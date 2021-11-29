https://ru.sputnik.md/20211129/pogranichnaya-politsiya-nachala-revaktsinatsiyu-sotrudnikov-46801313.html

Пограничная полиция начала ревакцинацию сотрудников

Пограничная полиция начала ревакцинацию сотрудников

Фото: одним из первых бустерную дозу вакцины получил глава пограничной полиции Росиян Василой

2021-11-29T15:47+0200

2021-11-29T15:47+0200

2021-11-29T16:19+0200

пограничная полиция

вакцинация

коронавирус

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В пограничной полиции началась вакцинация бустерной дозой вакцины против COVID-19 для сотрудников, которые прошли первичную вакцинацию.Бустерная доза также будет введена сотрудникам пограничной полиции, которые прошли вакцинацию и переболели COVID-19, по истечении шести месяцев после выздоровления.В числе первых бустерную дозу вакцины получил глава пограничной полиции Росиян Василой."Мы должны знать, что вирус COVID-19 по-прежнему опасен для жизни. И что еще хуже, бороться с ним становится намного сложнее... Пандемия измучила всех нас, но желание жизни намного сильнее. Вот почему я призываю вас продолжать борьбу с такой же ответственностью и заботой о своем здоровье и здоровье ваших близких. Сделайте прививку и обеспечьте будущее без вируса COVID-19″, – цитирует Василоя пресс-служба погранполиции.На данный момент 78,38% от общего числа пограничников прошли вакцинацию против COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, в зависимости от вводимой сыворотки.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

пограничная полиция, вакцинация