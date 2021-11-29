https://ru.sputnik.md/20211129/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-pokholodanie-i-dozhd-46785286.html
Самый точный прогноз погоды: похолодание и дождь
Самый точный прогноз погоды: похолодание и дождь
Самый точный прогноз погоды когда похолодает
2021-11-29T07:00+0200
2021-11-29T07:00+0200
2021-11-29T11:02+0200
в молдове
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Облачно, временами слабый дождь.Ветер северо-западный слабый до умеренного, сообщают синоптики.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 29 ноября: ночью – от +4 до +6, днем – от +11 до +13 градусов.Начиная с 30 ноября в Молдове существенно похолодает, максимальная температура днем не поднимется выше +6 градусов. Первого декабря погода существенно не изменится.Праздники и народные приметыЛюди почитают 29 ноября память Матвея, бывшего сборщика податей, а потом ученика Христа. В этот день нужно ходить в гости к родным и близким, чтобы провести время за душевной беседой. Из-за строгого поста на стол ставили только постные угощения. Говорят, что Матвей будет худой, если не попотчевать гостей как следует. Поскольку во время поста алкогольные напитки запрещены, то знакомых, родных и близких, как правило, угощали яблочным сбитнем. До посещения гостей стоит зайти в храм и отстоять утреннюю службу, а также поставить свечи за здравие родных и близких. На Матвеев день приходится начало поста перед Рождеством.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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в молдове, прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: похолодание и дождь
07:00 29.11.2021 (обновлено: 11:02 29.11.2021)
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Облачно, временами слабый дождь.
Ветер северо-западный слабый до умеренного, сообщают синоптики.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 29 ноября: ночью – от +4 до +6, днем – от +11 до +13 градусов.
Начиная с 30 ноября в Молдове существенно похолодает, максимальная температура днем не поднимется выше +6 градусов. Первого декабря погода существенно не изменится.
Праздники и народные приметы
Люди почитают 29 ноября память Матвея, бывшего сборщика податей, а потом ученика Христа. В этот день нужно ходить в гости к родным и близким, чтобы провести время за душевной беседой. Из-за строгого поста на стол ставили только постные угощения. Говорят, что Матвей будет худой, если не попотчевать гостей как следует. Поскольку во время поста алкогольные напитки запрещены, то знакомых, родных и близких, как правило, угощали яблочным сбитнем. До посещения гостей стоит зайти в храм и отстоять утреннюю службу, а также поставить свечи за здравие родных и близких. На Матвеев день приходится начало поста перед Рождеством.
Если случилась оттепель в этот день, значит зима будет поздней.
Если облака опускались низко, то зима будет очень холодной.
Если дул сильный ветер, то вьюги начнутся уже с середины зимы.
Если пошел дождь, то зима будет теплой.
Если в этот день надеть новые вещи, то можно навлечь на себя беду.
Если разговаривать с кем-либо (например, с соседями) через порог, то будет ссора.