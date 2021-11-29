Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211129/spynu-otpravlyaetsya-serbiyu-46799287.html
Спыну отправляется в Сербию: что в повестке
Спыну отправляется в Сербию: что в повестке
Молдавский чиновник примет участие в официальном мероприятии, посвященном энергетике.
2021-11-29T13:40+0200
2021-11-29T14:02+0200
общество
в молдове
молдова
энергетика
сербия
визит
андрей спыну
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0b/45425858_0:254:3071:1982_1920x0_80_0_0_a58e79d9fe2d79682a962f7f321e2021.jpg
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отправляется в Сербию с рабочим визитом. В Белграде молдавский вице-премьер примет участие в 19-м Совете министров, организованном Европейским энергетическим сообществом. Повестка мероприятия будет посвящена нескольким темам, включая поправки к договору об энергетическом сообществе и пакету по чистой энергии.
https://ru.sputnik.md/20211115/spynu-samyy-ambitsioznyy-proekt-do-kontsa-mandata-46421483.html
молдова
сербия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0b/45425858_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_f2b805015f912cf2876e9ae8b33d6fce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, энергетика, сербия, визит, андрей спыну

Спыну отправляется в Сербию: что в повестке

13:40 29.11.2021 (обновлено: 14:02 29.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавский чиновник примет участие в официальном мероприятии, посвященном энергетике.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отправляется в Сербию с рабочим визитом.
В Белграде молдавский вице-премьер примет участие в 19-м Совете министров, организованном Европейским энергетическим сообществом.

"Молдове необходимы прочные партнерские отношения для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, и такие платформы обеспечивают нам межгосударственный диалог, необходимый для реализации страновых стратегий", – написал Спыну на своей странице в Facebook.

Повестка мероприятия будет посвящена нескольким темам, включая поправки к договору об энергетическом сообществе и пакету по чистой энергии.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
Общество
Спыну рассказал о "самом амбициозном проекте" до конца мандата
15 ноября, 13:26
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:12Что нашли прокуроры при обыске у бывшего директора "Молдтелекома"
14:59Марчел Спатарь - о том, кто в Молдове сможет выйти досрочно на пенсию
14:38Кишиневцы задержали и передали полиции нетрезвого водителя
14:19В Молдове ожидается первый снег и ночные заморозки
14:05Байден окончательно испортил воздух в Европе
13:40Спыну отправляется в Сербию: что в повестке
13:12Мэрия Кишинева готовится к новой волне заболеваемости COVID из-за штамма "омикрон"
12:55Лукашенко поручил силовикам подготовить план ответа на возможную агрессию
12:44Умер народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов
12:27В четырех районах Молдовы действует "оранжевый код" COVID-опасности
12:15Марафон вакцинации с ваучерами от ресторанов-партнеров повторят в декабре
11:55"Молдовагаз" проводит перерасчет потребления газа за октябрь
11:29Бензин и дизтопливо в Молдове дешевеют: НАРЭ публикует цены на 30 ноября
11:25Спасатели освободили человека, застрявшего в пещере на глубине 350 метров
10:59ВОЗ оценила как "очень высокий" глобальный риск из-за штамма "омикрон"
10:28Пожар в Пересечино: огню не дали перейти на жилые дома
10:02В "Листвяжную" закачали около 20 кубов азота для предупреждения возгораний
09:28Где в Кишиневе 29 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Мир за сутки: бустерная доза в Молдове, Япония закрывает въезд, Трамп жалуется
08:30Был ли "Газпром" излишне строг с Молдовой