https://ru.sputnik.md/20211129/spynu-otpravlyaetsya-serbiyu-46799287.html

Спыну отправляется в Сербию: что в повестке

Спыну отправляется в Сербию: что в повестке

Молдавский чиновник примет участие в официальном мероприятии, посвященном энергетике.

2021-11-29T13:40+0200

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общество

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энергетика

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андрей спыну

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отправляется в Сербию с рабочим визитом. В Белграде молдавский вице-премьер примет участие в 19-м Совете министров, организованном Европейским энергетическим сообществом. Повестка мероприятия будет посвящена нескольким темам, включая поправки к договору об энергетическом сообществе и пакету по чистой энергии.

https://ru.sputnik.md/20211115/spynu-samyy-ambitsioznyy-proekt-do-kontsa-mandata-46421483.html

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в молдове, молдова, энергетика, сербия, визит, андрей спыну