https://ru.sputnik.md/20211130/benzin-i-diztoplivo-v-moldove-prodolzhayut-deshevet-nare-publikuet-tseny-na-1-dekabrya-46827969.html

Бензин и дизтопливо в Молдове продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на 1 декабря

Бензин и дизтопливо в Молдове продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на 1 декабря

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 1 декабря.

2021-11-30T13:01+0200

2021-11-30T13:01+0200

2021-11-30T13:01+0200

цены на бензин

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные с 1 декабря.Так, 95-й бензин подешевеет на 11 банов, цена опустится до 20,79 лея за литр.Цена на дизтопливо снизится на 10 банов – до 17,87 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.Так, за последнее время 95-й бензин подешевел более чем на один лей. А дизтопливо на 0,80 бана.

https://ru.sputnik.md/20211021/budet-li-moldova-dobyvat-sobstvennye-neft-i-gaz-45748000.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

цены на бензин, в молдове