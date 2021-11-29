Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211129/neskolko-sudey-kishinev-beltsakh-podali-otstavku-46792922.html
Несколько судей в Кишиневе и Бельцах подали в отставку
Несколько судей в Кишиневе и Бельцах подали в отставку
Члены ВСМ единогласно утвердили все заявления.
2021-11-29T17:37+0200
2021-11-29T17:37+0200
в молдове
общество
молдова
отставка
судьи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1b/32176932_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_a96aaf08e4fcdd5c1f3bfab72abda07b.jpg
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Отставки пяти судей были одобрены Высшим советом магистратуры на внеочередном заседании в понедельник. Все отставки были на основе заявления по собственному желанию. Так, в понедельник ушли в отставку судья Кишиневского суда Андрей Никулча, Бельцкого – Думитру Герасим. Заявления об отставке также подали судьи Апелляционной палаты (АП) Кишинева Борис Быркэ и Галина Москальчук. Свои полномочия сложил и судья АП Бельц Эдуард Рацой. Все заявления об отставке приняли единогласно. Окончательно отставка судей утверждается президентом Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211116/dvoe-sudey-mogut-byt-zaderzhany-vsm-odobril-zapros-io-genprokurora-46445799.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1b/32176932_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_1c91fbe01ab98a7261df92ed5e8daf95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, отставка, судьи

Несколько судей в Кишиневе и Бельцах подали в отставку

17:37 29.11.2021
© Pixabay / ActivediaJustiție
Justiție - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Pixabay / Activedia
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Члены ВСМ единогласно утвердили отставки служителей Фемиды.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Отставки пяти судей были одобрены Высшим советом магистратуры на внеочередном заседании в понедельник.
Все отставки были на основе заявления по собственному желанию.
Так, в понедельник ушли в отставку судья Кишиневского суда Андрей Никулча, Бельцкого – Думитру Герасим. Заявления об отставке также подали судьи Апелляционной палаты (АП) Кишинева Борис Быркэ и Галина Москальчук. Свои полномочия сложил и судья АП Бельц Эдуард Рацой.
Все заявления об отставке приняли единогласно.
Окончательно отставка судей утверждается президентом Молдовы.
Antrenamente in forța BDS “SCORPION” - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
Общество
Двое судей могут быть задержаны: ВСМ одобрил запрос и.о. генпрокурора
16 ноября, 11:43
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:26Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:00Алекса: бунт на колесах, или Чего требуют от кабмина водители маршруток
17:51Агентство по инспектированию и реставрации памятников осталось без директора
17:37Несколько судей в Кишиневе и Бельцах подали в отставку
17:16Игорь Гросу встретился в Брюсселе с вице-председателем Европарламента
17:00Юшков: почему "Газпром" все же пошел навстречу молдавскому кабмину
16:43С риском для жизни: зимой водители в Гагаузии подвергаются серьезной опасности
16:24Путин выразил соболезнования родным Градского: это был талантливый, яркий артист
16:09Эффективны ли вакцины при новом штамме "омикрон" – ответ ВОЗ
15:47Пограничная полиция начала ревакцинацию сотрудников
15:30Россотрудничество подарило несколько тысяч учебников школам Приднестровья
15:12Что нашли прокуроры при обыске у бывшего директора "Молдтелекома"
14:59Марчел Спатарь – о том, кто в Молдове сможет выйти досрочно на пенсию
14:38Кишиневцы задержали и передали полиции нетрезвого водителя
14:19В Молдове ожидается мокрый снег и ночные заморозки
14:05Байден окончательно испортил воздух в Европе
13:40Спыну отправляется в Сербию: что в повестке
13:12Мэрия Кишинева готовится к новой волне заболеваемости COVID из-за штамма "омикрон"
12:55Лукашенко поручил силовикам подготовить план ответа на возможную агрессию
12:44Умер народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов