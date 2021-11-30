https://ru.sputnik.md/20211130/glava-moderna-rasskazal-o-politicheskom-reshenii-bogatykh-stran-po-vaktsinam-46821554.html

Глава Moderna рассказал о "политическом решении богатых стран" по вакцинам

Глава Moderna рассказал о "политическом решении богатых стран" по вакцинам

Руководитель компании-производителя вакцин обвинил власти США и COVAX в том, что развивающимся странам недостает препарата.

2021-11-30T11:01+0200

2021-11-30T11:01+0200

2021-11-30T11:36+0200

коронавирус

в мире

вакцина

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КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель сообщил, что компания была вынуждена отдать властям США 60% произведенных вакцин от коронавируса. Заявление прозвучало в ответ на критику в отношении международных производителей вакцин в связи с недостаточной поддержкой развивающихся стран с низкими показателями вакцинации, передает РИА Новости.По его словам, 70 миллионов вакцин, предназначенных для стран Африки, находятся на складах по вине международной программы COVAX или правительств отдельных стран.Главный научный специалист американской администрации по борьбе с COVID-19 Дэвид Кесслер ранее предупредил Moderna, что власти США примут меры, если компания не предоставит достаточное количество вакцин от коронавируса для всемирной инициативы COVAX.Источник отмечает, что власти США ранее попросили компанию предоставить для COVAX вакцины от COVID-19 "по некоммерческим ценам". Кесслер сообщил, что правительство выделило Moderna 10 миллиардов долларов на финансирование исследований и поставку вакцин.Исполнительный директор компании Стефан Бансель ранее заявил, что в 2022 году компания Moderna планирует произвести от двух до трех миллиардов доз вакцины от коронавируса.COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Платформа нацелена на равный доступ к вакцинам от COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20211103/minzdrav-moldova-mozhet-do-kontsa-goda-poluchit-vaktsinu-moderna-46141142.html

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в мире, вакцина