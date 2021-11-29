https://ru.sputnik.md/20211129/uragan-stambul-46810166.html

Ураган в Стамбуле унес жизни четырех людей, разрушены здания

Ураган в Стамбуле унес жизни четырех людей, разрушены здания

Бушующий ураган в Стамбуле стал причиной смерти как минимум четырех человек, еще 19 получили различные травмы

2021-11-29T20:27+0200

2021-11-29T20:27+0200

2021-11-29T20:27+0200

в мире

ураган

стамбул

жертвы

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Бушующий ураган в Стамбуле стал причиной смерти как минимум четырех человек, еще 19 получили различные травмы, передает РИА Новости."По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула.По сообщению очевидца, ветер сбивает с ног прохожих, поднимает в воздух куски кровли, сломанные ветки деревьев. "У нас такой сумасшедший ветер, сносит с ног! Я сейчас спрятался в углубление между домами и не могу даже перейти на другую сторону. Все, что может улететь, летает по воздуху: мусор, пакеты, ветки деревьев, куски кровли… Я видел, как два полицейских с трудом отводили к домам пожилую женщину, которая оказалась посреди площади и практически не могла двигаться из-за порывов ветра", – рассказал очевидец.По его словам, подобные стихийные бедствия не редкость в Стамбуле, однако на этот раз юго-западный ветер, который в Турции называют "лодос", особенно сильный.На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как ураганный ветер уносит куски кровли и разрушает фанерную часовую башню.Как сообщил РИА Новости источник в полиции Стамбула, от ветра перевернулись несколько грузовиков в районе Чаталджа, произошел обрыв линии электропередачи в районе Османгази.По данным метеорологов, местами ветер достигает скорости 130 километров в час. Ожидается, что непогода продлится в Стамбуле по крайней мере до вечера.

https://ru.sputnik.md/20211128/uragan-arven-v-britanii---chislo-pogibshikh-vyroslo-do-trekh-46780372.html

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в мире, ураган, стамбул, жертвы