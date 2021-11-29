https://ru.sputnik.md/20211129/rossotrudnichestvo-podarilo-neskolko-tysyach-uchebnikov-shkolam-pridnestrovya-46800739.html
Россотрудничество подарило несколько тысяч учебников школам Приднестровья
Россотрудничество подарило несколько тысяч учебников школам Приднестровья
Учебники и методические пособия по разным предметам предназначены для коррекционных школ.
2021-11-29T15:30+0200
2021-11-29T15:30+0200
2021-11-29T15:30+0200
приднестровье
россотрудничество
учебники
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Россотрудничество передало более 4 тысяч российских учебников и методических пособий по разным предметам для коррекционных школ в учебные заведения Приднестровья.Координатор проектов Русского дома в Приднестровье Николай Журавлев подчеркнул, что стартовала системная поддержка приднестровских общеобразовательных учреждений по обеспечению российскими учебниками. Еще одна партия учебной литературы ожидается до конца календарного года.Министр по социальной защите и труду региона Елена Куличенко и директор коррекционной школы-интерната села Глинное Анжела Коскина поблагодарили агентство и отметили, что полученные учебники станут для ребят с ограниченными возможностями настоящими помощниками в приобретении знаний.
https://ru.sputnik.md/20211111/geograficheskiy-diktant-2021-kishineve-uchastnikov-zhdut-russkom-dome-46340679.html
приднестровье
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
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приднестровье, россотрудничество, учебники
Россотрудничество подарило несколько тысяч учебников школам Приднестровья
Учебники и методические пособия по разным предметам предназначены для коррекционных школ.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Россотрудничество передало более 4 тысяч российских учебников и методических пособий по разным предметам для коррекционных школ в учебные заведения Приднестровья.
Координатор проектов Русского дома в Приднестровье Николай Журавлев подчеркнул, что стартовала системная поддержка приднестровских общеобразовательных учреждений по обеспечению российскими учебниками. Еще одна партия учебной литературы ожидается до конца календарного года.
Министр по социальной защите и труду региона Елена Куличенко и директор коррекционной школы-интерната села Глинное Анжела Коскина поблагодарили агентство и отметили, что полученные учебники станут для ребят с ограниченными возможностями настоящими помощниками в приобретении знаний.