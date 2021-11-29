https://ru.sputnik.md/20211129/u-moldavskogo-leya-den-rozhdeniya---interesnye-fakty-o-valyute-46751225.html

У молдавского лея день рождения – интересные факты о валюте

У молдавского лея день рождения – интересные факты о валюте

Как часто менялся молдавский лей, какие новые элементы защиты появлялись, какие купюры сейчас находятся в обращении и как определить фальшивую банкноту.

2021-11-29T07:30+0200

2021-11-29T07:30+0200

2021-11-29T11:05+0200

молдова

валюта

леи

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Молдавская национальная валюта, лей, отмечает 29 ноября день рождения. Впервые лей ввели в обращение в 1993 году.До появления национальной валюты на территории независимой Молдовы некоторое время находились в обороте советские рубли и молдавские купоны. С момента появления молдавского лея банкноты менялись неоднократно. Согласно данным Национального банка (НБМ), сейчас есть в обращении купюры номиналом 1 лей (1994, 2010 и 2015 годов выпуска), 5 леев (1994, 2013, 2015 годы), 10 леев (1994, 2013, 2015 годы), 20 леев (1993, 2010, 2015 годы), 50 леев (1994, 2013, 2015 годы), 100 леев (1995, 2013, 2015 годы), 200 леев (1995, 2013, 2015 годы), 500 леев (1999, 2015 годы) и 1000 леев (2003 год). Также в обращении находятся монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 леев, а также монеты – 1, 5, 10, 25 и 50 банов.Элементы защиты молдавского леяВ середине октября 2015 года в качестве законного платежного средства в Молдове были введены модернизированные банкноты номинальной стоимостью 1, 10, 50, 100, 200 и 500 леев.Обновленные купюры стали постепенно внедрять на рынок по мере истощения запасов "старых", выпущенных в 1993-2013 годах. При этом всякий раз при обновлении денег "старые" леи оставались в обращении и изымались только по мере их износа."Обновление банкнот путем внесения дополнительных защитных элементов – процедура, использующаяся во всех центральных банках. Обычно такие меры проводятся каждые 5-7 лет. Модернизация направлена на снижение рисков подделки купюр", — поясняют в Нацбанке Молдовы.В 2015 году дизайн и размеры банкнот не изменились, за исключением 100-леевой купюры, которая увеличилась до тех же размеров, что и купюры номиналом в 200, 500 и 1000 леев.Паспорта и штрафы: почему граждан обязали носить при себе удостоверения личности>>>На банкнотах с номинальной стоимостью от 1 до 500 леев на защитной металлической нити, которая вклеена внутрь "тела", появилась аббревиатура BNM (НБМ). При ультрафиолетовом свете этот элемент защиты отражается на купюрах номиналом от 1 до 50 леев голубым цветом, а на банкнотах 100-500 леев – всеми цветами радуги.На ультрафиолет реагирует и прямоугольник, размещенный на незаполненном поле аверса лея, который под лучами становится зеленым, а внутри него проявляется логотип Нацбанка и текст BNM.Как обезопасить себя от кражи денег с банковских карт>>>Рельефными стали портрет Штефана чел Маре, а также текст REPUBLICA MOLDOVA и ȘTEFAN CEL MARE на банкнотах номиналом 10-500 леев. Рельефным сделали также номинал купюры и надпись LEI, расположенные в левой и правой стороне от центральной розетки на аверсе.На банкнотах номиналом 100, 200 и 500 леев появился водяной знак, состоящий из двух компонентов, расположенных с правой стороны на аверсе: портрет Штефана чел Маре и надпись BNM, которые можно увидеть при рассмотрении банкноты на просвет.Банкноты 2015 года выпуска стали вводиться в обращение постепенно. В 2016 году на рынке появились купюры 1 и 100 леев, а весной 2017-го – 200-леевые. Затем Нацбанк ввел в оборот и остальные обновленные номиналы.Появление леевых монетЛетом 2017 года финрегулятор предложил на публичное обсуждение разработку дизайна монет номиналом в 1 и 2 лея. Но в итоге после полученных предложений было решено выпустить и металлические 5 и 10 леев.В конце февраля 2018 года "железные" деньги уже были введены в обращение. Впервые в истории современной Молдовы на валютном рынке страны появилась монета номиналом в два лея.Новые одно- и двухлеевые металлические деньги изготовлены из стали и никеля, а пяти- и десятилеевые — из стали, а также покрыты никелем и латунью.Дизайн монет представляет собой генезис молдавского герба. На ребре каждого денежного знака нанесены свои насечки, а на десятилеевых к тому же выбито и слово MOLDOVA. На реверсе в верхней части монет нанесена монограмма из букв "R" и "M". Она выполнена с использованием голографической процедуры. Буквы видны попеременно, то есть монету надо поворачивать влево-вправо. На сами цифры нанесена микрогравюра BNM.Все четыре монеты объединяет стилизованное изображение разных частей герба Молдавского княжества на аверсе каждого денежного знака, а на фронтальной стороне выгравирована голова тура и добавлены отличительные символы. К примеру, на монете номиналом в 1 лей — стилизованный, с точки зрения геральдики, месяц. У новых денег разный размер и масса.Массово монеты должны были появиться в обращении страны с апреля 2018 года. Сначала в оборот вводили металлические 1 и 2 лея, но и они не так быстро начали попадать к гражданам республики – ближе к концу 2018 года – началу 2019 года.А вот пяти- и десятилеевые монеты попали на рынок лишь осенью 2019 года.С учетом ввода в обращение металлических денег вместо бумажных Нацбанк рассчитывал сэкономить минимум 300 миллионов леев.Как распознать фальшивые леиФальшивые леевые банкноты могут попасться гражданам Молдовы в любой момент, ситуация не зависит от места расчета банкнотами, наткнуться на фальшивку можно и в супермаркете, и на рынке, и на бензозаправке.Чаще всего подделывают столеевые купюры старого образца. По размеру эта банкнота такая же, как и десятилеевая. Фальшивомонетчики просто смывают краску с этой купюры номиналом поменьше и на высокоточном электронном принтере наносят рисунок столеевой.Фальшивомонетчики в 9 случаях из 10 подделывают именно банкноты старого образца, так как в них заложено меньше степеней защиты. Поэтому полиция неоднократно давала рекомендации, как определить фальшивую купюру.Специалисты Центра технико-криминалистических экспертиз МВД Молдовы назвали основные методы определения подделок.Первое и самое простое, что необходимо сделать – потереть банкноту ключом или монетой. Если краска начинает сыпаться с поверхности бумаги или размываться, значит – у вас на руках фальшивка.Неудобные деньги: на какую наличку и почему жалуются в Молдове>>>Также неплохо иметь при себе небольшой ультрафиолетовый светодиодный фонарик, который можно купить на любом рынке. При просвечивании купюр номиналом от 1 до 50 леев защитная полоса в бумаге должна светиться голубым цветом, а купюры от 100 до 500 леев излучать радужное многоцветье. На защитной полосе должна четко читаться аббревиатура BNM.Печать с выпуклым и вогнутым тиснением также представляет элементы защиты банкноты от подделки. Проверить новые банкноты на подлинность можно и прощупывая слегка тисненные надписи REPUBLICA MOLDOVA и ȘTEFAN CEL MARE.На банкнотах номиналом в 100, 200 и 500 леев, на части купюры, не отпечатанной краской, при проверке их на просвет должен появляться силуэт Штефана чел Маре и надпись BNM.Данные Национального банка Молдовы (НБМ) демонстрируют, что больше всего выпущенных в обращение банкнот приходится на купюры номиналом в один лей – свыше 87 миллионов штук. На втором месте располагаются 200-леевые банкноты – порядка 67 миллионов единиц. На третьем – купюра номиналом в 100 леев, которых в обращение выпустили порядка 40 миллионов штук.Памятные монетыПамятные монеты - это произведение монетного искусства и чаще всего изготавливаются из драгоценного металла – золота или серебра. Они выпускаются ограниченным тиражом и посвящены выдающимся личностям, историческим событиям, а также природе, науке и искусству.Памятные монеты выпускаются в обращение Национальным банком Молдовы, имеют нумизматическую ценность и могут быть использованы в качестве платежного средства. Национальный банк Молдовы выпускает в обращение монеты через лицензированные банки.Памятные монеты имеют особенный эстетический вид и особый метод исполнения. Они представлены в капсулах и специальных коробочках, к которым прилагаются Сертификаты подлинности, включающие характеристики монеты и подпись президента Национального банка.Первая памятная монета была выпущена Национальным банком Молдовы в 1996 году и посвящена 5-летию со дня провозглашения независимости Республики Молдова. Первая серия монет была посвящена монастырям Молдовы. Выпущенная в 2000 году, серия состоит из 20 серебряных монет с изображением святых обителей Молдовы.Национальный банк Молдовы продолжает выпуск монет серий "Выдающиеся личности", "Праздники, культура, традиции Молдовы", "Памятники Молдовы". Монеты посвящены выдающимся личностям национальной культуры, местам исторической важности и традициям румынского пространства. Также успешной серией является "Красная книга Республики Молдовa" – ряд монет, посвященных флоре и фауне Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20201109/blagodarnost-v-serebre-vracham-posvyatyat-pamyatnuyu-monetu-32392344.html

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