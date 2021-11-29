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Пограничная полиция начала ревакцинацию сотрудников
Пограничная полиция начала ревакцинацию сотрудников
Фото: одним из первых бустерную дозу вакцины получил глава пограничной полиции Росиян Василой
2021-11-29T15:47+0200
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пограничная полиция
вакцинация
коронавирус
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В пограничной полиции началась вакцинация бустерной дозой вакцины против COVID-19 для сотрудников, которые прошли первичную вакцинацию.Бустерная доза также будет введена сотрудникам пограничной полиции, которые прошли вакцинацию и переболели COVID-19, по истечении шести месяцев после выздоровления.В числе первых бустерную дозу вакцины получил глава пограничной полиции Росиян Василой."Мы должны знать, что вирус COVID-19 по-прежнему опасен для жизни. И что еще хуже, бороться с ним становится намного сложнее... Пандемия измучила всех нас, но желание жизни намного сильнее. Вот почему я призываю вас продолжать борьбу с такой же ответственностью и заботой о своем здоровье и здоровье ваших близких. Сделайте прививку и обеспечьте будущее без вируса COVID-19″, – цитирует Василоя пресс-служба погранполиции.На данный момент 78,38% от общего числа пограничников прошли вакцинацию против COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, в зависимости от вводимой сыворотки.
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Евгений Чебан
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пограничная полиция, вакцинация

Пограничная полиция начала ревакцинацию сотрудников

15:47 29.11.2021 (обновлено: 16:19 29.11.2021)
© Sputnik / Miroslav Rotariпограничная полиция
пограничная полиция - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Евгений Чебан
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Одним из первых бустерную дозу вакцины получил глава пограничной полиции Росиян Василой.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. В пограничной полиции началась вакцинация бустерной дозой вакцины против COVID-19 для сотрудников, которые прошли первичную вакцинацию.
"Весь персонал пограничной полиции ожидается в медицинских пунктах пограничной полиции, как в главном офисе, так и в территориальных центрах", — говорится в сообщении для прессы.
Бустерная доза также будет введена сотрудникам пограничной полиции, которые прошли вакцинацию и переболели COVID-19, по истечении шести месяцев после выздоровления.
В числе первых бустерную дозу вакцины получил глава пограничной полиции Росиян Василой.
"Мы должны знать, что вирус COVID-19 по-прежнему опасен для жизни. И что еще хуже, бороться с ним становится намного сложнее... Пандемия измучила всех нас, но желание жизни намного сильнее. Вот почему я призываю вас продолжать борьбу с такой же ответственностью и заботой о своем здоровье и здоровье ваших близких. Сделайте прививку и обеспечьте будущее без вируса COVID-19″, – цитирует Василоя пресс-служба погранполиции.
На данный момент 78,38% от общего числа пограничников прошли вакцинацию против COVID-19 одной или двумя дозами вакцины, в зависимости от вводимой сыворотки.
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