https://ru.sputnik.md/20211130/deputat--o-glavnoy-ekonomicheskoy-oshibke-vlasti-46796369.html

Депутат – о главной экономической ошибке власти

Депутат – о главной экономической ошибке власти

Депутат от фракции Блока коммунистов и социалистов назвал объективные экономические показатели, которые не учли в бюджете Молдовы на 2022 год.

2021-11-30T18:00+0200

2021-11-30T18:00+0200

2021-11-30T18:00+0200

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Депутат: о главной экономической ошибке власти Депутат: о главной экономической ошибке власти

Принятый парламентом в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год представители оппозиции от Блока коммунистов и социалистов считают ошибочным, так как уже к декабрю инфляция с 8% вырастет до 13%, а в следующем году Национальный банк Молдовы прогнозирует рост инфляции не меньше 15%. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат от оппозиционной фракции Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа.Бурдужа отметил, что реальная покупательская способность граждан Молдовы снизилась, хотя формально она вырастет в среднем на 5,9%. Уже в декабре на оплату счетов гражданам придется тратить намного больше, что существенно сократит затраты в других сферах жизни.Правительство Молдовы одобрило 19 ноября законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Согласно документу, государственный бюджет на 2022 год был утвержден с поступлениями в размере 50,06 миллиарда леев и с расходами в размере 65,20 миллиарда леев, а также с дефицитом в размере 15,14 миллиарда леев.Парламент Молдовы на заседании 25 октября принял проект госбюджета на 2022 год в первом чтении, который не является окончательным.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, депутат, власть