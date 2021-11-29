https://ru.sputnik.md/20211129/neskolko-sudey-kishinev-beltsakh-podali-otstavku-46792922.html
Несколько судей в Кишиневе и Бельцах подали в отставку
Несколько судей в Кишиневе и Бельцах подали в отставку
Члены ВСМ единогласно утвердили все заявления.
2021-11-29T17:37+0200
2021-11-29T17:37+0200
2021-11-29T17:37+0200
в молдове
общество
молдова
отставка
судьи
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Отставки пяти судей были одобрены Высшим советом магистратуры на внеочередном заседании в понедельник. Все отставки были на основе заявления по собственному желанию. Так, в понедельник ушли в отставку судья Кишиневского суда Андрей Никулча, Бельцкого – Думитру Герасим. Заявления об отставке также подали судьи Апелляционной палаты (АП) Кишинева Борис Быркэ и Галина Москальчук. Свои полномочия сложил и судья АП Бельц Эдуард Рацой. Все заявления об отставке приняли единогласно. Окончательно отставка судей утверждается президентом Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211116/dvoe-sudey-mogut-byt-zaderzhany-vsm-odobril-zapros-io-genprokurora-46445799.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, отставка, судьи
Несколько судей в Кишиневе и Бельцах подали в отставку
Члены ВСМ единогласно утвердили отставки служителей Фемиды.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Отставки пяти судей были одобрены Высшим советом магистратуры на внеочередном заседании в понедельник.
Все отставки были на основе заявления по собственному желанию.
Так, в понедельник ушли в отставку судья Кишиневского суда Андрей Никулча, Бельцкого – Думитру Герасим. Заявления об отставке также подали судьи Апелляционной палаты (АП) Кишинева Борис Быркэ и Галина Москальчук. Свои полномочия сложил и судья АП Бельц Эдуард Рацой.
Все заявления об отставке приняли единогласно.
Окончательно отставка судей утверждается президентом Молдовы.