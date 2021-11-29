https://ru.sputnik.md/20211129/rumyniya-evakuiruet-iz-yuar-svoikh-grazhdan-iz-za-opasnosti-zarazheniya-shtammom-omikron-46784510.html

Румыния эвакуирует из ЮАР своих граждан из-за опасности заражения штаммом "омикрон"

Румыния эвакуирует из ЮАР своих граждан из-за опасности заражения штаммом "омикрон"

Власти Румынии направят в ЮАР самолет, чтобы эвакуировать румынских граждан с целью их защиты от штамма "омикрон"

2021-11-29T08:00+0200

2021-11-29T08:00+0200

2021-11-29T11:04+0200

коронавирус

румыния

юар

эвакуация

самолет

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КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что власти страны направят в ЮАР самолет, чтобы эвакуировать румынских граждан с целью их защиты от штамма "омикрон", передает РИА Новости.Глава Департамента чрезвычайных ситуаций Румынии Раед Арафат заявил, что в результате обнаружения нового штамма коронавируса были отменены многие рейсы, поэтому 39 румынских граждан не успели покинуть ЮАР.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ru.sputnik.md/20211128/uchenye-rasskazali-u-kogo-vyshe-riski-zarazitsya-shtammom-omikron-46777932.html

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румыния, юар, эвакуация, самолет