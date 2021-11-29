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Умер народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов
Умер народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов
Не стало известного российского кинематографиста, режиссера фильмов "Бег" и "Тегеран-43".
2021-11-29T12:44+0200
2021-11-29T14:03+0200
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов ушел из жизни в возрасте 93 лет, передает RT со ссылкой на сообщение Союза кинематографистов России.Память Владимира Наумова будет увековечена в Москве, он вложил огромную лепту в кинематограф - об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов."Это человек, который вложил огромную лепту в наш кинематограф. Талантливейший человек, очень много в кино сделал, воспитал многих кинематографистов. Поэтому, конечно, его память будет увековечена", - отметил он.Владимир Наумов является режиссером фильмов "Павел Корчагин", "Мир входящему", "Бег", который стал первой в России экранизацией произведений Михаила Булгакова, а также "Тегеран-43": картина вышла на экраны в 1980 году и стала одним из лидеров советского кинопроката. В "Тегеране" снялись мировые звезды Курд Юргенс, Клод Жад и Ален Делон. Наумов также снял такие картины, как "Легенда о Тиле" и "Десять лет без права переписки".С 1963 года Владимир Наумов возглавлял творческое объединение киностудии "Мосфильм". Был президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук.Через неделю, 6 декабря, Владимиру Наумову исполнилось бы 94 года.
https://ru.sputnik.md/20210705/foto-kino-lyubov-oskar-vladimir-menshov-35375094.html
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в мире, россия

Умер народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов

12:44 29.11.2021 (обновлено: 14:03 29.11.2021)
© Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, режиссер Владимир Наумов
Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Евгения Новоженина
/
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Не стало известного российского кинематографиста, режиссера фильмов "Бег" и "Тегеран-43".
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Народный артист СССР, режиссер Владимир Наумов ушел из жизни в возрасте 93 лет, передает RT со ссылкой на сообщение Союза кинематографистов России.
Память Владимира Наумова будет увековечена в Москве, он вложил огромную лепту в кинематограф - об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Это человек, который вложил огромную лепту в наш кинематограф. Талантливейший человек, очень много в кино сделал, воспитал многих кинематографистов. Поэтому, конечно, его память будет увековечена", - отметил он.
Владимир Наумов является режиссером фильмов "Павел Корчагин", "Мир входящему", "Бег", который стал первой в России экранизацией произведений Михаила Булгакова, а также "Тегеран-43": картина вышла на экраны в 1980 году и стала одним из лидеров советского кинопроката. В "Тегеране" снялись мировые звезды Курд Юргенс, Клод Жад и Ален Делон. Наумов также снял такие картины, как "Легенда о Тиле" и "Десять лет без права переписки".
С 1963 года Владимир Наумов возглавлял творческое объединение киностудии "Мосфильм". Был президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук.
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Через неделю, 6 декабря, Владимиру Наумову исполнилось бы 94 года.
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