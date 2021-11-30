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По итогам 2021 года объем экспорта яблок из Молдовы может увеличиться
По итогам 2021 года объем экспорта яблок из Молдовы может увеличиться
Показатели растут в 2021 году по сравнению с прошлым годом, однако, на складах еще может остаться большое количество продукции.
2021-11-30T07:30+0200
2021-11-30T07:30+0200
экономика
в молдове
экспорт
яблоки
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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. С начала текущего года из Молдовы было экспортировано более 190 тысяч тонн яблок, в том числе 90 тысяч тонн урожая 2021 года. Такие данные привели в Ассоциации Moldova Fruct, на которую ссылается сайт EastFruit. Специалисты Moldova Fruct, отмечают, что в ноябре темп экспорта яблок по сравнению с октябрем (почти 23 тысяч тонн) немного снизился. Тем не менее, общий объем ноябрьских поставок может превысить 20 тысяч тонн. "По динамике последних лет, экспорт яблок в декабре превышает ноябрьский уровень. Если тенденция сохранится, можно предположить, что по итогам 2021 года внешние поставки яблока составят порядка 210-215 тысяч тонн (в 2020 году было 208 тысяч тонн)", – пишет EastFruit.Как считают специалисты, учитывая прогнозируемый объем экспорта яблок нового урожая, а также вполне реалистичные планы производителей концентрата переработать около 250-300 тысяч тонн промышленного яблока, во фруктохранилищах в начале будущего года еще останется порядка 200-230 тысяч тонн десертного яблока.По мнению EastFruit, такие большие остатки продукции могут стать и фактором риска, учитывая то, что весной и в начале лета текущего года садоводы-трейдеры были вынуждены отправить около 40 тысяч тонн яблок из своих холодильников на переработку.
https://ru.sputnik.md/20211023/moldove-rastut-obemy-eksporta-tseny-na-yabloki-vysokogo-kachestva-45818159.html
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Юлия Липовая
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в молдове, экспорт, яблоки

По итогам 2021 года объем экспорта яблок из Молдовы может увеличиться

07:30 30.11.2021
© Sputnik / Евгений ПанасенкоЯблоки
Яблоки - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Показатели по экспорту яблок растут в 2021 году по сравнению с прошлым годом, однако, на складах еще может остаться большое количество продукции.
КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. С начала текущего года из Молдовы было экспортировано более 190 тысяч тонн яблок, в том числе 90 тысяч тонн урожая 2021 года. Такие данные привели в Ассоциации Moldova Fruct, на которую ссылается сайт EastFruit.
Специалисты Moldova Fruct, отмечают, что в ноябре темп экспорта яблок по сравнению с октябрем (почти 23 тысяч тонн) немного снизился.
Тем не менее, общий объем ноябрьских поставок может превысить 20 тысяч тонн.
"По динамике последних лет, экспорт яблок в декабре превышает ноябрьский уровень. Если тенденция сохранится, можно предположить, что по итогам 2021 года внешние поставки яблока составят порядка 210-215 тысяч тонн (в 2020 году было 208 тысяч тонн)", – пишет EastFruit.
Как считают специалисты, учитывая прогнозируемый объем экспорта яблок нового урожая, а также вполне реалистичные планы производителей концентрата переработать около 250-300 тысяч тонн промышленного яблока, во фруктохранилищах в начале будущего года еще останется порядка 200-230 тысяч тонн десертного яблока.

"Несмотря на достаточно активный экспорт яблок урожая 2021 года этой осенью, товарные остатки еще велики", – отметили в EastFruit.

Молдавские яблоки на стенде Молдовы на выставке WorldFood Moscow - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
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По мнению EastFruit, такие большие остатки продукции могут стать и фактором риска, учитывая то, что весной и в начале лета текущего года садоводы-трейдеры были вынуждены отправить около 40 тысяч тонн яблок из своих холодильников на переработку.
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