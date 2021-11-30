Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211130/glava-moderna-rasskazal-o-politicheskom-reshenii-bogatykh-stran-po-vaktsinam-46821554.html
Глава Moderna рассказал о "политическом решении богатых стран" по вакцинам
Глава Moderna рассказал о "политическом решении богатых стран" по вакцинам
Руководитель компании-производителя вакцин обвинил власти США и COVAX в том, что развивающимся странам недостает препарата.
2021-11-30T11:01+0200
2021-11-30T11:36+0200
коронавирус
в мире
вакцина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1b/46765378_0:0:3139:1765_1920x0_80_0_0_913c9d6bb6c6c18bddcb601ffa5d92b8.jpg
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель сообщил, что компания была вынуждена отдать властям США 60% произведенных вакцин от коронавируса. Заявление прозвучало в ответ на критику в отношении международных производителей вакцин в связи с недостаточной поддержкой развивающихся стран с низкими показателями вакцинации, передает РИА Новости.По его словам, 70 миллионов вакцин, предназначенных для стран Африки, находятся на складах по вине международной программы COVAX или правительств отдельных стран.Главный научный специалист американской администрации по борьбе с COVID-19 Дэвид Кесслер ранее предупредил Moderna, что власти США примут меры, если компания не предоставит достаточное количество вакцин от коронавируса для всемирной инициативы COVAX.Источник отмечает, что власти США ранее попросили компанию предоставить для COVAX вакцины от COVID-19 "по некоммерческим ценам". Кесслер сообщил, что правительство выделило Moderna 10 миллиардов долларов на финансирование исследований и поставку вакцин.Исполнительный директор компании Стефан Бансель ранее заявил, что в 2022 году компания Moderna планирует произвести от двух до трех миллиардов доз вакцины от коронавируса.COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Платформа нацелена на равный доступ к вакцинам от COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20211103/minzdrav-moldova-mozhet-do-kontsa-goda-poluchit-vaktsinu-moderna-46141142.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/1b/46765378_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d05523fb2f8371484440fffd96ae61ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, вакцина

Глава Moderna рассказал о "политическом решении богатых стран" по вакцинам

11:01 30.11.2021 (обновлено: 11:36 30.11.2021)
© AFP 2021 / ANGELA WEISSВакцина Moderna против COVID-19
Вакцина Moderna против COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 30.11.2021
© AFP 2021 / ANGELA WEISS
Подписаться на
Руководитель компании-производителя вакцин обвинил власти США и COVAX в том, что развивающимся странам недостает препарата.
КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель сообщил, что компания была вынуждена отдать властям США 60% произведенных вакцин от коронавируса. Заявление прозвучало в ответ на критику в отношении международных производителей вакцин в связи с недостаточной поддержкой развивающихся стран с низкими показателями вакцинации, передает РИА Новости.

"Это было главным образом политическое решение богатых стран. В США нам сказали, что у нас нет другого выбора, кроме как отдать 60% нашей продукции американскому правительству. Это не было решением (компании) Moderna, это решило правительство США", – отметил Бансель для интервью газете Financial Times.

По его словам, 70 миллионов вакцин, предназначенных для стран Африки, находятся на складах по вине международной программы COVAX или правительств отдельных стран.
Главный научный специалист американской администрации по борьбе с COVID-19 Дэвид Кесслер ранее предупредил Moderna, что власти США примут меры, если компания не предоставит достаточное количество вакцин от коронавируса для всемирной инициативы COVAX.
Источник отмечает, что власти США ранее попросили компанию предоставить для COVAX вакцины от COVID-19 "по некоммерческим ценам". Кесслер сообщил, что правительство выделило Moderna 10 миллиардов долларов на финансирование исследований и поставку вакцин.
Moderna - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
Коронавирус
Молдова может до конца года получить вакцину Moderna - Минздрав
3 ноября, 18:45
Исполнительный директор компании Стефан Бансель ранее заявил, что в 2022 году компания Moderna планирует произвести от двух до трех миллиардов доз вакцины от коронавируса.
COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Платформа нацелена на равный доступ к вакцинам от COVID-19.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:45С 1 декабря в Приднестровье можно ездить только на зимних шинах
11:15Вступил в силу закон о компенсациях на газ и тепло для бытовых потребителей
11:01Глава Moderna рассказал о "политическом решении богатых стран" по вакцинам
10:25Минздрав – о бустерной дозе вакцины, в том числе для привитых "Спутником V"
10:02Где в Кишиневе 30 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:32Консульский отдел посольства Румынии в Кишиневе сообщает о перерывах в работе
09:00Мир за сутки: проверка елок, золотой мяч Месси и рекордные осадки в Москве
08:30Все, что вы хотели узнать про штамм "омикрон", но боялись спросить
08:00Производители вакцин от COVID адаптируют свои препараты под штамм "омикрон"
07:30По итогам 2021 года объем экспорта яблок из Молдовы может увеличиться
07:00Самый точный прогноз погоды: похолодание и дождь
00:01Погодные рекорды Молдовы 30 ноября
ВчераГотовы ли эсминцы ВМС США воевать за Украину?
ВчераЦентризбирком аккредитовал дополнительных наблюдателей на местных выборах
ВчераПесков: надежда на разговор Путина и Байдена до конца года остается
ВчераВасиле Александри и Николае Йорга: Нацбанк представил серию юбилейных монет
ВчераВ России начали работу над модификацией "Спутник V" под штамм "омикрон"
ВчераПодписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Молдовы и Европарламентом
ВчераКурс валют на вторник: евро продолжает укрепляться
ВчераКак в Молдове будут выплачивать пенсии через 10 лет