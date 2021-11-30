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Фактор страха: "омикрон" обрушил нефть и пошел за рублем
Фактор страха: "омикрон" обрушил нефть и пошел за рублем
Нефть подешевела на десять долларов: до двухмесячного минимума. Котировки упали из-за нового штамма коронавируса.
2021-11-30T13:42+0200
2021-11-30T14:19+0200
нефть
рубль
колумнистика
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Нефть подешевела на десять долларов: до двухмесячного минимума. Котировки упали из-за нового штамма коронавируса. Если он окажется опасным, миру грозят еще более строгие ограничения, а значит, неизбежно снизится спрос на энергоносители. "Черная пятница" пришла и на фондовый рынок: инвесторы распродают бумаги крупных компаний. Впереди встреча ОПЕК+: экспортерам предстоит решить, нужно ли корректировать добычу.Слишком дорогоВ середине ноября Brent cтоила 82 доллара за баррель, что не устраивало ключевых потребителей. С января бензин в США подорожал с 0,62 до 0,83 доллара за литр, обновив семилетний рекорд. Американцы обвинили в этом ОПЕК+. Сейчас каждый месяц картель увеличивает суточную добычу на 400 тысяч баррелей, постепенно возвращаясь к норме после крупнейшего в истории разового сокращения в прошлом году.Вашингтон распечатал стратегические нефтяные резервы, чтобы сбить цены. Провести интервенции и продать часть запасов американцы попросили Китай, Японию, Индию и Южную Корею. Новость о лишних 70 миллионах баррелей, которые могут поступить на рынок, опустила Brent ниже 80."Омикрон" же так всех испугал, что 26 ноября Brent стоила 72 — крупнейший однодневный обвал с апреля 2020-го.Черной пятница стала и для фондовых площадок. В США Dow Jones потерял 2,53 процента, S&amp;P — 2,27, Nasdaq Composite — 2,23. Индекс Мосбиржи упал на 3,5.И хотя в понедельник котировки немного отыграли, во вторник стоимость североморской нефти вновь упала. На минимуме торговой сессии 30 ноября контракты с поставкой в феврале 2022-го подешевели до 70,62 доллара за баррель, теряя в моменте 3,8 процента.Накануне Всемирная организация здравоохранения предупредила, что "омикрон" представляет высокий риск распространения инфекции, в том числе среди уже переболевших. Однако в организации признали, что пока точных сведений о новом штамме нет. При этом гендиректор Moderna Стефан Бансель заявил, что имеющиеся вакцины от коронавируса вряд ли будут настолько же эффективны для новой вариации.Израиль и Сингапур уже ограничили авиасообщение с некоторыми государствами Африки. Великобритания, Германия, Италия, Франция и Нидерланды отказались от полетов в шесть стран континента до тех пор, пока эксперты не изучат свойства очередного мутанта. Закрытие границ, логистические сбои — все это чревато резким замедлением восстановления мировой экономики. И, соответственно, снижением спроса на энергоносители.Рынок отреагировал по наихудшему из возможных сценариев. Продажа запасов и потенциальный рост добычи сулят новое падение котировок, отмечает Кирилл Таченников, директор аналитического департамента инвестиционного банка "Синара".Дело за ОПЕК+Как поступят в ОПЕК+, пока сказать трудно. Действующий план предполагает постепенное наращивание добычи с января. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сообщил, что не испытывает беспокойства по поводу влияния омикрон-штамма на энергетический рынок. При этом он отказался прокомментировать планы картеля.По словам российского вице-премьера Александра Новака, Москва не видит необходимости в срочных мерах. А партнеры по альянсу с ней не консультировались."Нефтяников больше волновало давление на рынок через открытие стратегических резервов США и их союзников. Вполне вероятно, новый штамм заставит пересмотреть позиции уже на ближайшем заседании", — рассуждает Артем Арзамасцев, директор компании "Единый брокер"."Если на встрече ОПЕК+ 2 декабря изменят планы, нефть может вновь превысить 80 долларов за баррель. Однако в США, скорее всего, продолжат высвобождать резервы: предстоят выборы в конгресс, и демократам нужно снизить цены на бензин, чтобы сохранить большинство", — указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании Borsell.По мнению аналитиков, в ОПЕК+ предпочтут действовать осторожно: например, сократят вдвое наращивание добычи или обнулят его на неопределенный срок. Если новый штамм признают неопасным, ничего особенного не случится.К сожалению, рублю все это не прибавляет стабильности. На фоне пятничного обвала российская валюта подешевела до 75,92 за доллар и 85,69 за евро. В надежде на "мягкость" "омикрона" акции и нефть 29 ноября отыграли часть потерь. Рубль — тоже. Но неопределенность сохраняется.По мнению Андрея Сырчина, финансиста, управляющего директора фонда CARF, нефтяники займут выжидательную позицию. "Единственное, все боятся, что мировая экономика не справится с котировками выше 80 долларов", — отмечает он.Как пишет The Wall Street Journal, изменение нефтяной политики из-за действий ведущих импортеров в ОПЕК+ все же рассматривают. Со ссылкой на источники в картеле издание сообщает, что Саудовская Аравия и Россия могут пойти на "коллективную приостановку запланированного увеличения добычи, чтобы не допустить снижения цен".
https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-nefti-brent--prevysila-82-barrel-45279351.html
https://ru.sputnik.md/20211124/v-evrope-zimoy-poprobuyut-zhit-bez-elektrichestva-46669805.html
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Наталья Дембинская
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нефть, рубль, колумнистика

Фактор страха: "омикрон" обрушил нефть и пошел за рублем

13:42 30.11.2021 (обновлено: 14:19 30.11.2021)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
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Наталья Дембинская - Sputnik Молдова
Наталья Дембинская
Все материалы
Стоимость нефти марки Brent составляет 72 доллара – это крупнейший однодневный обвал с апреля 2020-го.
Нефть подешевела на десять долларов: до двухмесячного минимума. Котировки упали из-за нового штамма коронавируса. Если он окажется опасным, миру грозят еще более строгие ограничения, а значит, неизбежно снизится спрос на энергоносители. "Черная пятница" пришла и на фондовый рынок: инвесторы распродают бумаги крупных компаний. Впереди встреча ОПЕК+: экспортерам предстоит решить, нужно ли корректировать добычу.

Слишком дорого

В середине ноября Brent cтоила 82 доллара за баррель, что не устраивало ключевых потребителей. С января бензин в США подорожал с 0,62 до 0,83 доллара за литр, обновив семилетний рекорд. Американцы обвинили в этом ОПЕК+. Сейчас каждый месяц картель увеличивает суточную добычу на 400 тысяч баррелей, постепенно возвращаясь к норме после крупнейшего в истории разового сокращения в прошлом году.
Вашингтон распечатал стратегические нефтяные резервы, чтобы сбить цены. Провести интервенции и продать часть запасов американцы попросили Китай, Японию, Индию и Южную Корею. Новость о лишних 70 миллионах баррелей, которые могут поступить на рынок, опустила Brent ниже 80.
"Омикрон" же так всех испугал, что 26 ноября Brent стоила 72 — крупнейший однодневный обвал с апреля 2020-го.
Черной пятница стала и для фондовых площадок. В США Dow Jones потерял 2,53 процента, S&P — 2,27, Nasdaq Composite — 2,23. Индекс Мосбиржи упал на 3,5.
И хотя в понедельник котировки немного отыграли, во вторник стоимость североморской нефти вновь упала. На минимуме торговой сессии 30 ноября контракты с поставкой в феврале 2022-го подешевели до 70,62 доллара за баррель, теряя в моменте 3,8 процента.
Накануне Всемирная организация здравоохранения предупредила, что "омикрон" представляет высокий риск распространения инфекции, в том числе среди уже переболевших. Однако в организации признали, что пока точных сведений о новом штамме нет. При этом гендиректор Moderna Стефан Бансель заявил, что имеющиеся вакцины от коронавируса вряд ли будут настолько же эффективны для новой вариации.
Работа нефтяных станков - качалок - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Впервые за три года цена нефти марки Brent превысила 82 доллара за баррель
5 октября, 20:55
Израиль и Сингапур уже ограничили авиасообщение с некоторыми государствами Африки. Великобритания, Германия, Италия, Франция и Нидерланды отказались от полетов в шесть стран континента до тех пор, пока эксперты не изучат свойства очередного мутанта. Закрытие границ, логистические сбои — все это чревато резким замедлением восстановления мировой экономики. И, соответственно, снижением спроса на энергоносители.
Рынок отреагировал по наихудшему из возможных сценариев. Продажа запасов и потенциальный рост добычи сулят новое падение котировок, отмечает Кирилл Таченников, директор аналитического департамента инвестиционного банка "Синара".

Дело за ОПЕК+

Как поступят в ОПЕК+, пока сказать трудно. Действующий план предполагает постепенное наращивание добычи с января. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд сообщил, что не испытывает беспокойства по поводу влияния омикрон-штамма на энергетический рынок. При этом он отказался прокомментировать планы картеля.
По словам российского вице-премьера Александра Новака, Москва не видит необходимости в срочных мерах. А партнеры по альянсу с ней не консультировались.
"Нефтяников больше волновало давление на рынок через открытие стратегических резервов США и их союзников. Вполне вероятно, новый штамм заставит пересмотреть позиции уже на ближайшем заседании", — рассуждает Артем Арзамасцев, директор компании "Единый брокер".
"Если на встрече ОПЕК+ 2 декабря изменят планы, нефть может вновь превысить 80 долларов за баррель. Однако в США, скорее всего, продолжат высвобождать резервы: предстоят выборы в конгресс, и демократам нужно снизить цены на бензин, чтобы сохранить большинство", — указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании Borsell.
По мнению аналитиков, в ОПЕК+ предпочтут действовать осторожно: например, сократят вдвое наращивание добычи или обнулят его на неопределенный срок. Если новый штамм признают неопасным, ничего особенного не случится.
К сожалению, рублю все это не прибавляет стабильности. На фоне пятничного обвала российская валюта подешевела до 75,92 за доллар и 85,69 за евро. В надежде на "мягкость" "омикрона" акции и нефть 29 ноября отыграли часть потерь. Рубль — тоже. Но неопределенность сохраняется.
По мнению Андрея Сырчина, финансиста, управляющего директора фонда CARF, нефтяники займут выжидательную позицию. "Единственное, все боятся, что мировая экономика не справится с котировками выше 80 долларов", — отмечает он.
Как пишет The Wall Street Journal, изменение нефтяной политики из-за действий ведущих импортеров в ОПЕК+ все же рассматривают. Со ссылкой на источники в картеле издание сообщает, что Саудовская Аравия и Россия могут пойти на "коллективную приостановку запланированного увеличения добычи, чтобы не допустить снижения цен".
Линии электропередач в Красноярском крае - Sputnik Молдова, 1920, 24.11.2021
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