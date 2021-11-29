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https://ru.sputnik.md/20211129/pogodnye-rekordy-moldovy-29-noyabrya-46786023.html
Погодные рекорды Молдовы 29 ноября
Погодные рекорды Молдовы 29 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
2021-11-29T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 ноября специалисты зафиксировали в конце XIX века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 29 ноября 1892 года столбик термометра упал до отметки в –21,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум был зарегистрирован в 1949 году. Тогда, в двадцать седьмой день ноября, воздух прогрелся до +15 градусов по Цельсию.Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 36,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 29 ноября

00:01 29.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausВид на окницкий район с высоты
Вид на окницкий район с высоты - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и самой низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 29 ноября специалисты зафиксировали в конце XIX века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 29 ноября 1892 года столбик термометра упал до отметки в –21,7 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум был зарегистрирован в 1949 году. Тогда, в двадцать седьмой день ноября, воздух прогрелся до +15 градусов по Цельсию.
Таким образом, разница между максимальным и минимальным показателями составила 36,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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