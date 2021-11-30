Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211130/gde-v-kishineve-30-noyabrya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46821005.html
Где в Кишиневе 30 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 30 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 30 ноября и 1 декабря 2021.
2021-11-30T10:02+0200
2021-11-30T10:02+0200
мобильный пункт
вакцинация
коронавирус
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1a/34884803_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_b0951290b848c5d478aec7833a5d6c94.jpg
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в ноябре-декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 30 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Куза-Водэ, рядом с супермаркетом Green Hills.Автобус будет располагаться в Криково, на улице Кишиневской, 108, рядом с Центром здоровья.Где будут находиться пункты вакцинации 1 декабряТроллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Дечебал, рядом с McDonald’s.Автобус будет располагаться также на Ботанике, на улице Сармизеждетуза, 30, у фабрики "Франзелуца".Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
https://ru.sputnik.md/20211129/moldove-chetyrekh-rayonakh-deystvuet-oranzhevyy-kod-covid-opasnosti-46797265.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1a/34884803_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df067b78f7a90b1077d0eb9570c2df53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мобильный пункт, вакцинация, в молдове

Где в Кишиневе 30 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

10:02 30.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausAu fost lansate punctele mobile de vaccinare
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в ноябре-декабре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 30 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Куза-Водэ, рядом с супермаркетом Green Hills.
Автобус будет располагаться в Криково, на улице Кишиневской, 108, рядом с Центром здоровья.

Где будут находиться пункты вакцинации 1 декабря

Троллейбус разместится в секторе Ботаника, на улице Дечебал, рядом с McDonald’s.
Автобус будет располагаться также на Ботанике, на улице Сармизеждетуза, 30, у фабрики "Франзелуца".

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
Activitatea SAMU Botanica - Sputnik Молдова, 1920, 29.11.2021
Коронавирус
В четырех районах Молдовы действует "оранжевый код" COVID-опасности
Вчера, 12:27
С 29 ноября для жителей Молдовы стала доступна бустерная (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также смогут получить бустерную дозу на родине.
В первую очередь будут вакцинировать медработников, фармацевтов, людей старше 60 лет, учителей, полицейских, социальных работников и других людей на "первой линии".
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:45С 1 декабря в Приднестровье можно ездить только на зимних шинах
11:15Вступил в силу закон о компенсациях на газ и тепло для бытовых потребителей
11:01Глава Moderna рассказал о "политическом решении богатых стран" по вакцинам
10:25Минздрав – о бустерной дозе вакцины, в том числе для привитых "Спутником V"
10:02Где в Кишиневе 30 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:32Консульский отдел посольства Румынии в Кишиневе сообщает о перерывах в работе
09:00Мир за сутки: проверка елок, золотой мяч Месси и рекордные осадки в Москве
08:30Все, что вы хотели узнать про штамм "омикрон", но боялись спросить
08:00Производители вакцин от COVID адаптируют свои препараты под штамм "омикрон"
07:30По итогам 2021 года объем экспорта яблок из Молдовы может увеличиться
07:00Самый точный прогноз погоды: похолодание и дождь
00:01Погодные рекорды Молдовы 30 ноября
ВчераГотовы ли эсминцы ВМС США воевать за Украину?
ВчераЦентризбирком аккредитовал дополнительных наблюдателей на местных выборах
ВчераПесков: надежда на разговор Путина и Байдена до конца года остается
ВчераВасиле Александри и Николае Йорга: Нацбанк представил серию юбилейных монет
ВчераВ России начали работу над модификацией "Спутник V" под штамм "омикрон"
ВчераПодписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Молдовы и Европарламентом
ВчераКурс валют на вторник: евро продолжает укрепляться
ВчераКак в Молдове будут выплачивать пенсии через 10 лет