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Василе Александри и Николае Йорга: Нацбанк представил серию юбилейных монет
Василе Александри и Николае Йорга: Нацбанк представил серию юбилейных монет
По случаю годовщины ввода в обращение национальной валюты Нацбанк выпустил серию юбилейных монет.
2021-11-29T22:55+0200
2021-11-29T22:55+0200
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы вводит в обращение четыре юбилейных и памятных монеты. Об этом сообщает пресс-служба НБМ.Одна из новых юбилейных монет станет дополнением серии "Аллея классиков в городском саду Штефана чел Маре. Она посвящена 200-летию со дня рождения поэта и драматурга Василе Александри. Золотая монета с номинальной стоимостью 100 леев выпущена тиражом в 150 единиц.Другая памятная монета, изготовленная из серебра, номинальной стоимостью 50 леев, дополнит серию "Выдающиеся личности". Она посвящена 150-летию со дня рождения историка Николае Йорга. Монета выпущена тиражом 250 единиц.Серия "Наука и достижения" дополнена новой серебряной юбилейной монетой, посвященной 100-летию со дня рождения лингвиста Эуджена Кошериу. Монета имеет номинал 50 леев и выпущена тиражом 200 штук.Также серию "Красная книга Республики Молдова" дополнит серебряная монета номиналом 50 леев, на которой изображена печеночница благородная (Hepatica nobilis Mill) – вид растения, включенный в Красную книгу Республики Молдова. Тираж монеты – 300 штук.Указанные монеты, упакованные в капсулы из прозрачного метакрилата и подарочные коробки, сопровождаются сертификатами подлинности на румынском и английском языках, подписанными президентом Национального банка Молдовы.Юбилейные и памятные монеты, выпущенные Национальным банком, продаются через лицензированные банки Республики Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210826/moldova-vypustili-pamyatnye-monety-30-letiyu-44248745.html
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Евгений Чебан
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нацбанк, монеты, в молдове, молдова

Василе Александри и Николае Йорга: Нацбанк представил серию юбилейных монет

22:55 29.11.2021
© Photo : Banca Națională a MoldoveiНацбанк выпустил четыре юбилейные монеты
Нацбанк выпустил четыре юбилейные монеты - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Photo : Banca Națională a Moldovei
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Нацбанк выпустил серию юбилейных монет по случаю годовщины ввода в обращение национальной валюты.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы вводит в обращение четыре юбилейных и памятных монеты. Об этом сообщает пресс-служба НБМ.
Одна из новых юбилейных монет станет дополнением серии "Аллея классиков в городском саду Штефана чел Маре. Она посвящена 200-летию со дня рождения поэта и драматурга Василе Александри. Золотая монета с номинальной стоимостью 100 леев выпущена тиражом в 150 единиц.
Другая памятная монета, изготовленная из серебра, номинальной стоимостью 50 леев, дополнит серию "Выдающиеся личности". Она посвящена 150-летию со дня рождения историка Николае Йорга. Монета выпущена тиражом 250 единиц.
Серия "Наука и достижения" дополнена новой серебряной юбилейной монетой, посвященной 100-летию со дня рождения лингвиста Эуджена Кошериу. Монета имеет номинал 50 леев и выпущена тиражом 200 штук.
Также серию "Красная книга Республики Молдова" дополнит серебряная монета номиналом 50 леев, на которой изображена печеночница благородная (Hepatica nobilis Mill) – вид растения, включенный в Красную книгу Республики Молдова. Тираж монеты – 300 штук.
Памятные монеты ко Дню независимости - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
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В Молдове выпустили памятные монеты к 30-летию независимости
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Указанные монеты, упакованные в капсулы из прозрачного метакрилата и подарочные коробки, сопровождаются сертификатами подлинности на румынском и английском языках, подписанными президентом Национального банка Молдовы.
Юбилейные и памятные монеты, выпущенные Национальным банком, продаются через лицензированные банки Республики Молдова.
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