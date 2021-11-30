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Депутат – о главной экономической ошибке власти
Депутат – о главной экономической ошибке власти
Депутат от фракции Блока коммунистов и социалистов назвал объективные экономические показатели, которые не учли в бюджете Молдовы на 2022 год.
2021-11-30T18:00+0200
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Депутат: о главной экономической ошибке власти
Депутат: о главной экономической ошибке власти
Принятый парламентом в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год представители оппозиции от Блока коммунистов и социалистов считают ошибочным, так как уже к декабрю инфляция с 8% вырастет до 13%, а в следующем году Национальный банк Молдовы прогнозирует рост инфляции не меньше 15%. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат от оппозиционной фракции Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа.Бурдужа отметил, что реальная покупательская способность граждан Молдовы снизилась, хотя формально она вырастет в среднем на 5,9%. Уже в декабре на оплату счетов гражданам придется тратить намного больше, что существенно сократит затраты в других сферах жизни.Правительство Молдовы одобрило 19 ноября законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Согласно документу, государственный бюджет на 2022 год был утвержден с поступлениями в размере 50,06 миллиарда леев и с расходами в размере 65,20 миллиарда леев, а также с дефицитом в размере 15,14 миллиарда леев.Парламент Молдовы на заседании 25 октября принял проект госбюджета на 2022 год в первом чтении, который не является окончательным.
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Валентина Топоривская
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Депутат – о главной экономической ошибке власти

18:00 30.11.2021
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Депутат: о главной экономической ошибке власти
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Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Депутат от оппозиционной фракции Блока коммунистов и социалистов назвал объективные экономические показатели, которые не учли в госбюджете Молдовы на 2022 год.
Принятый парламентом в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год представители оппозиции от Блока коммунистов и социалистов считают ошибочным, так как уже к декабрю инфляция с 8% вырастет до 13%, а в следующем году Национальный банк Молдовы прогнозирует рост инфляции не меньше 15%. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат от оппозиционной фракции Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа.

"В новом бюджете инфляция заложена на уровне 5-6%, когда де-факто уже в первом квартале она составит больше 10%, поэтому финансовые надбавки к зарплатам и на содержание государственных учреждений не отвечают реальным условиям, в которых надбавки будут действовать", – считает депутат.

Бурдужа отметил, что реальная покупательская способность граждан Молдовы снизилась, хотя формально она вырастет в среднем на 5,9%. Уже в декабре на оплату счетов гражданам придется тратить намного больше, что существенно сократит затраты в других сферах жизни.

"Разработанные правительством финансовые компенсации для государственных учреждений в холодный период года не учли дальнейший рост стоимости энергоресурсов и содержание самих учреждений. Их увеличили в среднем на 10% – когда в октябре кубометр газа стоил 4,64 бана, а в декабре газ будет стоить 11,08 бана", – заключил собеседник.

Правительство Молдовы одобрило 19 ноября законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Согласно документу, государственный бюджет на 2022 год был утвержден с поступлениями в размере 50,06 миллиарда леев и с расходами в размере 65,20 миллиарда леев, а также с дефицитом в размере 15,14 миллиарда леев.
Парламент Молдовы на заседании 25 октября принял проект госбюджета на 2022 год в первом чтении, который не является окончательным.
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