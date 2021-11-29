Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211129/rossotrudnichestvo-podarilo-neskolko-tysyach-uchebnikov-shkolam-pridnestrovya-46800739.html
Россотрудничество подарило несколько тысяч учебников школам Приднестровья
Россотрудничество подарило несколько тысяч учебников школам Приднестровья
Учебники и методические пособия по разным предметам предназначены для коррекционных школ.
2021-11-29T15:30+0200
2021-11-29T15:30+0200
приднестровье
россотрудничество
учебники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1299/96/12999669_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_b8ce2d8ca346a4f6e5b449952f05453a.jpg
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Россотрудничество передало более 4 тысяч российских учебников и методических пособий по разным предметам для коррекционных школ в учебные заведения Приднестровья.Координатор проектов Русского дома в Приднестровье Николай Журавлев подчеркнул, что стартовала системная поддержка приднестровских общеобразовательных учреждений по обеспечению российскими учебниками. Еще одна партия учебной литературы ожидается до конца календарного года.Министр по социальной защите и труду региона Елена Куличенко и директор коррекционной школы-интерната села Глинное Анжела Коскина поблагодарили агентство и отметили, что полученные учебники станут для ребят с ограниченными возможностями настоящими помощниками в приобретении знаний.
https://ru.sputnik.md/20211111/geograficheskiy-diktant-2021-kishineve-uchastnikov-zhdut-russkom-dome-46340679.html
приднестровье
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1299/96/12999669_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_2c4bf4ad15898106c70b43d64711d531.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
приднестровье, россотрудничество, учебники

Россотрудничество подарило несколько тысяч учебников школам Приднестровья

15:30 29.11.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУчебники для русскоязычных школ
Учебники для русскоязычных школ - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Учебники и методические пособия по разным предметам предназначены для коррекционных школ.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Россотрудничество передало более 4 тысяч российских учебников и методических пособий по разным предметам для коррекционных школ в учебные заведения Приднестровья.
Координатор проектов Русского дома в Приднестровье Николай Журавлев подчеркнул, что стартовала системная поддержка приднестровских общеобразовательных учреждений по обеспечению российскими учебниками. Еще одна партия учебной литературы ожидается до конца календарного года.
Министр по социальной защите и труду региона Елена Куличенко и директор коррекционной школы-интерната села Глинное Анжела Коскина поблагодарили агентство и отметили, что полученные учебники станут для ребят с ограниченными возможностями настоящими помощниками в приобретении знаний.
Российский центр науки и культуры в Кишинёве - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
Общество
"Географический диктант-2021": в Кишиневе участников ждут в Русском доме
11 ноября, 19:50
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:45Гаврилица отправилась в Брюссель для участия в работе "ассоциированного трио"
18:44Директор предприятия Termoelectrica покидает свой пост
18:26Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:00Алекса: бунт на колесах, или Чего требуют от кабмина водители маршруток
17:51Агентство по инспектированию и реставрации памятников осталось без директора
17:37Несколько судей в Кишиневе и Бельцах подали в отставку
17:16Игорь Гросу встретился в Брюсселе с вице-председателем Европарламента
17:00Юшков: почему "Газпром" все же пошел навстречу молдавскому кабмину
16:43С риском для жизни: зимой водители в Гагаузии подвергаются серьезной опасности
16:24Путин выразил соболезнования родным Градского: это был талантливый, яркий артист
16:09Эффективны ли вакцины при новом штамме "омикрон" – ответ ВОЗ
15:47Пограничная полиция начала ревакцинацию сотрудников
15:30Россотрудничество подарило несколько тысяч учебников школам Приднестровья
15:12Что нашли прокуроры при обыске у бывшего директора "Молдтелекома"
14:59Марчел Спатарь – о том, кто в Молдове сможет выйти досрочно на пенсию
14:38Кишиневцы задержали и передали полиции нетрезвого водителя
14:19В Молдове ожидается мокрый снег и ночные заморозки
14:05Байден окончательно испортил воздух в Европе
13:40Спыну отправляется в Сербию: что в повестке
13:12Мэрия Кишинева готовится к новой волне заболеваемости COVID из-за штамма "омикрон"