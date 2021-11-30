https://ru.sputnik.md/20211130/2021-obem-eksporta-yablok-moldova-46812372.html

По итогам 2021 года объем экспорта яблок из Молдовы может увеличиться

По итогам 2021 года объем экспорта яблок из Молдовы может увеличиться

Показатели растут в 2021 году по сравнению с прошлым годом, однако, на складах еще может остаться большое количество продукции.

2021-11-30T07:30+0200

2021-11-30T07:30+0200

2021-11-30T07:30+0200

экономика

в молдове

экспорт

яблоки

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КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. С начала текущего года из Молдовы было экспортировано более 190 тысяч тонн яблок, в том числе 90 тысяч тонн урожая 2021 года. Такие данные привели в Ассоциации Moldova Fruct, на которую ссылается сайт EastFruit. Специалисты Moldova Fruct, отмечают, что в ноябре темп экспорта яблок по сравнению с октябрем (почти 23 тысяч тонн) немного снизился. Тем не менее, общий объем ноябрьских поставок может превысить 20 тысяч тонн. "По динамике последних лет, экспорт яблок в декабре превышает ноябрьский уровень. Если тенденция сохранится, можно предположить, что по итогам 2021 года внешние поставки яблока составят порядка 210-215 тысяч тонн (в 2020 году было 208 тысяч тонн)", – пишет EastFruit.Как считают специалисты, учитывая прогнозируемый объем экспорта яблок нового урожая, а также вполне реалистичные планы производителей концентрата переработать около 250-300 тысяч тонн промышленного яблока, во фруктохранилищах в начале будущего года еще останется порядка 200-230 тысяч тонн десертного яблока.По мнению EastFruit, такие большие остатки продукции могут стать и фактором риска, учитывая то, что весной и в начале лета текущего года садоводы-трейдеры были вынуждены отправить около 40 тысяч тонн яблок из своих холодильников на переработку.

https://ru.sputnik.md/20211023/moldove-rastut-obemy-eksporta-tseny-na-yabloki-vysokogo-kachestva-45818159.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, экспорт, яблоки