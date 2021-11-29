https://ru.sputnik.md/20211129/pozhar-peresechina-ognyu-ne-dali-pereyti-na-zhilye-doma-46791446.html

Пожар в Пересечино: огню не дали перейти на жилые дома

Пожар в Пересечино: огню не дали перейти на жилые дома

Возгорание тушили спасатели-волонтеры вместе с двумя бригадами пожарных.

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Пожару в заброшенном доме в селе Пересечино Оргеевского района не дали распространиться на жилые дома, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили спасатели, звонок о возгорании поступил накануне ночью в 21.22. По предварительной информации, пламя охватило нежилой дом, где были складированы дрова и строительные материалы. По данным ведомства, на место пожара выехали спасатели-волонтеры в населенном пункте, а также бригада пожарных сектора Рышкановка и один расчет из Республиканского центра подготовки. В результате возгорания никто не пострадал. Причина и все обстоятельства пожара выясняются.

https://ru.sputnik.md/20211118/pozhar-v-stavchenakh-khozyayka-doma-pytalas-potushit-ogon-no-poluchila-ozhogi-46506785.html

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в молдове, молдова, пересечина, пожар