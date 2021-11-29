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Юшков: почему "Газпром" все же пошел навстречу молдавскому кабмину
Юшков: почему "Газпром" все же пошел навстречу молдавскому кабмину
Аналитик российского Фонда объяснил, как Молдова, пытаясь лавировать в переговорах по газу, экстренно нашла деньги на выплату долга.
2021-11-29T17:00+0200
2021-11-29T17:00+0200
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Юшков: почему "Газпром" пошел навстречу молдавскому кабмину
Юшков: почему "Газпром" пошел навстречу молдавскому кабмину
В эфире студии Sputnik Молдова аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что после переговоров в сентябре-октябре 2021 года, которые прошли между руководством Молдовы и представителями "Газпрома" по продлению контракта для страны, у действующей власти произошло "головокружение от успехов", и кабмин решил не относиться серьезно к новым обязательствам, а именно – вовремя оплачивать 100% за текущее потребление.По словам Юшкова, "Газпром" вполне мог продавить условия первого сценария, который также обсуждали на переговорах в Москве, – переход на контракт с привязкой к спотовым европейским рынкам. Но российский газовый "гигант" не пошел по такому варианту.В последний момент, следуя этому сценарию, руководство Молдовы осознало, что граждане страны просто не смогут платить за газ, стоимость которого в тот момент на споте достигла 790 долларов за тысячу кубометров. Исходя из этого, продолжил Юшков, в октябре Молдова заключила с "Газпромом" контракт на месяц, так как старый договор закончился 30 сентября 2021 года.Юшков убежден, что "Газпром" вполне мог настоять на спотовой индексации в новом газовом контракте с Молдовой, но здесь учли пожелания президента России и оставили комфортную цену.В заключение Юшков напомнил, что газ является таким же коммерческим товаром, как и любой другой продукт, и, исходя из правил рынка, "Газпром" и занял жесткую позицию в виде публичного ультиматума, после которого правительству Молдовы пришлось в экстренном порядке выделять бюджетные деньги.Правительство Молдовы 26 ноября утвердило решение о переводе 1,33 миллиарда леев (75 065 672, 26 долларов США) из госбюджета республики на погашение долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом". В этот же день решение кабмина было опубликовано в "Официальном мониторе", что означает, что оно вступило в силу.Спустя несколько часов компания "Молдовагаз" перечислила "Газпрому" оплату за природный газ, потребленный в октябре и в первой половине ноября 2021 года. Российский концерн подтвердил получение платежа от молдавской стороны тоже 26 ноября.
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Валентина Топоривская
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Юшков: почему "Газпром" все же пошел навстречу молдавскому кабмину

17:00 29.11.2021
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Юшков: почему "Газпром" пошел навстречу молдавскому кабмину
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Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности объяснил, как Молдова, пытаясь лавировать в переговорах по газу, экстренно нашла деньги на выплату долга.
В эфире студии Sputnik Молдова аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что после переговоров в сентябре-октябре 2021 года, которые прошли между руководством Молдовы и представителями "Газпрома" по продлению контракта для страны, у действующей власти произошло "головокружение от успехов", и кабмин решил не относиться серьезно к новым обязательствам, а именно – вовремя оплачивать 100% за текущее потребление.
По словам Юшкова, "Газпром" вполне мог продавить условия первого сценария, который также обсуждали на переговорах в Москве, – переход на контракт с привязкой к спотовым европейским рынкам. Но российский газовый "гигант" не пошел по такому варианту.

"Изначально, учитывая евроориентацию действующей власти в Молдове, от нефтяной привязки, как в Европе, – где все контракты по газу, и у "Газпрома" в том числе, привязаны к спотовым рынкам краткосрочных контрактов, – отказались", – говорит эксперт.

В последний момент, следуя этому сценарию, руководство Молдовы осознало, что граждане страны просто не смогут платить за газ, стоимость которого в тот момент на споте достигла 790 долларов за тысячу кубометров. Исходя из этого, продолжил Юшков, в октябре Молдова заключила с "Газпромом" контракт на месяц, так как старый договор закончился 30 сентября 2021 года.

"В октябре Молдова уже перешла на краткосрочный контракт по спотовой цене, и из-за высокой стоимости поставляемого газа объемы выборки газа резко снизились", – продолжил эксперт.

Юшков убежден, что "Газпром" вполне мог настоять на спотовой индексации в новом газовом контракте с Молдовой, но здесь учли пожелания президента России и оставили комфортную цену.

"В ответ руководство Молдовы заявило о своей победе в переговорах с "Газпромом", не оценив доброй воли со стороны Российской Федерации. Не совсем адекватная реакция на то, что произошло на самом деле", – считает эксперт.

В заключение Юшков напомнил, что газ является таким же коммерческим товаром, как и любой другой продукт, и, исходя из правил рынка, "Газпром" и занял жесткую позицию в виде публичного ультиматума, после которого правительству Молдовы пришлось в экстренном порядке выделять бюджетные деньги.
Правительство Молдовы 26 ноября утвердило решение о переводе 1,33 миллиарда леев (75 065 672, 26 долларов США) из госбюджета республики на погашение долга "Молдовагаза" перед российским "Газпромом". В этот же день решение кабмина было опубликовано в "Официальном мониторе", что означает, что оно вступило в силу.
Спустя несколько часов компания "Молдовагаз" перечислила "Газпрому" оплату за природный газ, потребленный в октябре и в первой половине ноября 2021 года. Российский концерн подтвердил получение платежа от молдавской стороны тоже 26 ноября.
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