https://ru.sputnik.md/20211129/spasateli-osvobodili-cheloveka-zastryavshego-v-peschere-na-glubine-350-metrov-46792285.html

Спасатели освободили человека, застрявшего в пещере на глубине 350 метров

Спасатели освободили человека, застрявшего в пещере на глубине 350 метров

Молодой человек застрял в одной из самых глубоких в Молдове пещер.

2021-11-29T11:25+0200

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спасатели

пещера

общество

в молдове

криулянский район

чудесное спасение

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Вечером 28 ноября спасатели Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) помогли выбраться 21-летнему мужчине, который застрял на глубине 350 метров в пещере “Сюрпризная” в Криулянском районе.Спустя час работы сотрудники ГИЧС благополучно вывели пострадавшего из пещеры. Мужчина получил перелом ноги и был госпитализирован в районную больницу Криулян. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия устанавливаются.По данным пресс-службы ГИЧС, за последние сутки спасатели и пожарные отреагировали на 29 вызовов.

криулянский район

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

спасатели, пещера, в молдове, криулянский район, чудесное спасение