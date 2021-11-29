https://ru.sputnik.md/20211129/tsentrizbirkom-nablyudately-mestnye-vybory-46812548.html
Центризбирком аккредитовала дополнительных наблюдателей на местных выборах
Центризбирком аккредитовала дополнительных наблюдателей на местных выборах
На втором туре местных выборов будут дополнительные несколько десятков экспертов.
2021-11-29T23:28+0200
2021-11-29T23:28+0200
2021-11-29T23:28+0200
в молдове
общество
молдова
местные выборы
наблюдатели
центральная избирательная комиссия
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитовала еще 78 наблюдателей ко второму туру выборов примаров в шести населенных пунктах, включая муниципий Бельцы. Общественная ассоциация "Центр правовых расследований и защиты прав человека" направит на выборы 75 наблюдателей. "Все аккредитованные наблюдатели на этой неделе примут участие в учебных курсах, организованных Центром повышения квалификации в области избирательного права при ЦИК", – говорится в сообщении Центризбиркома. В ведомстве отметили. что обучение необходимо, поскольку последнее мероприятие по мониторингу избирательного процесса этой общественной организацией проводилось в 2010 году.ЦИК также аккредитовала трех международных наблюдателей на новых местных выборах, назначенных посольством Турции в Молдове.Второй тур местных выборов пройдет 5 декабря. Где пройдут местные выборы Кто стал мэром уже после первого тура
https://ru.sputnik.md/20211123/ofitsialno-tauber-i-grigorishin-vyshli-vo-vtoroy-tur-vyborov-v-beltsakh-46648537.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, местные выборы, наблюдатели, центральная избирательная комиссия
Центризбирком аккредитовала дополнительных наблюдателей на местных выборах
Ко второму туру местных выборов в Молдове дополнительно аккредитованы несколько десятков экспертов.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) аккредитовала еще 78 наблюдателей ко второму туру выборов примаров в шести населенных пунктах, включая муниципий Бельцы.
Общественная ассоциация "Центр правовых расследований и защиты прав человека" направит на выборы 75 наблюдателей.
"Все аккредитованные наблюдатели на этой неделе примут участие в учебных курсах, организованных Центром повышения квалификации в области избирательного права при ЦИК", – говорится в сообщении Центризбиркома.
В ведомстве отметили. что обучение необходимо, поскольку последнее мероприятие по мониторингу избирательного процесса этой общественной организацией проводилось в 2010 году.
ЦИК также аккредитовала трех международных наблюдателей на новых местных выборах, назначенных посольством Турции в Молдове.
Второй тур местных выборов пройдет 5 декабря.
Где пройдут местные выборы
Село Опачь Каушанского района
коммуна Хыртоп Чимишлийского района
город Купчинь Единецкого района
село Бэлчана Хынчештского района
коммуна Князевка Леовского района
Кто стал мэром уже после первого тура
Коммуна Ишкэлэу Фэлештского района – Александр Бойчук (Партия "Шор") - 68,96%.
Село Штефэнешть Штефан-Водского района – Руслан Бужорян (Блок коммунистов и социалистов) – 59,82%.
Село Хлиная Единецкого района – Тудор Чебан (PAS) – 55,18%.
Село Кэлинешты Фэлештского района – Алла Прокопчук (независимый кандидат) – 51,99%.
Село Пырлица Фэлештского района – Серджиу Нягу (PAS) – 77,65%.
Коммуна Украинка Каушанского района – Тамара Маковей (PAS) – 80,72%.
Село Каменка Глодянского района – Алла Постолаки (PAS) – 70%.
Село Паланка Штефан-Водского района – Думитру Козловски (PAS) – 53,50%.
Село Негурень Унгенского района – Галина Ускату (Демпартия) – 53,34%.