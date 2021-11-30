https://ru.sputnik.md/20211130/budut-li-effektivny-suschestvuyuschie-vaktsiny-protiv-novogo-shtamma-covid-omikron-46836449.html

Будут ли эффективны существующие вакцины против нового штамма COVID "омикрон"

Будут ли эффективны существующие вакцины против нового штамма COVID "омикрон"

Российский вирусолог рассказал, насколько велика вероятность, что существующие вакцины будут эффективны против нового штамма коронавируса "омикрон"

2021-11-30T17:48+0200

2021-11-30T17:48+0200

2021-11-30T17:48+0200

радио

вакцина

штаммы

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Существующие вакцины от коронавируса будут в той или иной мере работать и против нового штамма COVID-19 "омикрон". Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил российский вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.На вопрос о том, насколько велика вероятность, что существующие вакцины, в том числе российский "Спутник V", будут эффективны против штамма "омикрон", эксперт ответил, что это станет понятно в течение ближайших недель, когда проведут реакции с использованием разных сывороток."Пока на сегодняшний день кажется, что это вирус невысокой патогенности <…> То, что я сказал, что он возможно низко летальный, это не только потому, что о ста инфицированных сообщили и ни одного случая смерти нет, а говорю это на основе того, что у него 32 мутации в белке. Очень большое число мутаций. Это значит, что этот штамм не склонен активно мутировать. Это значит, что у него не в порядке система поддержания стабильности генома. У такого вируса большой патогенности возможности не будет", – пояснил Альтштейн.Однако, как подчеркнул эксперт, в ближайшее время уже будет понятно, как ведет себя новый штамм коронавируса. "Но если мы посмотрим, что происходит в Южной Африке, то последние два месяца там летальность ниже, чем была до этого", – добавил вирусолог.Альтштейн считает, что изменять существующие вакцины из-за нового штамма не придется.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания 26 ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 – ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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2021

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