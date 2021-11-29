https://ru.sputnik.md/20211129/rumyniya-evakuiruet-iz-yuar-svoikh-grazhdan-iz-za-opasnosti-zarazheniya-shtammom-omikron-46784510.html
Румыния эвакуирует из ЮАР своих граждан из-за опасности заражения штаммом "омикрон"
Румыния эвакуирует из ЮАР своих граждан из-за опасности заражения штаммом "омикрон"
Власти Румынии направят в ЮАР самолет, чтобы эвакуировать румынских граждан с целью их защиты от штамма "омикрон"
2021-11-29T08:00+0200
2021-11-29T08:00+0200
2021-11-29T11:04+0200
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румыния
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эвакуация
самолет
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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что власти страны направят в ЮАР самолет, чтобы эвакуировать румынских граждан с целью их защиты от штамма "омикрон", передает РИА Новости.Глава Департамента чрезвычайных ситуаций Румынии Раед Арафат заявил, что в результате обнаружения нового штамма коронавируса были отменены многие рейсы, поэтому 39 румынских граждан не успели покинуть ЮАР.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ru.sputnik.md/20211128/uchenye-rasskazali-u-kogo-vyshe-riski-zarazitsya-shtammom-omikron-46777932.html
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румыния, юар, эвакуация, самолет
Румыния эвакуирует из ЮАР своих граждан из-за опасности заражения штаммом "омикрон"
08:00 29.11.2021 (обновлено: 11:04 29.11.2021)
Самолет рассчитан на 50-55 человек.
КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik.
Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что власти страны направят в ЮАР самолет, чтобы эвакуировать румынских граждан с целью их защиты от штамма "омикрон", передает РИА Новости
.
"Мы решили отправить самолет в Преторию, чтобы эвакуировать граждан Румынии. Поскольку самолет рассчитан на 50 или 55 мест, мы предоставим возможность улететь другим гражданам европейских стран, которые не успели покинуть ЮАР", – заявил Чукэ на заседании кабмина.
Глава Департамента чрезвычайных ситуаций Румынии Раед Арафат заявил, что в результате обнаружения нового штамма коронавируса были отменены многие рейсы, поэтому 39 румынских граждан не успели покинуть ЮАР.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".