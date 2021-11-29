https://ru.sputnik.md/20211129/natsbank-moldova-yubileynye-monety-46812069.html

Василе Александри и Николае Йорга: Нацбанк представил серию юбилейных монет

Василе Александри и Николае Йорга: Нацбанк представил серию юбилейных монет

По случаю годовщины ввода в обращение национальной валюты Нацбанк выпустил серию юбилейных монет.

2021-11-29T22:55+0200

2021-11-29T22:55+0200

2021-11-29T22:55+0200

нацбанк

монеты

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1d/46811842_0:141:1274:858_1920x0_80_0_0_9625217ca84043403626906a991ecf8e.jpg

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы вводит в обращение четыре юбилейных и памятных монеты. Об этом сообщает пресс-служба НБМ.Одна из новых юбилейных монет станет дополнением серии "Аллея классиков в городском саду Штефана чел Маре. Она посвящена 200-летию со дня рождения поэта и драматурга Василе Александри. Золотая монета с номинальной стоимостью 100 леев выпущена тиражом в 150 единиц.Другая памятная монета, изготовленная из серебра, номинальной стоимостью 50 леев, дополнит серию "Выдающиеся личности". Она посвящена 150-летию со дня рождения историка Николае Йорга. Монета выпущена тиражом 250 единиц.Серия "Наука и достижения" дополнена новой серебряной юбилейной монетой, посвященной 100-летию со дня рождения лингвиста Эуджена Кошериу. Монета имеет номинал 50 леев и выпущена тиражом 200 штук.Также серию "Красная книга Республики Молдова" дополнит серебряная монета номиналом 50 леев, на которой изображена печеночница благородная (Hepatica nobilis Mill) – вид растения, включенный в Красную книгу Республики Молдова. Тираж монеты – 300 штук.Указанные монеты, упакованные в капсулы из прозрачного метакрилата и подарочные коробки, сопровождаются сертификатами подлинности на румынском и английском языках, подписанными президентом Национального банка Молдовы.Юбилейные и памятные монеты, выпущенные Национальным банком, продаются через лицензированные банки Республики Молдова.

https://ru.sputnik.md/20210826/moldova-vypustili-pamyatnye-monety-30-letiyu-44248745.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

нацбанк, монеты, в молдове, молдова