Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211129/uragan-stambul-46810166.html
Ураган в Стамбуле унес жизни четырех людей, разрушены здания
Ураган в Стамбуле унес жизни четырех людей, разрушены здания
Бушующий ураган в Стамбуле стал причиной смерти как минимум четырех человек, еще 19 получили различные травмы
2021-11-29T20:27+0200
2021-11-29T20:27+0200
в мире
ураган
стамбул
жертвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/03/31904177_0:34:3175:1820_1920x0_80_0_0_43daaa42851d6f37dff3bbde14840d38.jpg
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Бушующий ураган в Стамбуле стал причиной смерти как минимум четырех человек, еще 19 получили различные травмы, передает РИА Новости."По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула.По сообщению очевидца, ветер сбивает с ног прохожих, поднимает в воздух куски кровли, сломанные ветки деревьев. "У нас такой сумасшедший ветер, сносит с ног! Я сейчас спрятался в углубление между домами и не могу даже перейти на другую сторону. Все, что может улететь, летает по воздуху: мусор, пакеты, ветки деревьев, куски кровли… Я видел, как два полицейских с трудом отводили к домам пожилую женщину, которая оказалась посреди площади и практически не могла двигаться из-за порывов ветра", – рассказал очевидец.По его словам, подобные стихийные бедствия не редкость в Стамбуле, однако на этот раз юго-западный ветер, который в Турции называют "лодос", особенно сильный.На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как ураганный ветер уносит куски кровли и разрушает фанерную часовую башню.Как сообщил РИА Новости источник в полиции Стамбула, от ветра перевернулись несколько грузовиков в районе Чаталджа, произошел обрыв линии электропередачи в районе Османгази.По данным метеорологов, местами ветер достигает скорости 130 километров в час. Ожидается, что непогода продлится в Стамбуле по крайней мере до вечера.
https://ru.sputnik.md/20211128/uragan-arven-v-britanii---chislo-pogibshikh-vyroslo-do-trekh-46780372.html
стамбул
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/03/31904177_446:0:3175:2047_1920x0_80_0_0_efb1ecc791a4d93acb0afdcb78e042f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, ураган, стамбул, жертвы

Ураган в Стамбуле унес жизни четырех людей, разрушены здания

20:27 29.11.2021
© AP Photo / PA / Steve ParsonsУраган
Ураган - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© AP Photo / PA / Steve Parsons
Подписаться на
Сильный ветер в Стамбуле сносит кровли, ломает деревья и сбивает с ног прохожих.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Бушующий ураган в Стамбуле стал причиной смерти как минимум четырех человек, еще 19 получили различные травмы, передает РИА Новости.
"По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула.
По сообщению очевидца, ветер сбивает с ног прохожих, поднимает в воздух куски кровли, сломанные ветки деревьев.

"У нас такой сумасшедший ветер, сносит с ног! Я сейчас спрятался в углубление между домами и не могу даже перейти на другую сторону. Все, что может улететь, летает по воздуху: мусор, пакеты, ветки деревьев, куски кровли… Я видел, как два полицейских с трудом отводили к домам пожилую женщину, которая оказалась посреди площади и практически не могла двигаться из-за порывов ветра", – рассказал очевидец.

По его словам, подобные стихийные бедствия не редкость в Стамбуле, однако на этот раз юго-западный ветер, который в Турции называют "лодос", особенно сильный.
На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как ураганный ветер уносит куски кровли и разрушает фанерную часовую башню.

Как сообщил РИА Новости источник в полиции Стамбула, от ветра перевернулись несколько грузовиков в районе Чаталджа, произошел обрыв линии электропередачи в районе Османгази.

По данным метеорологов, местами ветер достигает скорости 130 километров в час. Ожидается, что непогода продлится в Стамбуле по крайней мере до вечера.
Шторм Арвен ударил по Великобритании - Sputnik Молдова, 1920, 28.11.2021
Ураган "Арвен" в Британии - число погибших выросло до трех
Вчера, 14:31
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:39Как в Молдове будут выплачивать пенсии через 10 лет
21:16Школьники из Молдовы получили "бронзу" на олимпиаде по информатике
20:55Гаврилица отправилась в Брюссель для участия в работе "Ассоциированного трио"
20:27Ураган в Стамбуле унес жизни четырех людей, разрушены здания
20:00Кто в Молдове получает пенсии
19:33Прокуратура предъявила обвинение Стояногло по одному из уголовных дел
19:05Досрочная пенсия в Молдове: кто сможет выйти на заслуженный отдых раньше срока
18:44Директор предприятия Termoelectrica покидает свой пост
18:26Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:00Алекса: бунт на колесах, или Чего требуют от кабмина водители маршруток
17:51Агентство по инспектированию и реставрации памятников осталось без директора
17:37Несколько судей в Кишиневе и Бельцах подали в отставку
17:16Игорь Гросу встретился в Брюсселе с вице-председателем Европарламента
17:00Юшков: почему "Газпром" все же пошел навстречу молдавскому кабмину
16:43С риском для жизни: зимой водители в Гагаузии подвергаются серьезной опасности
16:24Путин выразил соболезнования родным Градского: это был талантливый, яркий артист
16:09Эффективны ли вакцины при новом штамме "омикрон" – ответ ВОЗ
15:47Пограничная полиция начала ревакцинацию сотрудников
15:30Россотрудничество подарило несколько тысяч учебников школам Приднестровья
15:12Что нашли прокуроры при обыске у бывшего директора "Молдтелекома"