https://ru.sputnik.md/20211129/moldove-ozhidaetsya-pervyy-sneg-vnov-nochnye-zamorozki-46802327.html
В Молдове ожидается первый снег и ночные заморозки
В Молдове ожидается первый снег и ночные заморозки
Уже на этой неделе в республике ждут снег.
2021-11-29T14:19+0200
2021-11-29T14:19+0200
2021-11-29T14:54+0200
в молдове
молдова
прогноз погоды
первый снег
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КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. В Молдове ожидается первый снег. Он выпадет в первые дни зимы. Это следует из прогноза Государственной гидрометеослужбы на ближайшие дни. Согласно прогнозу, снег с дождем выпадет 4 декабря в южных районах республики. В этот день ожидается от +3 до +6 градусов по Цельсию. Ночью температура будет от 0 до +4 градусов. На этой же неделе во всех районах страны ожидаются ночные заморозки. На севере они достигнут –6 градусов, в центральных районах и на юге прогнозируют от –5 до –1. На протяжении всей недели ожидается в целом ясная погода. На выходных, кроме снега на юге, прогнозируют также слабые дожди в других районах.
https://ru.sputnik.md/20211117/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-nochnye-zamorozki-prodolzhayutsya-46460180.html
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в молдове, молдова, прогноз погоды, первый снег
В Молдове ожидается первый снег и ночные заморозки
14:19 29.11.2021 (обновлено: 14:54 29.11.2021)
Уже на этой неделе в республике ждут снег.
КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. В Молдове ожидается первый снег. Он выпадет в первые дни зимы. Это следует из прогноза Государственной гидрометеослужбы на ближайшие дни.
Согласно прогнозу, снег с дождем выпадет 4 декабря в южных районах республики. В этот день ожидается от +3 до +6 градусов по Цельсию. Ночью температура будет от 0 до +4 градусов.
На этой же неделе во всех районах страны ожидаются ночные заморозки. На севере они достигнут –6 градусов, в центральных районах и на юге прогнозируют от –5 до –1.
На протяжении всей недели ожидается в целом ясная погода.
На выходных, кроме снега на юге, прогнозируют также слабые дожди в других районах.