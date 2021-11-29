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Центризбирком аккредитовала дополнительных наблюдателей на местных выборах
Центризбирком аккредитовала дополнительных наблюдателей на местных выборах
На втором туре местных выборов будут дополнительные несколько десятков экспертов.
2021-11-29T23:28+0200
2021-11-29T23:28+0200
в молдове
общество
молдова
местные выборы
наблюдатели
центральная избирательная комиссия
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитовала еще 78 наблюдателей ко второму туру выборов примаров в шести населенных пунктах, включая муниципий Бельцы. Общественная ассоциация "Центр правовых расследований и защиты прав человека" направит на выборы 75 наблюдателей. "Все аккредитованные наблюдатели на этой неделе примут участие в учебных курсах, организованных Центром повышения квалификации в области избирательного права при ЦИК", – говорится в сообщении Центризбиркома. В ведомстве отметили. что обучение необходимо, поскольку последнее мероприятие по мониторингу избирательного процесса этой общественной организацией проводилось в 2010 году.ЦИК также аккредитовала трех международных наблюдателей на новых местных выборах, назначенных посольством Турции в Молдове.Второй тур местных выборов пройдет 5 декабря. Где пройдут местные выборы Кто стал мэром уже после первого тура
https://ru.sputnik.md/20211123/ofitsialno-tauber-i-grigorishin-vyshli-vo-vtoroy-tur-vyborov-v-beltsakh-46648537.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, местные выборы, наблюдатели, центральная избирательная комиссия

Центризбирком аккредитовала дополнительных наблюдателей на местных выборах

23:28 29.11.2021
© SputnikИзбирательная урна с гербом Молдавии
Избирательная урна с гербом Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Ко второму туру местных выборов в Молдове дополнительно аккредитованы несколько десятков экспертов.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитовала еще 78 наблюдателей ко второму туру выборов примаров в шести населенных пунктах, включая муниципий Бельцы.
Общественная ассоциация "Центр правовых расследований и защиты прав человека" направит на выборы 75 наблюдателей.
"Все аккредитованные наблюдатели на этой неделе примут участие в учебных курсах, организованных Центром повышения квалификации в области избирательного права при ЦИК", – говорится в сообщении Центризбиркома.
В ведомстве отметили. что обучение необходимо, поскольку последнее мероприятие по мониторингу избирательного процесса этой общественной организацией проводилось в 2010 году.
ЦИК также аккредитовала трех международных наблюдателей на новых местных выборах, назначенных посольством Турции в Молдове.
Второй тур местных выборов пройдет 5 декабря.

Где пройдут местные выборы

Село Опачь Каушанского района
коммуна Хыртоп Чимишлийского района
город Купчинь Единецкого района
село Бэлчана Хынчештского района
коммуна Князевка Леовского района
муниципий Бельцы
Orașul Bălți - Sputnik Молдова, 1920, 23.11.2021
Официально: Таубер и Григоришин вышли во второй тур выборов в Бельцах
23 ноября, 15:50

Кто стал мэром уже после первого тура

Коммуна Ишкэлэу Фэлештского района – Александр Бойчук (Партия "Шор") - 68,96%.
Село Штефэнешть Штефан-Водского района – Руслан Бужорян (Блок коммунистов и социалистов) – 59,82%.
Село Хлиная Единецкого района – Тудор Чебан (PAS) – 55,18%.
Село Кэлинешты Фэлештского района – Алла Прокопчук (независимый кандидат) – 51,99%.
Село Пырлица Фэлештского района – Серджиу Нягу (PAS) – 77,65%.
Коммуна Украинка Каушанского района – Тамара Маковей (PAS) – 80,72%.
Село Каменка Глодянского района – Алла Постолаки (PAS) – 70%.
Село Паланка Штефан-Водского района – Думитру Козловски (PAS) – 53,50%.
Село Негурень Унгенского района – Галина Ускату (Демпартия) – 53,34%.
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