https://ru.sputnik.md/20211129/moldove-chetyrekh-rayonakh-deystvuet-oranzhevyy-kod-covid-opasnosti-46797265.html

В четырех районах Молдовы действует "оранжевый код" COVID-опасности

В четырех районах Молдовы действует "оранжевый код" COVID-опасности

Каждую неделю в Молдове все меньше "оранжевых кодов" по районам страны. Все больше районов входят в "зеленый код".

2021-11-29T12:27+0200

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В четырех районах республики объявлен "оранжевый код" эпидемиологической опасности, при этом все в больше районов входят в "зеленый код".Такие данные в понедельник предоставил Центр общественного здоровья Кишинева, который еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.Так, под действием "оранжевого кода" находятся муниципии Кишинев и Бельцы, а также Бессарабский и Дондюшанский районы. К настоящему моменту "красный код" опасности сохраняется только в Приднестровском регионе. Самый низкий "зеленый" уровень опасности установлен в Кантемирском, Криулянском, Чимишлийском, Дрокиевском, Единецком, Флорештском, Фэлештском, Хынчештском, Леовском, Ниспоренском и Теленештском районах. В остальных регионах Молдовы продолжает действовать "желтый код".Таким образом, в целом по стране остается "оранжевый код" со средним уровнем заражаемости 114 случаев на 100 тысяч населения. На прошлой неделе этот показатель был 145. На прошлой неделе самый низкий уровень эпидемиологической опасности был всего в пяти районах страны. А "оранжевый" – в шести. Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:"Зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;"Желтый код" – 50-99 случаев;"Оранжевый код" – 100-249 случаев;"Красный код" – более 250 случаев.Что предусматривает "оранжевый код"Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и высшего образования работают в режиме онлайн, за исключением практических часов, где предполагается использование технического оборудования/лабораторий.1. Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.2. Государственные и частные организации организуют режим работы в следующих условиях:а) с введением работы на дому, если позволяет специфика деятельности;b) с введением дифференцированного графика работы, если нет возможности работать на дому, путем разделения сотрудников на группы, которые начинают и, соответственно, завершают рабочий график с разницей не менее чем в час;c) при составлении графика согласно пункту;d) работодатели должны отдавать приоритет при установлении рабочего графика работникам, у которых на содержании есть несовершеннолетние дети.3. Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а в закрытых пространствах – согласно одному из следующих вариантов:а) с использованием не более 35 процентов от количества имеющихся мест внутри; илиb) с использованием не более 75 процентов от количества имеющихся мест внутри, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.4. Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена с участием до 200 человек в закрытых пространствах или до 250 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее 2 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID19, предусмотренного в пункте 5, лицу, назначенному администратором заведения, где проводится мероприятие.5. Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 4 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.6. Спортивные/фитнес-центры должны организовывать свою деятельность при соблюдении следующих условий: с обеспечением площади не менее 7 квадратных метров для каждого клиента, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели. Прекращается проведение групповых тренировок.7. Спортивные мероприятия организовываются с участием зрителей только до 50 процентов от максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, с обязательством всех зрителей предъявлять при входе в пространство, где проходит мероприятие, сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.8. В порядке отступления от пункта 8 спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.9. Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются при участии не более 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обязательством всех участников предъявлять сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, лицу, назначенному администратором учреждения, где проходит мероприятие.10. Мероприятия, предусмотренные в статье 4 Постановления НЧКОЗ № 61 от 9 сентября 2021 года, проводятся с соблюдением следующих условий:а) при заполненности 50% от количества существующих мест внутри – для мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, в закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 7 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, – для мероприятий, проводимых в ночных клубах и на танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;с) мероприятия на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, фестивали и т. д., организовываются с максимальным количеством 1000 зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.

https://ru.sputnik.md/20211115/v-moldove-teper-smogut-vyyavlyat-mutatsii-koronavirusa-46433005.html

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