Ураган в Стамбуле унес жизни четырех людей, разрушены здания
© AP Photo / PA / Steve ParsonsУраган
© AP Photo / PA / Steve Parsons
Сильный ветер в Стамбуле сносит кровли, ломает деревья и сбивает с ног прохожих.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Бушующий ураган в Стамбуле стал причиной смерти как минимум четырех человек, еще 19 получили различные травмы, передает РИА Новости.
"По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула.
По сообщению очевидца, ветер сбивает с ног прохожих, поднимает в воздух куски кровли, сломанные ветки деревьев.
"У нас такой сумасшедший ветер, сносит с ног! Я сейчас спрятался в углубление между домами и не могу даже перейти на другую сторону. Все, что может улететь, летает по воздуху: мусор, пакеты, ветки деревьев, куски кровли… Я видел, как два полицейских с трудом отводили к домам пожилую женщину, которая оказалась посреди площади и практически не могла двигаться из-за порывов ветра", – рассказал очевидец.
По его словам, подобные стихийные бедствия не редкость в Стамбуле, однако на этот раз юго-западный ветер, который в Турции называют "лодос", особенно сильный.
"У нас такой сумасшедший ветер, сносит с ног! Я сейчас спрятался в углубление между домами и не могу даже перейти на другую сторону. Все, что может улететь, летает по воздуху: мусор, пакеты, ветки деревьев, куски кровли… Я видел, как два полицейских с трудом отводили к домам пожилую женщину, которая оказалась посреди площади и практически не могла двигаться из-за порывов ветра", – рассказал очевидец.
По его словам, подобные стихийные бедствия не редкость в Стамбуле, однако на этот раз юго-западный ветер, который в Турции называют "лодос", особенно сильный.
На видео, которое распространяется в соцсетях, видно, как ураганный ветер уносит куски кровли и разрушает фанерную часовую башню.
Как сообщил РИА Новости источник в полиции Стамбула, от ветра перевернулись несколько грузовиков в районе Чаталджа, произошел обрыв линии электропередачи в районе Османгази.
По данным метеорологов, местами ветер достигает скорости 130 километров в час. Ожидается, что непогода продлится в Стамбуле по крайней мере до вечера.
Как сообщил РИА Новости источник в полиции Стамбула, от ветра перевернулись несколько грузовиков в районе Чаталджа, произошел обрыв линии электропередачи в районе Османгази.
По данным метеорологов, местами ветер достигает скорости 130 километров в час. Ожидается, что непогода продлится в Стамбуле по крайней мере до вечера.