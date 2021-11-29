https://ru.sputnik.md/20211129/tsentrizbirkom-nablyudately-mestnye-vybory-46812548.html

Центризбирком аккредитовала дополнительных наблюдателей на местных выборах

Центризбирком аккредитовала дополнительных наблюдателей на местных выборах

На втором туре местных выборов будут дополнительные несколько десятков экспертов.

2021-11-29T23:28+0200

2021-11-29T23:28+0200

2021-11-29T23:28+0200

в молдове

общество

молдова

местные выборы

наблюдатели

центральная избирательная комиссия

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитовала еще 78 наблюдателей ко второму туру выборов примаров в шести населенных пунктах, включая муниципий Бельцы. Общественная ассоциация "Центр правовых расследований и защиты прав человека" направит на выборы 75 наблюдателей. "Все аккредитованные наблюдатели на этой неделе примут участие в учебных курсах, организованных Центром повышения квалификации в области избирательного права при ЦИК", – говорится в сообщении Центризбиркома. В ведомстве отметили. что обучение необходимо, поскольку последнее мероприятие по мониторингу избирательного процесса этой общественной организацией проводилось в 2010 году.ЦИК также аккредитовала трех международных наблюдателей на новых местных выборах, назначенных посольством Турции в Молдове.Второй тур местных выборов пройдет 5 декабря. Где пройдут местные выборы Кто стал мэром уже после первого тура

https://ru.sputnik.md/20211123/ofitsialno-tauber-i-grigorishin-vyshli-vo-vtoroy-tur-vyborov-v-beltsakh-46648537.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, местные выборы, наблюдатели, центральная избирательная комиссия