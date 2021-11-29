https://ru.sputnik.md/20211129/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-pokholodanie-i-dozhd-46785286.html

Самый точный прогноз погоды: похолодание и дождь

Самый точный прогноз погоды: похолодание и дождь

Самый точный прогноз погоды когда похолодает

2021-11-29T07:00+0200

2021-11-29T07:00+0200

2021-11-29T11:02+0200

в молдове

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления. Облачно, временами слабый дождь.Ветер северо-западный слабый до умеренного, сообщают синоптики.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 29 ноября: ночью – от +4 до +6, днем – от +11 до +13 градусов.Начиная с 30 ноября в Молдове существенно похолодает, максимальная температура днем не поднимется выше +6 градусов. Первого декабря погода существенно не изменится.Праздники и народные приметыЛюди почитают 29 ноября память Матвея, бывшего сборщика податей, а потом ученика Христа. В этот день нужно ходить в гости к родным и близким, чтобы провести время за душевной беседой. Из-за строгого поста на стол ставили только постные угощения. Говорят, что Матвей будет худой, если не попотчевать гостей как следует. Поскольку во время поста алкогольные напитки запрещены, то знакомых, родных и близких, как правило, угощали яблочным сбитнем. До посещения гостей стоит зайти в храм и отстоять утреннюю службу, а также поставить свечи за здравие родных и близких. На Матвеев день приходится начало поста перед Рождеством.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, прогноз погоды