https://ru.sputnik.md/20211129/s-riskom-dlya-zhizni-zimoy-voditeli-v-gagauzii-podvergayutsya-sereznoy-opasnosti-46807252.html

С риском для жизни: зимой водители в Гагаузии подвергаются серьезной опасности

С риском для жизни: зимой водители в Гагаузии подвергаются серьезной опасности

Злоумышленники воруют километры снегозадерживающей сетки в Гагаузии

2021-11-29T16:43+0200

2021-11-29T16:43+0200

2021-11-29T16:43+0200

опасность

водители

гагаузия

зима

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КОМРАТ, 29 ноя – Sputnik, Максим Топал. Снежные заторы на дорогах Молдовы зимой – настоящая головная боль "дорожников". Борются с ними с помощью снегозадерживающих сеток, но часто их воруют сразу после установки, говорят в "Друмурь Комрат"."Где наши люди используют такие сетки, я не знаю, но факт в том, что ее постоянно воруют. Мы пишем заявления в полицию, но люди не меняются. Хотелось бы, чтобы люди более ответственно относились к принимаемым мерам, потому что как дорожные знаки, так и снегозадерживающие щиты предотвращают опасные происшествия на дорогах", – сказал Sputnik Молдова технический директор дорожной службы Дмитрий Кеося.Во всех трех районах автономии есть "красные зоны", где зимой регулярно фиксируются снежные заносы. На таких участках уже несколько лет подряд устанавливаются "до 10 километров специальной сетки, но впоследствии рабочие собирают лишь по два километра – остальное воруют". Злоумышленников не останавливает даже то, что они ставят под угрозу жизнь и безопасность других людей.Природной "снегозадерживающей установкой" являются высаженные вдоль дорог деревья. Именно они не позволяют ветру переносить снег с полей на трассы. Но там, где их нет, избежать снежных заносов позволяют специальные сетки, которые "дорожники" каждую зиму растягивают на самых опасных участках."Бывает такое, что на дороге два метра снега, а поле рядом – черное, чистое. Это из-за того, что сады повырубали, виноградник выкорчевали, а вдоль дорог ничего не сажают. И лесополос не осталось, которые как-то сдерживали снег", – сетует директор "Друмурь Комрат".По данным Государственной гидрометеорологической службы страны, на юге страны 4 декабря ожидается снег с дождем. В этот день прогнозируют от +3 до +6 градусов по Цельсию. Ночью температура будет от 0 до +4 г–адусов. На этой неделе во всех районах страны также ожидаются ночные заморозки. На севере они достигнут –6 градусов, в центральных районах и на юге – от –5 до –1.К снегу на дорогах в Гагаузии уже готовы – заготовлено около семи тысяч тонн противогололедного материала. На уборку снега готовы выйти до 40 единиц специализированной техники.

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https://ru.sputnik.md/20211126/komrate-uvelichili-tseny-na-proezd-v-obschestvennom-transporte-46752248.html

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опасность, водители, гагаузия, зима