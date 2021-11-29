https://ru.sputnik.md/20211129/prokuratura-obvinenie-stoyanoglo-46810597.html
Прокуратура предъявила обвинение Стояногло по одному из уголовных дел
Прокуратура предъявила обвинение Стояногло по одному из уголовных дел
Прокуроры завершили расследование по одному из дел против Александра Стояногло.
2021-11-29T19:33+0200
2021-11-29T19:33+0200
2021-11-29T19:45+0200
прокуратура
александр стояногло
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Прокуратура завершила расследование уголовного дела по одной из статей обвинения против временно отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло. Об этом сообщается в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.Прокуроры обвиняют Александра Стояногло в совершении преступления, предусмотренного ст. 328 п.3 б УК РМ ("Превышение служебных обязанностей").В ведомстве отмечают, что в управлении прокурора, назначенного Высшим советом прокуроров (ВСП), осталось еще одно уголовное дело, где Стояногло обвиняется по четырем статьям, и прокуратура продолжает принимать необходимые меры для расследования всех обстоятельств данного дела.Отметим, защита Стояногло ранее уже высказывалась по поводу обвинения в незаконной выплате пособия Николаю Китороагэ. По их словам, пособие было выплачено прокурору по ошибке и позже возвращено в бюджет прокуратуры.Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211123/vysshiy-sovet-prokurorov-sformiroval-komissiyu-po-otsenke-raboty-stoyanoglo-46655127.html
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прокуратура, александр стояногло, в молдове, молдова
Прокуратура предъявила обвинение Стояногло по одному из уголовных дел
19:33 29.11.2021 (обновлено: 19:45 29.11.2021)
Прокуроры завершили расследование по одному из дел против Александра Стояногло.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Прокуратура завершила расследование уголовного дела по одной из статей обвинения против временно отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло. Об этом сообщается в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.
Прокуроры обвиняют Александра Стояногло в совершении преступления, предусмотренного ст. 328 п.3 б УК РМ ("Превышение служебных обязанностей").
"Александра Стояногло обвиняют в том, что при увольнении прокурора Николае Китороагэ, зная, что в то время в отношении соответствующего лица велось уголовное расследование, он умышленно и вопреки закону распорядился о выплате ему выходного пособия в размере 163 990,13 леев, что нанесло ущерб бюджету", – говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве отмечают, что в управлении прокурора, назначенного Высшим советом прокуроров (ВСП), осталось еще одно уголовное дело, где Стояногло обвиняется по четырем статьям, и прокуратура продолжает принимать необходимые меры для расследования всех обстоятельств данного дела.
Отметим, защита Стояногло ранее уже высказывалась по поводу обвинения в незаконной выплате пособия Николаю Китороагэ. По их словам, пособие было выплачено прокурору по ошибке и позже возвращено в бюджет прокуратуры.
Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. ВСП назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу
исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.