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ВОЗ оценила как "очень высокий" глобальный риск из-за штамма "омикрон"
ВОЗ оценила как "очень высокий" глобальный риск из-за штамма "омикрон"
Новый штамм коронавируса, названный очередной буквой греческого алфавита, продолжает вызывать обеспокоенность ВОЗ.
2021-11-29T10:59+0200
2021-11-29T11:14+0200
коронавирус
в мире
воз
риск
штаммы
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Вероятность дальнейшего распространения штамма коронавируса "омикрон" по всему миру высока, а общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.ВОЗ также не исключает серьезных последствий в том случае, если произойдет вызванная новым штаммом крупная вспышка COVID-19."В зависимости от характеристик (нового штамма. – Ред.) могут возникнуть серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за "омикрона", – говорится в докладе организации.Ни одного случая смерти, связанного со штаммом "омикрон", на сегодняшний день не зарегистрировано, сообщила ВОЗ. В организации также заявили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм."Большинство диагностических тестов продолжают работать и могут выявлять вызывающий беспокойство штамм "омикрон"", – говорится в докладе ВОЗ для стран-членов организации.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Штаммы коронавируса и их названияВ конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм в последние месяцы доминирует в большинстве стран. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека."Йота" – более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.В Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако не получил такого распространения, как "дельта".
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в мире, воз, риск, штаммы

ВОЗ оценила как "очень высокий" глобальный риск из-за штамма "омикрон"

10:59 29.11.2021 (обновлено: 11:14 29.11.2021)
© Pixabay / jarmolukЖенщина-ученый в лаборатории
Женщина-ученый в лаборатории - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
© Pixabay / jarmoluk
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Новый штамм коронавируса, названный очередной буквой греческого алфавита, продолжает вызывать обеспокоенность ВОЗ.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Вероятность дальнейшего распространения штамма коронавируса "омикрон" по всему миру высока, а общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", оценивается как "очень высокий", сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

"Вероятность потенциального дальнейшего распространения "омикрона" на глобальном уровне высока... Общий риск, связанный с новым вызывающим озабоченность вариантом "омикрон", считается очень высоким", – говорится в документе ВОЗ.

ВОЗ также не исключает серьезных последствий в том случае, если произойдет вызванная новым штаммом крупная вспышка COVID-19.

"В зависимости от характеристик (нового штамма. – Ред.) могут возникнуть серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за "омикрона", – говорится в докладе организации.
Ни одного случая смерти, связанного со штаммом "омикрон", на сегодняшний день не зарегистрировано, сообщила ВОЗ. В организации также заявили, что большинство существующих диагностических тестов способны выявлять новый штамм.
"Большинство диагностических тестов продолжают работать и могут выявлять вызывающий беспокойство штамм "омикрон"", – говорится в докладе ВОЗ для стран-членов организации.
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Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство.Штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

Штаммы коронавируса и их названия

В конце мая ВОЗ приняла решение, что для названий новых штаммов SARS-CoV-2 будут использоваться буквы греческого алфавита. При этом имена получают лишь те варианты, которые представляют интерес или вызывают озабоченность. Использование букв греческого алфавита призвано помочь избежать практики обозначения новых вариантов по месту их происхождения, что, по мнению ВОЗ, может дискриминировать страны и территории, где тот или иной штамм был обнаружен впервые.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта".
Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм в последние месяцы доминирует в большинстве стран. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека.
"Йота" – более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.
В Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако не получил такого распространения, как "дельта".
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