https://ru.sputnik.md/20211129/razgovor-putin-bayden-46802776.html

Песков: надежда на разговор Путина и Байдена до конца года остается

Песков: надежда на разговор Путина и Байдена до конца года остается

Пресс-секретарь президента России сообщил детали возможных переговоров лидеров двух держав.

2021-11-29T23:09+0200

2021-11-29T23:09+0200

2021-11-29T23:09+0200

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сша

владимир путин

джо байден

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Надежда на разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года остается, об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Песков добавил, что на завтра или послезавтра нет планов провести телефонные переговоры, но разговор может быть оперативно согласован.Пресс-секретарь Путина сообщил также, что одной из возможных тем обсуждений может стать ситуация на энергетических рынках."Разумеется, это тема важная. Нельзя исключать, что одна из сторон может это затронуть, но пока каких-то фиксированных наборов тем нет. Конечно, в первую очередь речь пойдет о двусторонних отношениях", – сказал Песков.Неделю назад министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции, что на возможной встрече Путина и Байдена будет обсуждаться и Украина."В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет", – отметил глава МИД.В 2021 году лидеры двух стран встретились в очном формате, в Женеве на вилле Ла-Гранж. Переговоры проходили 16 июля и продлились четыре часа. Это был первый российско-американский саммит с июля 2018 года - тогда Владимир Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки.

https://ru.sputnik.md/20210617/mnogoobeschayuschee-nachalo-kak-izmenitsya-mirovaya-politika-posle-vstrechi-putina-i-baydena-35157397.html

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