный кабинет потребителя" или в офисах газораспределительных предприятий.
Повышение тарифа на газ и тепло в Молдове
Тариф на природный газ для конечных потребителей было предложено повысить компанией "Молдовагаз". Повышение было одобрено НАРЭ. Тариф за тысячу кубометров увеличили с 4298 до 10 260 леев (более 580 долларов) без учета НДС.
Этот тариф предварительный и до 30 ноября еще может быть пересмотрен регулятором, но он не может стать еще выше.
Контракт с "Газпромом"
Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.