Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211129/s-riskom-dlya-zhizni-zimoy-voditeli-v-gagauzii-podvergayutsya-sereznoy-opasnosti-46807252.html
С риском для жизни: зимой водители в Гагаузии подвергаются серьезной опасности
С риском для жизни: зимой водители в Гагаузии подвергаются серьезной опасности
Злоумышленники воруют километры снегозадерживающей сетки в Гагаузии
2021-11-29T16:43+0200
2021-11-29T16:43+0200
опасность
водители
гагаузия
зима
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1d/46807444_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_714056b2e49bc317772c282034c6aa62.jpg
КОМРАТ, 29 ноя – Sputnik, Максим Топал. Снежные заторы на дорогах Молдовы зимой – настоящая головная боль "дорожников". Борются с ними с помощью снегозадерживающих сеток, но часто их воруют сразу после установки, говорят в "Друмурь Комрат"."Где наши люди используют такие сетки, я не знаю, но факт в том, что ее постоянно воруют. Мы пишем заявления в полицию, но люди не меняются. Хотелось бы, чтобы люди более ответственно относились к принимаемым мерам, потому что как дорожные знаки, так и снегозадерживающие щиты предотвращают опасные происшествия на дорогах", – сказал Sputnik Молдова технический директор дорожной службы Дмитрий Кеося.Во всех трех районах автономии есть "красные зоны", где зимой регулярно фиксируются снежные заносы. На таких участках уже несколько лет подряд устанавливаются "до 10 километров специальной сетки, но впоследствии рабочие собирают лишь по два километра – остальное воруют". Злоумышленников не останавливает даже то, что они ставят под угрозу жизнь и безопасность других людей.Природной "снегозадерживающей установкой" являются высаженные вдоль дорог деревья. Именно они не позволяют ветру переносить снег с полей на трассы. Но там, где их нет, избежать снежных заносов позволяют специальные сетки, которые "дорожники" каждую зиму растягивают на самых опасных участках."Бывает такое, что на дороге два метра снега, а поле рядом – черное, чистое. Это из-за того, что сады повырубали, виноградник выкорчевали, а вдоль дорог ничего не сажают. И лесополос не осталось, которые как-то сдерживали снег", – сетует директор "Друмурь Комрат".По данным Государственной гидрометеорологической службы страны, на юге страны 4 декабря ожидается снег с дождем. В этот день прогнозируют от +3 до +6 градусов по Цельсию. Ночью температура будет от 0 до +4 г–адусов. На этой неделе во всех районах страны также ожидаются ночные заморозки. На севере они достигнут –6 градусов, в центральных районах и на юге – от –5 до –1.К снегу на дорогах в Гагаузии уже готовы – заготовлено около семи тысяч тонн противогололедного материала. На уборку снега готовы выйти до 40 единиц специализированной техники.
https://ru.sputnik.md/20210923/pervyy-sneg-oseni-zamelo-transfegerashskoe-shosse-v-rumynii-44990255.html
https://ru.sputnik.md/20211126/komrate-uvelichili-tseny-na-proezd-v-obschestvennom-transporte-46752248.html
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1d/46807444_162:0:1869:1280_1920x0_80_0_0_d3d4215894d352264ef5978b64c757d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
опасность, водители, гагаузия, зима

С риском для жизни: зимой водители в Гагаузии подвергаются серьезной опасности

16:43 29.11.2021
© Photo : Pixabay / fotoblendДорога
Дорога - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Photo : Pixabay / fotoblend
Подписаться на
Угроза жизни и безопасности участников дорожного движения не останавливает злоумышленников, которые воруют сетки.
КОМРАТ, 29 ноя – Sputnik, Максим Топал. Снежные заторы на дорогах Молдовы зимой – настоящая головная боль "дорожников". Борются с ними с помощью снегозадерживающих сеток, но часто их воруют сразу после установки, говорят в "Друмурь Комрат".
"Где наши люди используют такие сетки, я не знаю, но факт в том, что ее постоянно воруют. Мы пишем заявления в полицию, но люди не меняются. Хотелось бы, чтобы люди более ответственно относились к принимаемым мерам, потому что как дорожные знаки, так и снегозадерживающие щиты предотвращают опасные происшествия на дорогах", – сказал Sputnik Молдова технический директор дорожной службы Дмитрий Кеося.
Во всех трех районах автономии есть "красные зоны", где зимой регулярно фиксируются снежные заносы. На таких участках уже несколько лет подряд устанавливаются "до 10 километров специальной сетки, но впоследствии рабочие собирают лишь по два километра – остальное воруют". Злоумышленников не останавливает даже то, что они ставят под угрозу жизнь и безопасность других людей.
Природной "снегозадерживающей установкой" являются высаженные вдоль дорог деревья. Именно они не позволяют ветру переносить снег с полей на трассы. Но там, где их нет, избежать снежных заносов позволяют специальные сетки, которые "дорожники" каждую зиму растягивают на самых опасных участках.
Deszăpezire Transfăgărășan - 23.09.2021 - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
Видео
Первый снег осени: замело Трансфэгэрашское шоссе в Румынии
23 сентября, 18:50
"Бывает такое, что на дороге два метра снега, а поле рядом – черное, чистое. Это из-за того, что сады повырубали, виноградник выкорчевали, а вдоль дорог ничего не сажают. И лесополос не осталось, которые как-то сдерживали снег", – сетует директор "Друмурь Комрат".
По данным Государственной гидрометеорологической службы страны, на юге страны 4 декабря ожидается снег с дождем. В этот день прогнозируют от +3 до +6 градусов по Цельсию. Ночью температура будет от 0 до +4 г–адусов. На этой неделе во всех районах страны также ожидаются ночные заморозки. На севере они достигнут –6 градусов, в центральных районах и на юге – от –5 до –1.
К снегу на дорогах в Гагаузии уже готовы – заготовлено около семи тысяч тонн противогололедного материала. На уборку снега готовы выйти до 40 единиц специализированной техники.
В маршрутных такси Комрата с 1 декабря увеличится стоимость проезда - Sputnik Молдова, 1920, 26.11.2021
Общество
В Комрате увеличили цены на проезд в общественном транспорте
26 ноября, 16:42
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:45Гаврилица отправилась в Брюссель для участия в работе "ассоциированного трио"
18:44Директор предприятия Termoelectrica покидает свой пост
18:26Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:00Алекса: бунт на колесах, или Чего требуют от кабмина водители маршруток
17:51Агентство по инспектированию и реставрации памятников осталось без директора
17:37Несколько судей в Кишиневе и Бельцах подали в отставку
17:16Игорь Гросу встретился в Брюсселе с вице-председателем Европарламента
17:00Юшков: почему "Газпром" все же пошел навстречу молдавскому кабмину
16:43С риском для жизни: зимой водители в Гагаузии подвергаются серьезной опасности
16:24Путин выразил соболезнования родным Градского: это был талантливый, яркий артист
16:09Эффективны ли вакцины при новом штамме "омикрон" – ответ ВОЗ
15:47Пограничная полиция начала ревакцинацию сотрудников
15:30Россотрудничество подарило несколько тысяч учебников школам Приднестровья
15:12Что нашли прокуроры при обыске у бывшего директора "Молдтелекома"
14:59Марчел Спатарь – о том, кто в Молдове сможет выйти досрочно на пенсию
14:38Кишиневцы задержали и передали полиции нетрезвого водителя
14:19В Молдове ожидается мокрый снег и ночные заморозки
14:05Байден окончательно испортил воздух в Европе
13:40Спыну отправляется в Сербию: что в повестке
13:12Мэрия Кишинева готовится к новой волне заболеваемости COVID из-за штамма "омикрон"