https://ru.sputnik.md/20211130/covid-19--moldova-46839120.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2021-11-30T18:22+0200

2021-11-30T18:22+0200

2021-11-30T18:48+0200

коронавирус

молдова

статистика

минздрав молдовы

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 664 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечены 9 случаев "импорта" инфекции: 4 – из Германии, 3 – из Великобритании, по одному – из Ирландии и Украины.Общее число случаев заражения в стране достигло 363 774.У работников системы здравоохранения выявлен 21 случай инфицирования: 9 – у врачей, 7 – у медсестер и 5 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6589 тестов.Госпитализированы 1482 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 180 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 26).В то же время за сутки выздоровели 590 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 347 708.Минздрав сообщает о 29 погибших в период с 19 октября по 29 ноября 2021 года.Общее число скончавшихся на данный момент – 9119.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211130/budut-li-effektivny-suschestvuyuschie-vaktsiny-protiv-novogo-shtamma-covid-omikron-46836449.html

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