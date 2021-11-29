https://ru.sputnik.md/20211129/putin-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-gradskogo-eto-byl-talantlivyy-yarkiy-artist-46794355.html

Путин выразил соболезнования родным Градского: это был талантливый, яркий артист

Путин выразил соболезнования родным Градского: это был талантливый, яркий артист

Путин выразил соболезнования родным Градского: это был талантливый, яркий артист

2021-11-29T16:24+0200

2021-11-29T16:24+0200

2021-11-29T16:29+0200

россия

владимир путин

соболезнования

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным певца и композитора Александра Градского, передает РИА Новости."Александр Градский был ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком – музыкантом, композитором, певцом. Песни в исполнении мастера, все его проникновенное, пронзительно искреннее творчество отражали дух и настроение эпохи, служили вдохновенным гимном всепобеждающей молодости и любви", – сообщается на сайте Кремля.Градский ушел из жизни в воскресенье, 28 ноября, в возрасте 72 лет. В пятницу композитора экстренно доставили в больницу с подозрением на инсульт.Путин подчеркнул, что добрая, светлая память об Александре Градском навсегда сохранится в сердцах.Советский и российский певец, поэт и композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России (1999), лауреат Госпремии РФ (1998), его дискография насчитывает более четырех десятков альбомов.Градский является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Александр Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала, в сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта.

https://ru.sputnik.md/20211128/kogda-i-gde-sostoitsya-proschanie-s-aleksandrom-gradskim-46784836.html

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владимир путин, соболезнования