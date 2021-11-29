https://ru.sputnik.md/20211129/neskolko-sudey-kishinev-beltsakh-podali-otstavku-46792922.html

Несколько судей в Кишиневе и Бельцах подали в отставку

Несколько судей в Кишиневе и Бельцах подали в отставку

Члены ВСМ единогласно утвердили все заявления.

2021-11-29T17:37+0200

2021-11-29T17:37+0200

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судьи

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Отставки пяти судей были одобрены Высшим советом магистратуры на внеочередном заседании в понедельник. Все отставки были на основе заявления по собственному желанию. Так, в понедельник ушли в отставку судья Кишиневского суда Андрей Никулча, Бельцкого – Думитру Герасим. Заявления об отставке также подали судьи Апелляционной палаты (АП) Кишинева Борис Быркэ и Галина Москальчук. Свои полномочия сложил и судья АП Бельц Эдуард Рацой. Все заявления об отставке приняли единогласно. Окончательно отставка судей утверждается президентом Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211116/dvoe-sudey-mogut-byt-zaderzhany-vsm-odobril-zapros-io-genprokurora-46445799.html

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в молдове, молдова, отставка, судьи