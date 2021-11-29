https://ru.sputnik.md/20211129/spasateli-osvobodili-cheloveka-zastryavshego-v-peschere-na-glubine-350-metrov-46792285.html
Спасатели освободили человека, застрявшего в пещере на глубине 350 метров
Спасатели освободили человека, застрявшего в пещере на глубине 350 метров
Молодой человек застрял в одной из самых глубоких в Молдове пещер.
2021-11-29T11:25+0200
2021-11-29T11:25+0200
2021-11-29T11:25+0200
спасатели
пещера
общество
в молдове
криулянский район
чудесное спасение
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Вечером 28 ноября спасатели Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) помогли выбраться 21-летнему мужчине, который застрял на глубине 350 метров в пещере “Сюрпризная” в Криулянском районе.Спустя час работы сотрудники ГИЧС благополучно вывели пострадавшего из пещеры. Мужчина получил перелом ноги и был госпитализирован в районную больницу Криулян. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия устанавливаются.По данным пресс-службы ГИЧС, за последние сутки спасатели и пожарные отреагировали на 29 вызовов.
криулянский район
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
спасатели, пещера, в молдове, криулянский район, чудесное спасение
Спасатели освободили человека, застрявшего в пещере на глубине 350 метров
Молодой человек застрял в одной из самых глубоких в Молдове пещер.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Вечером 28 ноября спасатели Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) помогли выбраться 21-летнему мужчине, который застрял на глубине 350 метров в пещере “Сюрпризная” в Криулянском районе.
“Звонок в службу 112 поступил в 19.02. Три спасательные команды были мобилизованы, чтобы провести спасательную операцию. Им удалось освободить мужчину с помощью специального оборудования. Во время спасательной операции с молодым человеком постоянно общались и оценивали его состояние”, – сообщают в ГИЧС.
Спустя час работы сотрудники ГИЧС благополучно вывели пострадавшего из пещеры. Мужчина получил перелом ноги и был госпитализирован в районную больницу Криулян. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По данным пресс-службы ГИЧС, за последние сутки спасатели и пожарные отреагировали на 29 вызовов.