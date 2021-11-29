https://ru.sputnik.md/20211129/spynu-otpravlyaetsya-serbiyu-46799287.html
Спыну отправляется в Сербию: что в повестке
Спыну отправляется в Сербию: что в повестке
Молдавский чиновник примет участие в официальном мероприятии, посвященном энергетике.
2021-11-29T13:40+0200
2021-11-29T13:40+0200
2021-11-29T14:02+0200
общество
в молдове
молдова
энергетика
сербия
визит
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отправляется в Сербию с рабочим визитом. В Белграде молдавский вице-премьер примет участие в 19-м Совете министров, организованном Европейским энергетическим сообществом. Повестка мероприятия будет посвящена нескольким темам, включая поправки к договору об энергетическом сообществе и пакету по чистой энергии.
https://ru.sputnik.md/20211115/spynu-samyy-ambitsioznyy-proekt-do-kontsa-mandata-46421483.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, энергетика, сербия, визит, андрей спыну
Спыну отправляется в Сербию: что в повестке
13:40 29.11.2021 (обновлено: 14:02 29.11.2021)
Молдавский чиновник примет участие в официальном мероприятии, посвященном энергетике.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отправляется в Сербию с рабочим визитом.
В Белграде молдавский вице-премьер примет участие в 19-м Совете министров, организованном Европейским энергетическим сообществом.
"Молдове необходимы прочные партнерские отношения для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, и такие платформы обеспечивают нам межгосударственный диалог, необходимый для реализации страновых стратегий", – написал Спыну на своей странице в Facebook.
Повестка мероприятия будет посвящена нескольким темам, включая поправки к договору об энергетическом сообществе и пакету по чистой энергии.