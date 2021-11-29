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Пожар в Пересечино: огню не дали перейти на жилые дома
Пожар в Пересечино: огню не дали перейти на жилые дома
Возгорание тушили спасатели-волонтеры вместе с двумя бригадами пожарных.
2021-11-29T10:28+0200
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Пожару в заброшенном доме в селе Пересечино Оргеевского района не дали распространиться на жилые дома, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили спасатели, звонок о возгорании поступил накануне ночью в 21.22. По предварительной информации, пламя охватило нежилой дом, где были складированы дрова и строительные материалы. По данным ведомства, на место пожара выехали спасатели-волонтеры в населенном пункте, а также бригада пожарных сектора Рышкановка и один расчет из Республиканского центра подготовки. В результате возгорания никто не пострадал. Причина и все обстоятельства пожара выясняются.
https://ru.sputnik.md/20211118/pozhar-v-stavchenakh-khozyayka-doma-pytalas-potushit-ogon-no-poluchila-ozhogi-46506785.html
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в молдове, молдова, пересечина, пожар

Пожар в Пересечино: огню не дали перейти на жилые дома

10:28 29.11.2021 (обновлено: 11:10 29.11.2021)
© Sputnik / Evghenii PanasencoПожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3
Пожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3 - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Возгорание тушили спасатели-волонтеры вместе с двумя бригадами пожарных.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Пожару в заброшенном доме в селе Пересечино Оргеевского района не дали распространиться на жилые дома, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили спасатели, звонок о возгорании поступил накануне ночью в 21.22.
По предварительной информации, пламя охватило нежилой дом, где были складированы дрова и строительные материалы.
По данным ведомства, на место пожара выехали спасатели-волонтеры в населенном пункте, а также бригада пожарных сектора Рышкановка и один расчет из Республиканского центра подготовки.

"Локализовать пожар удалось спустя час, в 22.20. Однако еще до звонка и прибытия спасателей пламя успело распространиться на территории более чем в 100 квадратных метров. Благодаря квалифицированной работе пожарных, огонь не распространился дальше на жилые дома", – говорится в сообщении ГИЧС.

В результате возгорания никто не пострадал. Причина и все обстоятельства пожара выясняются.
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