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Бензин и дизтопливо в Молдове продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на 1 декабря
Бензин и дизтопливо в Молдове продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на 1 декабря
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 1 декабря.
2021-11-30T13:01+0200
2021-11-30T13:01+0200
цены на бензин
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные с 1 декабря.Так, 95-й бензин подешевеет на 11 банов, цена опустится до 20,79 лея за литр.Цена на дизтопливо снизится на 10 банов – до 17,87 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.Так, за последнее время 95-й бензин подешевел более чем на один лей. А дизтопливо на 0,80 бана.
https://ru.sputnik.md/20211021/budet-li-moldova-dobyvat-sobstvennye-neft-i-gaz-45748000.html
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цены на бензин, в молдове

Бензин и дизтопливо в Молдове продолжают дешеветь: НАРЭ публикует цены на 1 декабря

13:01 30.11.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из автозаправочных станций
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из автозаправочных станций - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 1 декабря.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные с 1 декабря.
Так, 95-й бензин подешевеет на 11 банов, цена опустится до 20,79 лея за литр.
Цена на дизтопливо снизится на 10 банов – до 17,87 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как уточнили в НАРЭ, цены на нефтепродукты в международных сделках продолжают снижаться.
В то же время рост курса национальной валюты по отношению к доллару США замедлил ожидания удешевления цен на топливо в Молдове.
Так, за последнее время 95-й бензин подешевел более чем на один лей. А дизтопливо на 0,80 бана.
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